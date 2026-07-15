Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τη Μάρω Κοντού: Η πιο κομψή Ιταλίδα από την Κυψέλη θα συνεχίσει να λάμπει μέσα από τις ταινίες της
Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τη Μάρω Κοντού: Η πιο κομψή Ιταλίδα από την Κυψέλη θα συνεχίσει να λάμπει μέσα από τις ταινίες της
Αντίο σε μια μεγάλη κυρία, αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης της εταιρείας παραγωγής
Τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρω Κοντού αποχαιρέτισε η Φίνος Φιλμ με ένα αφιερωματικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η είδηση του θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών, προκάλεσε συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ανάμεσα σε όσους τίμησαν τη μνήμη της ήταν και η εταιρεία παραγωγής, που δημοσίευσε ένα βίντεο με χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις πιο εμβληματικές κινηματογραφικές εμφανίσεις της. Μέσα από το οπτικό αφιέρωμα, η Φίνος Φιλμ ανέδειξε στιγμές από την πορεία της Μάρως Κοντού στον ελληνικό κινηματογράφο, θυμίζοντας σκηνές και ατάκες της, που σημάδεψαν τη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά.
Η συνεργασία της ηθοποιού με την εταιρεία παραγωγής ξεκίνησε το 1954, όταν έκανε την πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση στην ταινία «Χαρούμενο Ξεκίνημα». Ακολούθησαν δεκάδες επιτυχημένες παραγωγές, όπως «Τα Κίτρινα Γάντια», «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» και «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», μέσα από τις οποίες καθιερώθηκε ως μία από τις σημαντικότερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου.
Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της η Φίνος Φιλμ αναγράφεται: «Αντίο σε μια μεγάλη Κυρία. Η Μάρω Κοντού ήταν ο ορισμός της φινέτσας, της θετικής ενέργειας, της καλοσύνης και της δύναμης. Μια γυναίκα που συνδύαζε την ευγένεια με την πυγμή, και το ταλέντο με την εργατικότητα, κερδίζοντας την αγάπη του κόσμου από την πρώτη κιόλας εμφάνισή της στο πανί, το 1954, ενώ ήταν ακόμη φοιτήτρια του Εθνικού Θεάτρου. Μια βουβή εμφάνιση, στην ταινία "Χαρούμενο Ξεκίνημα" της Φίνος Φιλμ, ήταν αρκετή για να σε μαγνητίσει με τη γοητεία, τη λάμψη και το ελαφίσιο βλέμμα της, και να εξελιχθεί σε μια λαμπερή καριέρα 70 ετών. Η Μάρω Κοντού δεν μπήκε τυχαία στην καρδιά μας. Με ρόλους που έγραψαν ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο, με το χαμόγελο, το ταλέντο και την αξεπέραστη κομψότητά της, έγινε μια από τις πιο αγαπημένες πρωταγωνίστριες του ελληνικού σινεμά». Κλείνοντας προστέθηκε: «Η πιο κομψή Ιταλίδα από την Κυψέλη θα συνεχίσει να λάμπει μέσα από τις ταινίες της και να μας κλείνει πονηρά το μάτι κάθε φορά που θα την ξανασυναντάμε στη μεγάλη οθόνη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Αντίο Μάρω».
Δείτε το βίντεο
Η Μάρω Κοντού αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας». Η σπουδαία ηθοποιός έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα, έχοντας προηγουμένως νοσηλευτεί στο νοσοκομείο «Αττικόν», πριν μεταφερθεί στον «Άγιο Σάββα», όπου κατέληξε.
Στο ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρεται: «Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».
Η είδηση του θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών, προκάλεσε συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ανάμεσα σε όσους τίμησαν τη μνήμη της ήταν και η εταιρεία παραγωγής, που δημοσίευσε ένα βίντεο με χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις πιο εμβληματικές κινηματογραφικές εμφανίσεις της. Μέσα από το οπτικό αφιέρωμα, η Φίνος Φιλμ ανέδειξε στιγμές από την πορεία της Μάρως Κοντού στον ελληνικό κινηματογράφο, θυμίζοντας σκηνές και ατάκες της, που σημάδεψαν τη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά.
Η συνεργασία της ηθοποιού με την εταιρεία παραγωγής ξεκίνησε το 1954, όταν έκανε την πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση στην ταινία «Χαρούμενο Ξεκίνημα». Ακολούθησαν δεκάδες επιτυχημένες παραγωγές, όπως «Τα Κίτρινα Γάντια», «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» και «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», μέσα από τις οποίες καθιερώθηκε ως μία από τις σημαντικότερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου.
Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της η Φίνος Φιλμ αναγράφεται: «Αντίο σε μια μεγάλη Κυρία. Η Μάρω Κοντού ήταν ο ορισμός της φινέτσας, της θετικής ενέργειας, της καλοσύνης και της δύναμης. Μια γυναίκα που συνδύαζε την ευγένεια με την πυγμή, και το ταλέντο με την εργατικότητα, κερδίζοντας την αγάπη του κόσμου από την πρώτη κιόλας εμφάνισή της στο πανί, το 1954, ενώ ήταν ακόμη φοιτήτρια του Εθνικού Θεάτρου. Μια βουβή εμφάνιση, στην ταινία "Χαρούμενο Ξεκίνημα" της Φίνος Φιλμ, ήταν αρκετή για να σε μαγνητίσει με τη γοητεία, τη λάμψη και το ελαφίσιο βλέμμα της, και να εξελιχθεί σε μια λαμπερή καριέρα 70 ετών. Η Μάρω Κοντού δεν μπήκε τυχαία στην καρδιά μας. Με ρόλους που έγραψαν ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο, με το χαμόγελο, το ταλέντο και την αξεπέραστη κομψότητά της, έγινε μια από τις πιο αγαπημένες πρωταγωνίστριες του ελληνικού σινεμά». Κλείνοντας προστέθηκε: «Η πιο κομψή Ιταλίδα από την Κυψέλη θα συνεχίσει να λάμπει μέσα από τις ταινίες της και να μας κλείνει πονηρά το μάτι κάθε φορά που θα την ξανασυναντάμε στη μεγάλη οθόνη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Αντίο Μάρω».
Δείτε το βίντεο
Η Μάρω Κοντού αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας». Η σπουδαία ηθοποιός έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα, έχοντας προηγουμένως νοσηλευτεί στο νοσοκομείο «Αττικόν», πριν μεταφερθεί στον «Άγιο Σάββα», όπου κατέληξε.
Στο ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρεται: «Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».
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