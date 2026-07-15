Η αγκαλιά της Άντζελας Γκερέκου με τη Μάρω Κοντού στα γυρίσματα από τη Γη της Ελιάς: Σε ευχαριστω για όλα όσα μου χάρισες απλόχερα «μαμά Μαρία»
Η αγκαλιά της Άντζελας Γκερέκου με τη Μάρω Κοντού στα γυρίσματα από τη Γη της Ελιάς: Σε ευχαριστω για όλα όσα μου χάρισες απλόχερα «μαμά Μαρία»
Η ηθοποιός υποδύθηκε την κόρη της στο σίριαλ - «Κάθε συνάντησή μας ήταν ένα μικρό μάθημα ήθους, αξιοπρέπειας και χαράς για την ζωή»
Με μία φωτογραφία όπου αγκαλιάζονταν αποχαιρέτισε τη Μάρω Κοντού η Άντζελα Γκερέκου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για όλα όσα της χάρισε.
Η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών, στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας όπου βρισκόταν λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, και η ηθοποιός, η οποία υποδυόταν την κόρη της στη σειρά «Η Γη της Ελιάς» δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τα γυρίσματα, αποκαλώντας τη «μαμά Μαρία» όπως έλεγαν τον χαρακτήρα της, επισημαίνοντας πόσο σημαντική ήταν η φιλία τους για εκείνη.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Άντζελα Γκερέκου έγραψε χαρακτηριστικά: «Μάρω μου… αγαπημένη μου... Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπαίνουν στην ζωή σου και δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Μένουν στη μνήμη, στο βλέμμα, στη φωνή τους, στα γέλια, στα δάκρυα, στις στιγμές που μοιράστηκαν μαζί μας. Εσύ ήσουν και είσαι ένας από αυτούς. Με το σπουδαίο ταλέντο σου, το μοναδικό μυαλό σου, την ευγένεια, την σοφία, τη γενναιοδωρία της ψυχής σου, την κομψότητα σου, το απαράμιλλο χιούμορ σου, την αγκαλιά σου και εκείνο το ξεχωριστό χαμόγελο που έκανε τους ανθρώπους που είχαν την χαρά να είναι κοντά σου, να νιώθουν γλυκά και οικεία… Είχα την τύχη να σε γνωρίσω καλά, να συνεργαστώ μαζί σου 5 ολόκληρα χρόνια, και να σε αγαπήσω. Σε ευχαριστω για όλα όσα μου χάρισες απλόχερα, Μαμά της Αθηνας, Μαμά Μαρία… Κάθε συνάντησή μας ήταν ένα μικρό μάθημα ήθους, αξιοπρέπειας και χαράς για την ζωή. Μπροστα από τις κάμερες αλλά ακόμα περισσότερο πίσω από αυτές. Η φιλία σου και η αγάπη σου πολύτιμα συναισθήματα».
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Κλείνοντας, η ηθοποιός συμπλήρωσε πως η Μάρω Κοντού θα μείνει αξέχαστη: «Σήμερα η σκέψη μου ταξιδεύει σε σένα με συγκίνηση, ευγνωμοσύνη και αγάπη. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη μου Μάρω. Θα σε θυμόμαστε πάντα με το φως που σκόρπιζες γύρω σου».
Η μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών, στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας όπου βρισκόταν λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, και η ηθοποιός, η οποία υποδυόταν την κόρη της στη σειρά «Η Γη της Ελιάς» δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τα γυρίσματα, αποκαλώντας τη «μαμά Μαρία» όπως έλεγαν τον χαρακτήρα της, επισημαίνοντας πόσο σημαντική ήταν η φιλία τους για εκείνη.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Άντζελα Γκερέκου έγραψε χαρακτηριστικά: «Μάρω μου… αγαπημένη μου... Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπαίνουν στην ζωή σου και δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Μένουν στη μνήμη, στο βλέμμα, στη φωνή τους, στα γέλια, στα δάκρυα, στις στιγμές που μοιράστηκαν μαζί μας. Εσύ ήσουν και είσαι ένας από αυτούς. Με το σπουδαίο ταλέντο σου, το μοναδικό μυαλό σου, την ευγένεια, την σοφία, τη γενναιοδωρία της ψυχής σου, την κομψότητα σου, το απαράμιλλο χιούμορ σου, την αγκαλιά σου και εκείνο το ξεχωριστό χαμόγελο που έκανε τους ανθρώπους που είχαν την χαρά να είναι κοντά σου, να νιώθουν γλυκά και οικεία… Είχα την τύχη να σε γνωρίσω καλά, να συνεργαστώ μαζί σου 5 ολόκληρα χρόνια, και να σε αγαπήσω. Σε ευχαριστω για όλα όσα μου χάρισες απλόχερα, Μαμά της Αθηνας, Μαμά Μαρία… Κάθε συνάντησή μας ήταν ένα μικρό μάθημα ήθους, αξιοπρέπειας και χαράς για την ζωή. Μπροστα από τις κάμερες αλλά ακόμα περισσότερο πίσω από αυτές. Η φιλία σου και η αγάπη σου πολύτιμα συναισθήματα».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Κλείνοντας, η ηθοποιός συμπλήρωσε πως η Μάρω Κοντού θα μείνει αξέχαστη: «Σήμερα η σκέψη μου ταξιδεύει σε σένα με συγκίνηση, ευγνωμοσύνη και αγάπη. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη μου Μάρω. Θα σε θυμόμαστε πάντα με το φως που σκόρπιζες γύρω σου».
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