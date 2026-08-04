Νέες εικόνες από το σημείο της συντριβής των ελικοπτέρων στη φωτιά της Δυτικής Αττικής, δείτε βίντεο
Νέες εικόνες από το σημείο της συντριβής των ελικοπτέρων στη φωτιά της Δυτικής Αττικής, δείτε βίντεο
Το φωτογραφικό υλικό αποτυπώνει τις στιγμές μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου από το οποίο διασώθηκαν ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος-μεταφραστής
Νέο φωτογραφικό υλικό από το δεύτερο ελικόπτερο που ενεπλάκη στη φονική σύγκρουση κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα βλέπει το φως της δημοσιότητας, την ώρα που οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν με τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος.
Οι εικόνες, που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, αποτυπώνουν το ελικόπτερο μετά τη συντριβή του. Πρόκειται για το εναέριο μέσο από το οποίο κατάφεραν να διασωθούν ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος-μεταφραστής, οι οποίοι εγκατέλειψαν εγκαίρως το ελικόπτερο, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν αυτό τυλιχθεί στις φλόγες.
Θυμίζουμε πως από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell AB-214 ST, τα οποία επιχειρούσαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική στις 2 Αυγούστου, έχασαν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός πληρώματος, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου τραυματίστηκε ελαφρά.
Την ίδια ώρα οι έρευνες με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η υπόθεση έχει ανατεθεί στο ελληνικό FBI. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας θα οριστούν τρεις ειδικοί πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα εξετάσουν διαφορετικές πτυχές του δυστυχήματος και θα συντάξουν τα σχετικά πορίσματα. Ταυτόχρονα, θα ληφθούν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ θα αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο οπτικό και τεχνικό στοιχείο.
Σήμερα στο σημείο της συντριβής βρέθηκε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), με επικεφαλής τον διευθυντή της υπηρεσίας και εξειδικευμένα στελέχη.
Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε drone, το οποίο κατέγραψε εναέριες εικόνες τόσο του σημείου της πτώσης όσο και της ευρύτερης περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.
Πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διευκρίνισαν ότι η διερεύνηση του αεροπορικού ατυχήματος υπάγεται στην αρμοδιότητα της Federal Aviation Authority (FAA) των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς τα δύο ελικόπτερα της εταιρείας McDermond, που έχουν μισθωθεί από το ελληνικό Δημόσιο για τις ανάγκες της αεροπυρόσβεσης, φέρουν αμερικανικό νηολόγιο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εταιρεία έχει ήδη ενημερώσει την FAA, η οποία έχει κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, βάσει του ιδρυτικού του νόμου, δεν έχει αρμοδιότητα διερεύνησης ατυχημάτων που αφορούν αεροπυροσβεστικά μέσα. Ωστόσο, εφόσον ζητηθεί, μπορεί να συνδράμει την Ελληνική Αστυνομία παρέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία στο πλαίσιο της έρευνας.
Οι εικόνες, που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, αποτυπώνουν το ελικόπτερο μετά τη συντριβή του. Πρόκειται για το εναέριο μέσο από το οποίο κατάφεραν να διασωθούν ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος-μεταφραστής, οι οποίοι εγκατέλειψαν εγκαίρως το ελικόπτερο, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν αυτό τυλιχθεί στις φλόγες.
Θυμίζουμε πως από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell AB-214 ST, τα οποία επιχειρούσαν στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική στις 2 Αυγούστου, έχασαν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός πληρώματος, ενώ το πλήρωμα του δεύτερου ελικοπτέρου τραυματίστηκε ελαφρά.
Την ίδια ώρα οι έρευνες με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν τα δύο ελικόπτερα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η υπόθεση έχει ανατεθεί στο ελληνικό FBI. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας θα οριστούν τρεις ειδικοί πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα εξετάσουν διαφορετικές πτυχές του δυστυχήματος και θα συντάξουν τα σχετικά πορίσματα. Ταυτόχρονα, θα ληφθούν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ θα αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο οπτικό και τεχνικό στοιχείο.
Σήμερα στο σημείο της συντριβής βρέθηκε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), με επικεφαλής τον διευθυντή της υπηρεσίας και εξειδικευμένα στελέχη.
Αυτοψία με drone στο σημείο της συντριβής
Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε drone, το οποίο κατέγραψε εναέριες εικόνες τόσο του σημείου της πτώσης όσο και της ευρύτερης περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.
Πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διευκρίνισαν ότι η διερεύνηση του αεροπορικού ατυχήματος υπάγεται στην αρμοδιότητα της Federal Aviation Authority (FAA) των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς τα δύο ελικόπτερα της εταιρείας McDermond, που έχουν μισθωθεί από το ελληνικό Δημόσιο για τις ανάγκες της αεροπυρόσβεσης, φέρουν αμερικανικό νηολόγιο.
Ποιος έχει την αρμοδιότητα της διερεύνησης
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εταιρεία έχει ήδη ενημερώσει την FAA, η οποία έχει κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ, βάσει του ιδρυτικού του νόμου, δεν έχει αρμοδιότητα διερεύνησης ατυχημάτων που αφορούν αεροπυροσβεστικά μέσα. Ωστόσο, εφόσον ζητηθεί, μπορεί να συνδράμει την Ελληνική Αστυνομία παρέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία στο πλαίσιο της έρευνας.
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