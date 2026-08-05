Είχε ζώσει με κάμερες και αλυσίδες το ξενοδοχείο στον Μυστρά όπου έκρυβε το πτώμα του πατέρα του
Είχε ζώσει με κάμερες και αλυσίδες το ξενοδοχείο στον Μυστρά όπου έκρυβε το πτώμα του πατέρα του
Ο 55χρονος δεν άφηνε κανέναν να πλησιάσει το κλειστό ξενοδοχείο, όπου μέσα βρισκόταν ο καταψύκτης με το πτώμα - Γείτονες λένε ότι είχαν να δουν τον πατέρα του περίπου πέντε χρόνια
Σε κατάσταση σοκ παραμένει η κοινωνία του Μυστρά μετά την ανακάλυψη ότι ένας 55χρονος κρατούσε επί χρόνια σε καταψύκτη τη σορό του νεκρού 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του.
Ο 55χρονος χρησιμοποιούσε ως μακάβριο αποθηκευτικό χώρο έναν επαγγελματικό καταψύκτη σε ένα ξενοδοχείο το οποίο αν και ήταν στην είσοδο του νέου Μυστρά, εντούτοις ήταν κλειστό και απομονωμένο από τον κόσμο.
Όπως αναφέρουν πολίτες του Μυστρά που επικαλείται το notospress.gr ο 55χρονος είχε πάρει αυξημένα μέτρα ασφαλείας με πινακίδες, αλυσίδες και κώνους.
Κατά τις ίδιες μαρτυρίες ο 55χρονος απαγόρευε την είσοδο αλλά οποιουδήποτε στον χώρο - ακόμα και των τεχνικών της ΔΕΗ και άλλων υπηρεσιών - ενώ τον είχε «ζώσει» με κάμερες ασφαλείας.
Κάτοικοι της περιοχής λένε επίσης ότι είχαν να δουν τον 90χρονο εδώ και 5 χρόνια αλλά το δικαιολογούσαν λόγω της άνοιας που είχε ο ηλικιωμένος.
Στην ομολογία του μετά την ανακάλυψη της σορού του πατέρα του, ο 55χρονος ομολόγησε ισχυριζόμενος ότι ο 90χρονος είχε πεθάνει πριν από 2,5 χρόνια από φυσιολογικά αίτια και προκειμένου να εξακολουθήσει να λαμβάνει την σύνταξη του τον έβαλε στον καταψύκτη και δεν δήλωσε, όπως υποχρεώνεται από τον νόμο, τον θάνατό του. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε, έπαιρνε και τη σύνταξη της μητέρας του που είχε αποβιώσει νωρίτερα, της οποίας δικαιούχος ήταν ο πατέρας του.
Αρχικά, πάντως, είχε προσπαθήσει να παραπλανήσει τους αστυνομικούς που έφτασαν στο ξενοδοχείο μετά από καταγγελία ότι ο ηλικιωμένος είχε καιρό να εμφανιστεί, λέγοντας ότι ο πατέρας του είχε φύγει και έμενε στην Αθήνα. Όταν, όμως, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να επαληθεύσουν τον ισχυρισμό του, διαπίστωσαν ότι ήταν αναληθής καθώς η αδελφή του 55χρονου που μένει στην Αθήνα τους είπε ότι είχε χρόνια να δει τον πατέρα της, ο οποίος έμενε με τον - τελικά - συλληφθέντα.
Ο 55χρονος χρησιμοποιούσε ως μακάβριο αποθηκευτικό χώρο έναν επαγγελματικό καταψύκτη σε ένα ξενοδοχείο το οποίο αν και ήταν στην είσοδο του νέου Μυστρά, εντούτοις ήταν κλειστό και απομονωμένο από τον κόσμο.
Όπως αναφέρουν πολίτες του Μυστρά που επικαλείται το notospress.gr ο 55χρονος είχε πάρει αυξημένα μέτρα ασφαλείας με πινακίδες, αλυσίδες και κώνους.
Κατά τις ίδιες μαρτυρίες ο 55χρονος απαγόρευε την είσοδο αλλά οποιουδήποτε στον χώρο - ακόμα και των τεχνικών της ΔΕΗ και άλλων υπηρεσιών - ενώ τον είχε «ζώσει» με κάμερες ασφαλείας.
Κάτοικοι της περιοχής λένε επίσης ότι είχαν να δουν τον 90χρονο εδώ και 5 χρόνια αλλά το δικαιολογούσαν λόγω της άνοιας που είχε ο ηλικιωμένος.
Στην ομολογία του μετά την ανακάλυψη της σορού του πατέρα του, ο 55χρονος ομολόγησε ισχυριζόμενος ότι ο 90χρονος είχε πεθάνει πριν από 2,5 χρόνια από φυσιολογικά αίτια και προκειμένου να εξακολουθήσει να λαμβάνει την σύνταξη του τον έβαλε στον καταψύκτη και δεν δήλωσε, όπως υποχρεώνεται από τον νόμο, τον θάνατό του. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε, έπαιρνε και τη σύνταξη της μητέρας του που είχε αποβιώσει νωρίτερα, της οποίας δικαιούχος ήταν ο πατέρας του.
Αρχικά, πάντως, είχε προσπαθήσει να παραπλανήσει τους αστυνομικούς που έφτασαν στο ξενοδοχείο μετά από καταγγελία ότι ο ηλικιωμένος είχε καιρό να εμφανιστεί, λέγοντας ότι ο πατέρας του είχε φύγει και έμενε στην Αθήνα. Όταν, όμως, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να επαληθεύσουν τον ισχυρισμό του, διαπίστωσαν ότι ήταν αναληθής καθώς η αδελφή του 55χρονου που μένει στην Αθήνα τους είπε ότι είχε χρόνια να δει τον πατέρα της, ο οποίος έμενε με τον - τελικά - συλληφθέντα.
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