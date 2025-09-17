Οι εκπλήξεις στη συναυλία του Apon με Ελένη Φουρέιρα και Ματούλα Ζαμάνη
Στη σκηνή της Τεχνόπολης ανέβηκε και ο OGE
Ενα live γεμάτο εκπλήξεις χάρισε ο Apon στους φαν του στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων, κλείνοντας έτσι την επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία του «Ονειροπόλος summer tour». Μάλιστα, χωρίς να το γνωρίζει κανείς, στο stage ανέβηκαν η Ελένη Φουρέιρα και η Ματούλα Ζαμάνη, σε συμπράξεις που γεφύρωσαν διαφορετικούς μουσικούς κόσμους.
Δείτε βίντεο από την εμφάνιση με τη Ματούλα Ζαμάνη
Πλαισιωμένος από τους μουσικούς του, παρουσίασε τις διαμαντένιες και πολυπλατινένιες επιτυχίες του, όπως τα «Βοριάς», «Χιλιόμετρα», «Καθρέφτης», «Προβλήματα», «Γουλιά Γουλιά», «Καίγομαι», «Φεγγάρι» και «Κόκκινα Φανάρια», καθώς και άλλα αγαπημένα τραγούδια σε ιδιαίτερες ερμηνείες.
Η έναρξη της εντυπωσιακής βραδιάς έγινε με παιδική χορωδία και οι εκπλήξεις δεν σταμάτησαν εκεί... Στη σκηνή ανέβηκαν η Ελένη Φουρέιρα με την οποία ο Apon είπε το ντουέτο τους «Γδύσου», η Ματούλα Ζαμάνη με την οποία ερμήνευσε τα αγαπημένα «Μπανιστηρτζού» και «Πριν», καθώς και ο OGE με τον οποίο είπε το ντουέτο τους «Σπίρτο».
Δείτε την εμφάνιση με την Ελένη Φουρέιρα
Με τη συναυλία στην κατάμεστη Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων ο Apon ολοκλήρωσε ένα μοναδικό καλοκαιρινό tour με 40 σταθμούς σε όλη την Ελλάδα και, φανερά συγκινημένος, ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για τη μεγάλη ανταπόκριση και αγάπη που του δείχνει, λίγο αφότου το album «Ονειροπόλος» που κυκλοφορεί από την Panik Records έγινε τριπλά πλατινένιο με σχεδόν μισό εκατομμύριο streaming points σε 4 μήνες.
Δείτε βίντεο από την εμφάνιση με τη Ματούλα Ζαμάνη
Δείτε την εμφάνιση με την Ελένη Φουρέιρα
🚨Eleni Foureira STUNS alongside APON for his last show for “Oneiropolos Tour 2025”, performing their DIAMOND Certified Single “Gdysou” in Texnopolis, Athens.❤️ pic.twitter.com/fzV8C2az8h— FoureiraStan (@FoureiraStan) September 16, 2025
