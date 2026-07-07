Η κόρη της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν περπάτησε σε πασαρέλα του Dior λίγο πριν κλείσει τα 18
Η κόρη της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν περπάτησε σε πασαρέλα του Dior λίγο πριν κλείσει τα 18
Η Σάντεϊ Ρόουζ συμμετείχε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην επίδειξη του οίκου στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού
Η κόρη της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν, Σάντεϊ Ρόουζ περπάτησε στην πασαρέλα του Dior στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει τα 18 της χρόνια.
Η κόρη της ηθοποιού και του μουσικού εμφανίστηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην επίδειξη της συλλογής Φθινόπωρο/Χειμώνας του γαλλικού οίκου, φορώντας ένα μακρύ ριγέ παλτό σε γκρι και ροζ απόχρωση, μαύρο παντελόνι και λευκές γόβες. Σημειώνεται, ότι αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που συμμετέχει σε επίδειξη του Dior.
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Η εμφάνισή της ακολουθεί την παρουσία της στο Met Gala τον περασμένο Μάιο, όπου συνόδευσε τη διάσημη μητέρα της. Η συμμετοχή της είχε προκαλέσει συζητήσεις, καθώς ήταν ακόμη 17 ετών, ενώ οι κανονισμοί της διοργάνωσης προβλέπουν ότι οι καλεσμένοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Η Ρόουζ έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα τον Οκτώβριο του 2024, συμμετέχοντας στην επίδειξη της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 του οίκου Miu Miu στο Παρίσι.
Σε συνέντευξή της στο Elle Australia, είχε αποκαλύψει ότι οι επισκέψεις στα κινηματογραφικά γυρίσματα μαζί με τη μητέρα της από μικρή ηλικία αποτέλεσαν την αφορμή για να ασχοληθεί με τον χώρο της μόδας και του κινηματογράφου. «Αυτές οι εμπειρίες μου κίνησαν έντονα το ενδιαφέρον, ειδικά επειδή είχα την τύχη να τις ζήσω από μικρή ηλικία. Η μητέρα μου ήταν πάντα ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος και αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής μου. Είναι καθοριστική σε όλα όσα κάνω», είχε πει.
Η Νικόλ Κίντμαν έχει αποκτήσει τη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 15χρονη Φέιθ Μάργκαρετ με τον πρώην σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν. Από τον προηγούμενο γάμο της με τον Τομ Κρουζ έχει επίσης δύο υιοθετημένα παιδιά, την Μπέλα και τον Κόνορ.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Η κόρη της ηθοποιού και του μουσικού εμφανίστηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην επίδειξη της συλλογής Φθινόπωρο/Χειμώνας του γαλλικού οίκου, φορώντας ένα μακρύ ριγέ παλτό σε γκρι και ροζ απόχρωση, μαύρο παντελόνι και λευκές γόβες. Σημειώνεται, ότι αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που συμμετέχει σε επίδειξη του Dior.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
@dailymailau
The nepo baby, 18, hit the runway for Dior’s autumn-winter show at Paris Fashion Week for the second time in a row on Sunday, after making her debut at last years show. #nicolekidman #sundayrose #dior #parisfashionweek #fyp♬ original sound - ☆
Η εμφάνισή της ακολουθεί την παρουσία της στο Met Gala τον περασμένο Μάιο, όπου συνόδευσε τη διάσημη μητέρα της. Η συμμετοχή της είχε προκαλέσει συζητήσεις, καθώς ήταν ακόμη 17 ετών, ενώ οι κανονισμοί της διοργάνωσης προβλέπουν ότι οι καλεσμένοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Η Ρόουζ έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα τον Οκτώβριο του 2024, συμμετέχοντας στην επίδειξη της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 του οίκου Miu Miu στο Παρίσι.
Σε συνέντευξή της στο Elle Australia, είχε αποκαλύψει ότι οι επισκέψεις στα κινηματογραφικά γυρίσματα μαζί με τη μητέρα της από μικρή ηλικία αποτέλεσαν την αφορμή για να ασχοληθεί με τον χώρο της μόδας και του κινηματογράφου. «Αυτές οι εμπειρίες μου κίνησαν έντονα το ενδιαφέρον, ειδικά επειδή είχα την τύχη να τις ζήσω από μικρή ηλικία. Η μητέρα μου ήταν πάντα ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος και αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής μου. Είναι καθοριστική σε όλα όσα κάνω», είχε πει.
Η Νικόλ Κίντμαν έχει αποκτήσει τη Σάντεϊ Ρόουζ και τη 15χρονη Φέιθ Μάργκαρετ με τον πρώην σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν. Από τον προηγούμενο γάμο της με τον Τομ Κρουζ έχει επίσης δύο υιοθετημένα παιδιά, την Μπέλα και τον Κόνορ.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
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