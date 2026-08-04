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Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική
Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική
Είναι το τρίτο περιστατικό μέσα σε μια εβδομάδα
Μαχητικά αεροσκάφη της πολωνικής πολεμικής αεροπορίας αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική για τρίτη φορά σε διάστημα λίγων ημερών, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.
Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Κάμις έγραψε σε ανάρτηση στο Χ ότι το ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος Il-20 βρίσκονταν 56 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κοζαλίν όταν αναχαιτίσθηκε από δύο πολωνικά μαχητικά. Ο πολωνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.
Η Ρωσία για μία ακόμη φορά πραγματοποίησε προκλητικές ενέργειες κοντά στα σύνορα κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δοκιμάζοντας με αυτόν τον τρόπο την επαγρύπνηση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αμυντικών συστημάτων της συμμαχίας, έγραψε ο Κοσινιάκ-Κάμις.
Παρόμοια περιστατικά με ρωσικά αναγνωριστικά πάνω από Βαλτική, είχαν σημειωθεί τη Δευτέρα και την προηγούμενη Παρασκευή.
Σύμφωνα με τη Βαρσοβία, οι ρωσικές αναγνωριστικές πτήσεις στα παράλια της Πολωνίας που είναι μέλος του ΝΑΤΟ πρόσφατα αυξήθηκαν και πάλι. Στα μέσα Ιουλίου πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτιζαν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη για τρεις συνεχόμενες ημέρες.
Σε μία αναχαίτιση, οι πιλότοι είχαν οπτική επαφή με το πλήρωμα του ρωσικού αεροσκάφους και του έκαναν σήμα ότι πρέπει να απομακρυνθεί.
Η Πολωνία και τα κράτη Βαλτικής φοβούνται πως η Ρωσία, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενδέχεται να αυξήσει τις προκλήσεις σε κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα μέσω πτήσεων αναγνωριστικών αεροσκαφών.
Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Κάμις έγραψε σε ανάρτηση στο Χ ότι το ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος Il-20 βρίσκονταν 56 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κοζαλίν όταν αναχαιτίσθηκε από δύο πολωνικά μαχητικά. Ο πολωνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.
Η Ρωσία για μία ακόμη φορά πραγματοποίησε προκλητικές ενέργειες κοντά στα σύνορα κρατών μελών του ΝΑΤΟ, δοκιμάζοντας με αυτόν τον τρόπο την επαγρύπνηση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αμυντικών συστημάτων της συμμαχίας, έγραψε ο Κοσινιάκ-Κάμις.
Παρόμοια περιστατικά με ρωσικά αναγνωριστικά πάνω από Βαλτική, είχαν σημειωθεί τη Δευτέρα και την προηγούμενη Παρασκευή.
Σύμφωνα με τη Βαρσοβία, οι ρωσικές αναγνωριστικές πτήσεις στα παράλια της Πολωνίας που είναι μέλος του ΝΑΤΟ πρόσφατα αυξήθηκαν και πάλι. Στα μέσα Ιουλίου πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτιζαν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη για τρεις συνεχόμενες ημέρες.
Σε μία αναχαίτιση, οι πιλότοι είχαν οπτική επαφή με το πλήρωμα του ρωσικού αεροσκάφους και του έκαναν σήμα ότι πρέπει να απομακρυνθεί.
Η Πολωνία και τα κράτη Βαλτικής φοβούνται πως η Ρωσία, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενδέχεται να αυξήσει τις προκλήσεις σε κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα μέσω πτήσεων αναγνωριστικών αεροσκαφών.
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