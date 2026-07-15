H Έλενα Παπαρίζου θυμήθηκε τη συνεργασία της με τη Μάρω Κοντού: Από την πρώτη στιγμή ένιωσα σαν να τη γνώριζα μια ζωή
H Έλενα Παπαρίζου θυμήθηκε τη συνεργασία της με τη Μάρω Κοντού: Από την πρώτη στιγμή ένιωσα σαν να τη γνώριζα μια ζωή
Σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες στην τέχνη και για το φως που άφησες στις καρδιές μας, έγραψε η τραγουδίστρια για την αείμνηστη ηθοποιό με την οποία είχε συνεργαστεί στο μιούζικαλ «Nine»
Η Έλενα Παπαρίζου είναι ένα ακόμη επώνυμο πρόσωπο που κατέφυγε στα social media για να αποχαιρετήσει τη Μάρω Κοντού. Η τραγουδίστρια είχε γνωρίσει προσωπικά την αείμνηστη ηθοποιό και είχε συνεργαστεί μαζί της πριν από δέκα χρόνια. Οι δυο τους αποτελούσαν μέρος του καστ του μιούζικαλ «Nine», με την υπογραφή του Γιάννη Κακλέα.
Η Έλενα Παπαρίζου μετέφερε την εντύπωση που της είχε κάνει η Μάρω Κοντού, ενώ υπογράμμισε τη γενναιοδωρία της και την προθυμία της να στηρίξει τους νέους καλλιτέχνες. Μέσα από την ανάρτησή της στο Instagram, την ευχαρίστησε επίσης για την προσφορά της στην τέχνη και το κοινό.
«Σήμερα αποχαιρετούμε μια σπουδαία κυρία του θεάτρου, μια σπουδαία καλλιτέχνιδα και έναν υπέροχο άνθρωπο. Είχα την τιμή να γνωρίσω τη Μάρω Κοντού προσωπικά, όταν συνεργαστήκαμε στο μιούζικαλ NINE του Γιάννη Κακλέα. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα σαν να τη γνώριζα μια ζωή. Με τη ζεστασιά, το χαμόγελο και τις όμορφες ιστορίες της έκανε όλους μας να νιώθουμε ξεχωριστοί», έγραψε χαρακτηριστικά η Έλενα Παπαρίζου στην ανάρτησή της, λέγοντας το δικό της «αντίο» στην πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου.
Η Έλενα Παπαρίζου την ευχαρίστησε επίσης για όσα πρόσφερε στην τέχνη που υπηρέτησε και στον κόσμο. «Ήταν πάντα γενναιόδωρη, πρόθυμη να προσφέρει τη βοήθειά της και να στηρίζει τους νέους ανθρώπους με αγάπη και διακριτικότητα. Καλό ταξίδι, αγαπημένη Μάρω. Σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες στην τέχνη και για το φως που άφησες στις καρδιές μας. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ», ανέφερε, κλείνοντας τη δημοσίευσή της.
Η ανάρτηση της Έλενας Παπαρίζου
Η Έλενα Παπαρίζου μετέφερε την εντύπωση που της είχε κάνει η Μάρω Κοντού, ενώ υπογράμμισε τη γενναιοδωρία της και την προθυμία της να στηρίξει τους νέους καλλιτέχνες. Μέσα από την ανάρτησή της στο Instagram, την ευχαρίστησε επίσης για την προσφορά της στην τέχνη και το κοινό.
«Σήμερα αποχαιρετούμε μια σπουδαία κυρία του θεάτρου, μια σπουδαία καλλιτέχνιδα και έναν υπέροχο άνθρωπο. Είχα την τιμή να γνωρίσω τη Μάρω Κοντού προσωπικά, όταν συνεργαστήκαμε στο μιούζικαλ NINE του Γιάννη Κακλέα. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα σαν να τη γνώριζα μια ζωή. Με τη ζεστασιά, το χαμόγελο και τις όμορφες ιστορίες της έκανε όλους μας να νιώθουμε ξεχωριστοί», έγραψε χαρακτηριστικά η Έλενα Παπαρίζου στην ανάρτησή της, λέγοντας το δικό της «αντίο» στην πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου.
Η Έλενα Παπαρίζου την ευχαρίστησε επίσης για όσα πρόσφερε στην τέχνη που υπηρέτησε και στον κόσμο. «Ήταν πάντα γενναιόδωρη, πρόθυμη να προσφέρει τη βοήθειά της και να στηρίζει τους νέους ανθρώπους με αγάπη και διακριτικότητα. Καλό ταξίδι, αγαπημένη Μάρω. Σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερες στην τέχνη και για το φως που άφησες στις καρδιές μας. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ», ανέφερε, κλείνοντας τη δημοσίευσή της.
Η ανάρτηση της Έλενας Παπαρίζου
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