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Τουμασάτου για Τσίπρα: Και η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε όσους καλούς ηθοποιούς και αν είχε πλάι της
Τουμασάτου για Τσίπρα: Και η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε όσους καλούς ηθοποιούς και αν είχε πλάι της
Είναι ιστορικό πρόσωπο που εμπιστεύομαι, θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος, είπε η Μαριάννα Τουμασάτου για τον Αλέξη Τσίπρα
Για τον Αλέξη Τσίπρα τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ έντιμο», τη συμμετοχή της στην παρουσίαση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στο Θησείο αλλά και τις επιθέσεις από τρολ σε βάρος της, μίλησε το βράδυ της Τρίτης η Μαριάννα Τουμασάτου.
Όπως είπε στο Action24 «δεν ήταν η πρώτη φορά που έκανα παρουσίαση στον Τσίπρα. Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο που εμπιστεύομαι και πιστεύω. Θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος και στον τρόπο που συζητάει και σε κοιτάει στα μάτια. Ό,τι και αν τον ρωτήσεις θα σου δώσει την άποψή του χωρίς τσαχπινιές. Είναι ένας άνθρωπος που απέδειξε ότι ενώ είχε το μέλι δεν έβαλε το χέρι μέσα στο βάζο, ίσα ίσα έφτιαξε καινούργια βαζάκια για να τα αφήσει να έχουν...»
Ερωτηθείσα από την Αθηναϊδά Νέγκα γιατί την επέλεξαν για την παρουσίαση της ΕΛΑΣ, η ηθοποιός απάντησε «νομίζω ότι ήταν προσωπική επιλογή του Τσίπρα. Τώρα νομίζω ότι έχει και μια σχέση με τον Αιμίλιο λόγω του βιβλίου. Εγώ με τον Αιμίλιο ήμαστε συμμαθητές στη σχολή, παίζουμε και στην ίδια παράσταση. Ήταν μια τριάδα που πέτυχε».
Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι «δεν πρόκειται να πολιτευτώ. Αν ποτέ πολιτευόμουν δεν θα πήγαινα στο επικρατείας, θα πήγαινα για να αισθάνομαι ότι βγήκαν από την ψήφο του λαού».
Όταν, δε, η Μαριάννα Τουμασάτου κλήθηκε να σχολιάσει την παρατήρηση ότι «είναι ένα κόμμα που ο Τσίπρας ξεχωρίζει», είπε «όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε».
«Η ιδεολογία (σ.σ. της ΕΛΑΣ) είναι η βάση να αποφασίζει για όλα γι' αυτό πρέπει ψύχραιμα να ακούμε συμφωνούμε, διαφωνούμε. Κι εγώ διαφωνώ με τη ΝΔ ή το ΠΑΣΟΚ αλλά προσπαθώ με όποιον διαφωνώ να είμαι ευγενής στην αντίδρασή μου γιατί υφίσταμαι απίστευτο μπούλινγκ από τα τρολς. Όταν τα πρωτοδιάβασα πριν από χρόνια με στεναχωρούσε γιατί νόμιζα ότι ήταν αληθινά. Μετά κατάλαβα ότι τη δουλειά τους κάνουν. Είδα ότι ήταν λογαριασμοί που δεν είχαν τίποτα και είπα μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν πειράζει, καλό είναι να διαφωνεί κάποιος με την ευγένεια. Η κριτική δεν ορίζει τον κρινόμενο αλλά τον κριτή».
Όπως είπε στο Action24 «δεν ήταν η πρώτη φορά που έκανα παρουσίαση στον Τσίπρα. Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο που εμπιστεύομαι και πιστεύω. Θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος και στον τρόπο που συζητάει και σε κοιτάει στα μάτια. Ό,τι και αν τον ρωτήσεις θα σου δώσει την άποψή του χωρίς τσαχπινιές. Είναι ένας άνθρωπος που απέδειξε ότι ενώ είχε το μέλι δεν έβαλε το χέρι μέσα στο βάζο, ίσα ίσα έφτιαξε καινούργια βαζάκια για να τα αφήσει να έχουν...»
Ερωτηθείσα από την Αθηναϊδά Νέγκα γιατί την επέλεξαν για την παρουσίαση της ΕΛΑΣ, η ηθοποιός απάντησε «νομίζω ότι ήταν προσωπική επιλογή του Τσίπρα. Τώρα νομίζω ότι έχει και μια σχέση με τον Αιμίλιο λόγω του βιβλίου. Εγώ με τον Αιμίλιο ήμαστε συμμαθητές στη σχολή, παίζουμε και στην ίδια παράσταση. Ήταν μια τριάδα που πέτυχε».
Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι «δεν πρόκειται να πολιτευτώ. Αν ποτέ πολιτευόμουν δεν θα πήγαινα στο επικρατείας, θα πήγαινα για να αισθάνομαι ότι βγήκαν από την ψήφο του λαού».
Όταν, δε, η Μαριάννα Τουμασάτου κλήθηκε να σχολιάσει την παρατήρηση ότι «είναι ένα κόμμα που ο Τσίπρας ξεχωρίζει», είπε «όσο καλούς ηθοποιούς και αν είχε η Βουγιουκλάκη, η Βουγιουκλάκη θα ξεχώριζε».
«Η ιδεολογία (σ.σ. της ΕΛΑΣ) είναι η βάση να αποφασίζει για όλα γι' αυτό πρέπει ψύχραιμα να ακούμε συμφωνούμε, διαφωνούμε. Κι εγώ διαφωνώ με τη ΝΔ ή το ΠΑΣΟΚ αλλά προσπαθώ με όποιον διαφωνώ να είμαι ευγενής στην αντίδρασή μου γιατί υφίσταμαι απίστευτο μπούλινγκ από τα τρολς. Όταν τα πρωτοδιάβασα πριν από χρόνια με στεναχωρούσε γιατί νόμιζα ότι ήταν αληθινά. Μετά κατάλαβα ότι τη δουλειά τους κάνουν. Είδα ότι ήταν λογαριασμοί που δεν είχαν τίποτα και είπα μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν πειράζει, καλό είναι να διαφωνεί κάποιος με την ευγένεια. Η κριτική δεν ορίζει τον κρινόμενο αλλά τον κριτή».
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