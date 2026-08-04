Βραζιλία: Στο μικροσκόπιο των Αρχών 8 ύποπτοι για σχεδιαζόμενες επιθέσεις στις εκλογές
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Βραζιλία: Στο μικροσκόπιο των Αρχών 8 ύποπτοι για σχεδιαζόμενες επιθέσεις στις εκλογές

Οι ύποπτοι μοιράζονταν μεταξύ τους «εγχειρίδια κατασκευής εκρηκτικών μηχανισμών» και συζητούσαν «την εισβολή σε κτίρια, την επιλογή στόχων, την εκπαίδευσή τους και τη στρατολόγηση» άλλων

Βραζιλία: Στο μικροσκόπιο των Αρχών 8 ύποπτοι για σχεδιαζόμενες επιθέσεις στις εκλογές
Η αστυνομία της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνες σε βάρος προσώπων που κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επιθέσεις στην πρωτεύουσα Μπραζίλια κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του Οκτωβρίου, στις οποίες ο αριστερός πρόεδρος Λούλα θα επιδιώξει την επανεκλογή του.

Η έρευνα στρέφεται εναντίον οκτώ προσώπων ηλικίας 19-31 ετών, σε πέντε Πολιτείες της χώρας. Στις υποκλαπείσες επικοινωνίες τους οι ύποπτοι «αναφέρονταν πολλές φορές στην Μπραζίλια ως προορισμό μιας κινητοποίησης που σχεδιαζόταν για την εκλογική περίοδο του 2026», σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι ύποπτοι μοιράζονταν μεταξύ τους «εγχειρίδια κατασκευής εκρηκτικών μηχανισμών» και συζητούσαν «την εισβολή σε κτίρια, την επιλογή στόχων, την εκπαίδευσή τους και τη στρατολόγηση» άλλων.

Οι Αρχές επιδιώκουν να πάρουν στα χέρια τους τα ηλεκτρονικά μέσα που χρησιμοποίησαν οι ύποπτοι και να διαπιστώσουν «το επίπεδο ανάπτυξης των πράξεων» που συζητούσαν.

Ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα βρεθεί αντιμέτωπος σε αυτές τις εκλογές με τον υποψήφιο της δεξιάς Φλάβιο Μπολσονάρου, γιο του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, που έχει καταδικαστεί για απόπειρα πραξικοπήματος.

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