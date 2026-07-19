Ο Γιάννης Μπέζος και η Ναταλία Τσαλίκη παρακολούθησαν την κόρη τους σε παράσταση στην Επίδαυρο
Ο Γιάννης Μπέζος και η Ναταλία Τσαλίκη παρακολούθησαν την κόρη τους σε παράσταση στην Επίδαυρο
Η Ηρώ Μπέζου πρωταγωνιστεί στο έργο «Άλκηστις» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καραντζά
Την κόρη τους παρακολούθησαν ο Γιάννης Μπέζος και η Ναταλία Τσαλίκη σε παράσταση στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου.
Η Ηρώ Μπέζου πρωταγωνιστεί στο έργο «Άλκηστις» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καραντζά και το βράδυ του Σαββάτου 18 Ιουλίου οι δύο γονείς βρέθηκαν εκεί για να την χειροκροτήσουν, ενώ φωτογραφήθηκαν μαζί της στα παρασκήνια.
Οι τρεις τους χαμογέλασαν στην κάμερα αγκαλιασμένοι, ενώ το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μόνο του κατά την άφιξή του στο θέατρο, αλλά και με άλλα πρόσωπα από το καστ.
Δείτε τις φωτογραφίες
Σύμφωνα με την περιγραφή του έργου: «Ο Άδμητος θα σωθεί από τον θάνατο μόνο εάν κάποιος άλλος δεχτεί να πεθάνει στη θέση του. Η Άλκηστις, η σύζυγός του, προσφέρει τον εαυτό της ως αντάλλαγμα. Η θυσία της εκτυλίσσεται δημόσια, μπροστά στα μάτια των πολιτών, ως μια προδιαγεγραμμένη δολοφονία – μια πράξη που σήμερα διαβάζεται αναπόφευκτα ως γυναικοκτονία, νομιμοποιημένη από την κοινωνική και πολιτική τάξη. Η Άλκηστις είναι το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο τον Θάνατο, αλλά και την Ανάσταση. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: τι σημαίνει επιστροφή στη ζωή όταν η θυσία έχει ήδη συντελεστεί; Τι σηματοδοτεί η εκκωφαντική σιωπή της Άλκηστης; Και ποιο είναι το τίμημα της σωτηρίας όταν βασίζεται στην αυτοθυσία του πιο αδύναμου;».
Στην παράσταση της αρχαίας τραγωδία συμμετέχουν επίσης οι Γιάννης Νιάρρος, Κώστας Νικούλι, Θεοδώρα Τζήμου, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, , Γιώργος Ζυγούρης και Αινείας Τσαμάτης.
Φωτογραφίες: NDP
Η Ηρώ Μπέζου πρωταγωνιστεί στο έργο «Άλκηστις» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καραντζά και το βράδυ του Σαββάτου 18 Ιουλίου οι δύο γονείς βρέθηκαν εκεί για να την χειροκροτήσουν, ενώ φωτογραφήθηκαν μαζί της στα παρασκήνια.
Οι τρεις τους χαμογέλασαν στην κάμερα αγκαλιασμένοι, ενώ το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μόνο του κατά την άφιξή του στο θέατρο, αλλά και με άλλα πρόσωπα από το καστ.
Δείτε τις φωτογραφίες
Σύμφωνα με την περιγραφή του έργου: «Ο Άδμητος θα σωθεί από τον θάνατο μόνο εάν κάποιος άλλος δεχτεί να πεθάνει στη θέση του. Η Άλκηστις, η σύζυγός του, προσφέρει τον εαυτό της ως αντάλλαγμα. Η θυσία της εκτυλίσσεται δημόσια, μπροστά στα μάτια των πολιτών, ως μια προδιαγεγραμμένη δολοφονία – μια πράξη που σήμερα διαβάζεται αναπόφευκτα ως γυναικοκτονία, νομιμοποιημένη από την κοινωνική και πολιτική τάξη. Η Άλκηστις είναι το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο τον Θάνατο, αλλά και την Ανάσταση. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: τι σημαίνει επιστροφή στη ζωή όταν η θυσία έχει ήδη συντελεστεί; Τι σηματοδοτεί η εκκωφαντική σιωπή της Άλκηστης; Και ποιο είναι το τίμημα της σωτηρίας όταν βασίζεται στην αυτοθυσία του πιο αδύναμου;».
Στην παράσταση της αρχαίας τραγωδία συμμετέχουν επίσης οι Γιάννης Νιάρρος, Κώστας Νικούλι, Θεοδώρα Τζήμου, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, , Γιώργος Ζυγούρης και Αινείας Τσαμάτης.
Φωτογραφίες: NDP
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