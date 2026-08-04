Ο Άρης ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Ράφα Μιρ

Η μετακίνηση είναι με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο και συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για επέκταση για ακόμη έναν χρόνο μέχρι το καλοκαίρι του 2028





Η ανακοίνωση του Άρη: «Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Rafa Mir με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από την Sevilla FC και συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για επέκταση για ακόμη έναν χρόνο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 (το συμβόλαιό του με την ισπανική ομάδα λήγει το καλοκαίρι του 2027).



Ο Rafael Mir Vicente, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου 1997 στη Μούρθια της Ισπανίας.







Ακολούθησαν δανεισμοί σε Las Palmas, Huesca και Nottingham Forest, με τη θητεία του στην Huesca να ξεχωρίζει, καθώς πέτυχε 25 γκολ σε 57 συμμετοχές.



Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις προκάλεσαν το ενδιαφέρον της Sevilla, η οποία τον απέκτησε το καλοκαίρι του 2021.







Σε διεθνές επίπεδο ο Rafa Mir υπήρξε στέλεχος των μικρών εθνικών ομάδων της Ισπανίας, κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21 το 2019, ενώ ήταν μέλος και της εθνικής Ισπανίας που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.



Από σήμερα ο Rafael Mir Vicente ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ! Bienvenido, Rafa!».



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Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Ράφα Μιρ, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας: «Είμαι ενθουσιασμένος που έρχομαι στον ΑΡΗ και πραγματικά ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις με τους νέους μου συμπαίκτες.



Έχω πολύ μεγάλη όρεξη να δουλέψουμε όλοι μαζί, ώστε μαζί και με τους φιλάθλους μας να πετύχουμε σπουδαία πράγματα τη νέα σεζόν.



Επίσημη η μεταγραφή του Ράφα Μιρ, μια και ο Άρης ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον 30χρονο Ισπανό επιθετικό.«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Rafa Mir με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από την Sevilla FC και συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για επέκταση για ακόμη έναν χρόνο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 (το συμβόλαιό του με την ισπανική ομάδα λήγει το καλοκαίρι του 2027).Ο Rafael Mir Vicente, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου 1997 στη Μούρθια της Ισπανίας.Αναδειχθείς από τις φημισμένες ακαδημίες της Valencia, ο χαρισματικός Ισπανός επιθετικός έκανε νωρίς το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα των «Νυχτερίδων» πριν πάρει μεταγραφή το 2018 για την αγγλική Wolverhampton.Ακολούθησαν δανεισμοί σε Las Palmas, Huesca και Nottingham Forest, με τη θητεία του στην Huesca να ξεχωρίζει, καθώς πέτυχε 25 γκολ σε 57 συμμετοχές.Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις προκάλεσαν το ενδιαφέρον της Sevilla, η οποία τον απέκτησε το καλοκαίρι του 2021.Με τη φανέλα του συλλόγου της Ανδαλουσίας κατέγραψε δεκάδες συμμετοχές στη LaLiga, το UEFA Champions League και το UEFA Europa League, πανηγυρίζοντας, μάλιστα, την κατάκτηση του Europa League το 2023. Το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε ως δανεικός στη Valencia.Σε διεθνές επίπεδο ο Rafa Mir υπήρξε στέλεχος των μικρών εθνικών ομάδων της Ισπανίας, κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21 το 2019, ενώ ήταν μέλος και της εθνικής Ισπανίας που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.Από σήμερα ο Rafael Mir Vicente ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ! Bienvenido, Rafa!».Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Ράφα Μιρ, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας: «Είμαι ενθουσιασμένος που έρχομαι στον ΑΡΗ και πραγματικά ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις με τους νέους μου συμπαίκτες.Έχω πολύ μεγάλη όρεξη να δουλέψουμε όλοι μαζί, ώστε μαζί και με τους φιλάθλους μας να πετύχουμε σπουδαία πράγματα τη νέα σεζόν.

Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους του ΑΡΗ για την υποδοχή στο αεροδρόμιο και γενικά όλο τον οργανισμό του συλλόγου για την θέρμη με την οποία με υποδέχτηκαν.



Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στον ΑΡΗ και στόχος μου είναι να πετύχω όσα περισσότερα γκολ μπορώ, ώστε να συμβάλω στην επίτευξη των στόχων μας. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους οπαδούς μας και να αγωνιστώ στο γήπεδό μας».



Η καταδίκη από το δικαστήριο της Βαλένθια



Στις 15 Ιουνίου 2026, ο Ράφα Μιρ κρίθηκε ένοχος από το Ανώτατο Δικαστήριο της Περιφέρειας της Βαλένθια για βιασμό και σεξουαλική επίθεση. Ήταν μια υπόθεση, που απασχόλησε έντονα την Ισπανία.



Ο Μιρ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8,5 ετών ενώ ένοχος κρίθηκε και ένας φίλος του, του επιβλήθηκε ποινή 2,5 ετών.



Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, ο Ισπανός ποδοσφαιριστής και ο φίλος του είχαν γνωρίσει σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης δύο κοπέλες. Στη συνέχεια, πήγαν όλοι μαζί στο σπίτι του Μιρ. Εκεί οι κοπέλες καταγγέλλουν πως έπεσαν θύματα σεξουαλικής επίθεσης.



Η πλευρά του Μιρ έχει καταθέσει έφεση για την απόφαση. Ο παίκτης αρνείται τα πάντα, υποστηρίζοντας πως η πράξη ήταν συναινετική.