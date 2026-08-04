Δεκαεννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω ζέστης από τα μέσα Μαΐου στη Νότια Κορέα
Δεκαεννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω ζέστης από τα μέσα Μαΐου στη Νότια Κορέα
Σε κατάσταση συναγερμού η Σεούλ καθώς η θερμοκρασία αγγίζει τους 38 βαθμούς - Έχουν οριστεί περίπου 4.000 δημόσιες κλιματιζόμενες εγκαταστάσεις ως κέντρα όπου θα υπάρχει δροσιά
Δεκαεννέα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από ασθένειες που συνδέονται με τη ζέστη από τις 15 Μαΐου στη Νότια Κορέα, όπου αρκετές περιοχές ασφυκτιούν λόγω των ακραίων θερμοκρασιών.
Συνολικά 2.021 άνθρωποι παρουσίασαν ασθένειες εξαιτίας της ζέστης μεταξύ της 15ης Μαΐου και της 3ης Αυγούστου, και 19 κατέληξαν από την αιτία αυτή, ανακοίνωσε σήμερα η κορεατική υπηρεσία πρόληψης και παρακολούθησης των ασθενειών.
Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιούνγκ κάλεσε σήμερα τις αρχές να ενισχύσουν την υποστήριξη προς τους ανθρώπους που επλήγησαν από το παρατεταμένο κύμα καύσωνα, χαρακτηρίζοντάς το εθνική καταστροφή, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες είναι η αιτία για τους 19 θανάτους στη χώρα.
Μιλώντας σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Λι έδωσε εντολή στους αξιωματούχους να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της καθημερινής ζωής των πολιτών και να επιθεωρήσουν τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας καθώς αυξάνεται η ζήτηση για κλιματισμό.
«Μια ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι οι ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες καθιστούν πολύ πιθανό τα ακραία καιρικά φαινόμενα να συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Λι, ο οποίος ζητεί τον επανασχεδιασμό του συστήματος αντιμετώπισης καταστροφών για τη διαχείριση των επικίνδυνων συνθηκών.
Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους όπου είναι δυνατόν και να πίνουν πολύ νερό. Η Σεούλ έχει ορίσει περίπου 4.000 δημόσιες κλιματιζόμενες εγκαταστάσεις ως κέντρα όπου θα υπάρχει δροσιά, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.
Το ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών σε εθνικό επίπεδο κατερρίφθη τρεις φορές κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας και διαμορφώθηκε την Κυριακή στους 42,5 βαθμούς Κελσίου στην Γιανγκσάν, στη νοτιοανατολική Κορέα, κοντά στη μεγάλη πόλη λιμάνι της Μπουσάν, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί σε 122 χρόνια μετεωρολογικών παρατηρήσεων.
Στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού έχει τεθεί η πρωτεύουσα Σεούλ λόγω του «σοβαρού κύματος καύσωνα». Ο υδράργυρος αναμένεται να φθάσει εκεί τους 40 βαθμούς Κελσίου.
Η Σεούλ έχει περίπου 9,6 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή έχει περισσότερους από 25 εκατομμύρια κατοίκους, περίπου το ήμισυ του πληθυσμού της Νότιας Κορέας.
Συνολικά 2.021 άνθρωποι παρουσίασαν ασθένειες εξαιτίας της ζέστης μεταξύ της 15ης Μαΐου και της 3ης Αυγούστου, και 19 κατέληξαν από την αιτία αυτή, ανακοίνωσε σήμερα η κορεατική υπηρεσία πρόληψης και παρακολούθησης των ασθενειών.
Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιούνγκ κάλεσε σήμερα τις αρχές να ενισχύσουν την υποστήριξη προς τους ανθρώπους που επλήγησαν από το παρατεταμένο κύμα καύσωνα, χαρακτηρίζοντάς το εθνική καταστροφή, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες είναι η αιτία για τους 19 θανάτους στη χώρα.
South Korea calls for all-out response as heatwave worsens into 'national disaster,' 19 killedhttps://t.co/lbSN7Tim2A— The Telegraph (@ttindia) August 4, 2026
Μιλώντας σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Λι έδωσε εντολή στους αξιωματούχους να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της καθημερινής ζωής των πολιτών και να επιθεωρήσουν τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας καθώς αυξάνεται η ζήτηση για κλιματισμό.
«Μια ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι οι ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες καθιστούν πολύ πιθανό τα ακραία καιρικά φαινόμενα να συνεχιστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Λι, ο οποίος ζητεί τον επανασχεδιασμό του συστήματος αντιμετώπισης καταστροφών για τη διαχείριση των επικίνδυνων συνθηκών.
Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους όπου είναι δυνατόν και να πίνουν πολύ νερό. Η Σεούλ έχει ορίσει περίπου 4.000 δημόσιες κλιματιζόμενες εγκαταστάσεις ως κέντρα όπου θα υπάρχει δροσιά, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.
Το ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών σε εθνικό επίπεδο κατερρίφθη τρεις φορές κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας και διαμορφώθηκε την Κυριακή στους 42,5 βαθμούς Κελσίου στην Γιανγκσάν, στη νοτιοανατολική Κορέα, κοντά στη μεγάλη πόλη λιμάνι της Μπουσάν, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί σε 122 χρόνια μετεωρολογικών παρατηρήσεων.
Στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού έχει τεθεί η πρωτεύουσα Σεούλ λόγω του «σοβαρού κύματος καύσωνα». Ο υδράργυρος αναμένεται να φθάσει εκεί τους 40 βαθμούς Κελσίου.
Η Σεούλ έχει περίπου 9,6 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ η ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή έχει περισσότερους από 25 εκατομμύρια κατοίκους, περίπου το ήμισυ του πληθυσμού της Νότιας Κορέας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα