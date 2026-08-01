Stan στη σύζυγό του: Είμαι τόσο τυχερός που σε έχω στη ζωή μου
Stan στη σύζυγό του: Είμαι τόσο τυχερός που σε έχω στη ζωή μου
Ο τραγουδιστής έκανε μία ανάρτηση στα social media για να ευχηθεί και δημόσια στη γυναίκα του
Τυχερός για την παρουσία της συζύγου του στη ζωή του δήλωσε ο Stan. Η Βέρα Σωτηροπούλου γιόρτασε τα γενέθλιά της, με τον τραγουδιστή να της εύχεται και δημόσια.
Αφού ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία της γυναίκας του, στην οποία ποζάρει με φόντο τη θάλασσα, έστειλε τις ευχές του γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χρόνια Πολλά. Είμαι τόσο τυχερός που σε έχω στη ζωή μου».
Δείτε την ανάρτηση του Stan
Σε συνέντευξή του ο Stan είχε εξομολογηθεί ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του συνδειτοποίησαν αμέσως ότι ήταν πλασμένοι ο ένας για τον άλλο. Ο γάμος τους,δε, ήταν για εκείνον το μεγαλύτερο «πάρτι» της ζωής του. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά στο περιοδικό OK! πριν από έναν περίπου χρόνο: «Όταν βρεθήκαμε, αισθανθήκαμε και οι δύο ότι πάντα ήμασταν ο ένας για τον άλλον. Θυμάμαι ότι συγκινήθηκα στη διάρκεια της τελετής, ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα. Θεωρώ ότι ήταν το μεγαλύτερο πάρτι που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου και ήμουν συγκινημένος επειδή το ζούσα».
Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023, στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Δέτη στην Πάρο, έπειτα από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας. Το μυστήριο τελέστηκε στον τόπο καταγωγής του τραγουδιστή.
Αφού ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία της γυναίκας του, στην οποία ποζάρει με φόντο τη θάλασσα, έστειλε τις ευχές του γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χρόνια Πολλά. Είμαι τόσο τυχερός που σε έχω στη ζωή μου».
Δείτε την ανάρτηση του Stan
Σε συνέντευξή του ο Stan είχε εξομολογηθεί ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του συνδειτοποίησαν αμέσως ότι ήταν πλασμένοι ο ένας για τον άλλο. Ο γάμος τους,δε, ήταν για εκείνον το μεγαλύτερο «πάρτι» της ζωής του. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά στο περιοδικό OK! πριν από έναν περίπου χρόνο: «Όταν βρεθήκαμε, αισθανθήκαμε και οι δύο ότι πάντα ήμασταν ο ένας για τον άλλον. Θυμάμαι ότι συγκινήθηκα στη διάρκεια της τελετής, ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα. Θεωρώ ότι ήταν το μεγαλύτερο πάρτι που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου και ήμουν συγκινημένος επειδή το ζούσα».
Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023, στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Δέτη στην Πάρο, έπειτα από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας. Το μυστήριο τελέστηκε στον τόπο καταγωγής του τραγουδιστή.
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