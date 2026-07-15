Μάρω Κοντού: Η τελευταία της επιθυμία - Την Παρασκευή στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών η εξόδιος ακολουθία, θα εκφωνήσει επικήδειο ο Νικήτας Κακλαμάνης
Μάρω Κοντού: Η τελευταία της επιθυμία - Την Παρασκευή στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών η εξόδιος ακολουθία, θα εκφωνήσει επικήδειο ο Νικήτας Κακλαμάνης
Η αείμνηστη ηθοποιός είχε εκμυστηρευτεί την τελευταία της επιθυμία στον Πρόεδρο της Βουλής
Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 11:00 στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών θα γίνει η κηδεία της Μάρως Κοντού.
Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι θα την αποχαιρετήσουν, λέγοντας το τελευταίο «αντίο». Επικήδειο θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος, Νικήτας Κακλαμάνης.
Σε εκείνον μάλιστα, η Μάρω Κοντού είχε εκμυστηρευτεί την τελευταία της επιθυμία. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός του είχε ζητήσει, την επόμενη φορά που η παρέα τους θα βρεθεί για φαγητό ή για μπιρίμπα, να αφήσει μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.
Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον κινηματογράφο και το θέατρο μέσα από εμβληματικές ερμηνείες. Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι θα την αποχαιρετήσουν, λέγοντας το τελευταίο «αντίο». Επικήδειο θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος της Βουλής και στενός της φίλος, Νικήτας Κακλαμάνης.
Σε εκείνον μάλιστα, η Μάρω Κοντού είχε εκμυστηρευτεί την τελευταία της επιθυμία. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός του είχε ζητήσει, την επόμενη φορά που η παρέα τους θα βρεθεί για φαγητό ή για μπιρίμπα, να αφήσει μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.
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