Η κόρη της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν περπάτησε σε πασαρέλα του Dior λίγο πριν κλείσει τα 18

Σάντεϊ Ρόουζ

Η εμφάνισή της ακολουθεί την παρουσία της στο Met Gala τον περασμένο Μάιο , όπου συνόδευσε τη διάσημη μητέρα της. Η συμμετοχή της είχε προκαλέσει συζητήσεις, καθώς ήταν ακόμη 17 ετών, ενώ οι κανονισμοί της διοργάνωσης προβλέπουν ότι οι καλεσμένοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Η Ρόουζ έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα τον Οκτώβριο του 2024, συμμετέχοντας στην επίδειξη της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 του οίκου Miu Miu στο Παρίσι.

Σε συνέντευξή της στο Elle Australia, είχε αποκαλύψει ότι οι επισκέψεις στα κινηματογραφικά γυρίσματα μαζί με τη μητέρα της από μικρή ηλικία αποτέλεσαν την αφορμή για να ασχοληθεί με τον χώρο της μόδας και του κινηματογράφου.

«Αυτές οι εμπειρίες μου κίνησαν έντονα το ενδιαφέρον, ειδικά επειδή είχα την τύχη να τις ζήσω από μικρή ηλικία. Η μητέρα μου ήταν πάντα ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος και αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής μου. Είναι καθοριστική σε όλα όσα κάνω», είχε πει.

Η Νικόλ Κίντμαν έχει αποκτήσει τη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 15χρονη Φέιθ Μάργκαρετ με τον πρώην σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν. Από τον προηγούμενο γάμο της με τον Τομ Κρουζ έχει επίσης δύο υιοθετημένα παιδιά, την Μπέλα και τον Κόνορ.