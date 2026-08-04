Δεκαεννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω ζέστης από τα μέσα Μαΐου στη Νότια Κορέα
ΚΟΣΜΟΣ
Νότια Κορέα Καύσωνας ζέστη Ακραία καιρικά φαινόμενα Υψηλές Θερμοκρασίες θάνατοι

Δεκαεννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω ζέστης από τα μέσα Μαΐου στη Νότια Κορέα

Σε κατάσταση συναγερμού η Σεούλ καθώς η θερμοκρασία αγγίζει τους 38 βαθμούς - Έχουν οριστεί περίπου 4.000 δημόσιες κλιματιζόμενες εγκαταστάσεις ως κέντρα όπου θα υπάρχει δροσιά

Δεκαεννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω ζέστης από τα μέσα Μαΐου στη Νότια Κορέα
Δεκαεννέα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από ασθένειες που συνδέονται με τη ζέστη από τις 15 Μαΐου στη Νότια Κορέα, όπου αρκετές περιοχές ασφυκτιούν λόγω των ακραίων θερμοκρασιών.

Συνολικά 2.021 άνθρωποι παρουσίασαν ασθένειες εξαιτίας της ζέστης μεταξύ της 15ης Μαΐου και της 3ης Αυγούστου, και 19 κατέληξαν από την αιτία αυτή, ανακοίνωσε σήμερα η κορεατική υπηρεσία πρόληψης και παρακολούθησης των ασθενειών.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιούνγκ κάλεσε σήμερα τις αρχές να ενισχύσουν την υποστήριξη προς τους ανθρώπους που επλήγησαν από το παρατεταμένο κύμα καύσωνα, χαρακτηρίζοντάς το εθνική καταστροφή, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες είναι η αιτία για τους 19 θανάτους στη χώρα.



Μιλώντας σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Λι έδωσε εντολή στους αξιωματούχους να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της καθημερινής ζωής των πολιτών και να επιθεωρήσουν τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας καθώς αυξάνεται η ζήτηση για κλιματισμό.

«Μια ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι οι ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες καθιστούν πολύ πιθανό τα ακραία καιρικά φαινόμενα να συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Λι, ο οποίος ζητεί τον επανασχεδιασμό του συστήματος αντιμετώπισης καταστροφών για τη διαχείριση των επικίνδυνων συνθηκών.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους όπου είναι δυνατόν και να πίνουν πολύ νερό. Η Σεούλ έχει ορίσει περίπου 4.000 δημόσιες κλιματιζόμενες εγκαταστάσεις ως κέντρα όπου θα υπάρχει δροσιά, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Κλείσιμο
Το ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών σε εθνικό επίπεδο κατερρίφθη τρεις φορές κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας και διαμορφώθηκε την Κυριακή στους 42,5 βαθμούς Κελσίου στην Γιανγκσάν, στη νοτιοανατολική Κορέα, κοντά στη μεγάλη πόλη λιμάνι της Μπουσάν, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί σε 122 χρόνια μετεωρολογικών παρατηρήσεων.

Στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού έχει τεθεί η πρωτεύουσα Σεούλ λόγω του «σοβαρού κύματος καύσωνα». Ο υδράργυρος αναμένεται να φθάσει εκεί τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η Σεούλ έχει περίπου 9,6 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή έχει περισσότερους από 25 εκατομμύρια κατοίκους, περίπου το ήμισυ του πληθυσμού της Νότιας Κορέας.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

14+1 λόγοι που αξίζει να ζήσεις το επετειακό τριήμερο των 15 χρόνων του Spetses Mini Marathon

Ένα φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο στις Σπέτσες είναι αρκετό για να καταλάβεις γιατί χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν ξανά και ξανά. Όχι μόνο για έναν αγώνα, αλλά για μια εμπειρία που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς του αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης