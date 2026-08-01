Δείτε βίντεο: Οι αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό που μετέδωσε ο Μαρίνος Αλειφέρης για το protothema
Δείτε βίντεο: Οι αποκαρδιωτικές εικόνες από το Πόρτο Γερμενό που μετέδωσε ο Μαρίνος Αλειφέρης για το protothema
Τα πράγματα δυσκολεύουν δευτερόλεπτο με το δευτερόλεπτο καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι, η καύσιμη ύλη και το δύσβατο της περιοχής δυχεραίνουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών
Σε αντίξοες συνθήκες και με τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό να καίει τα πάντα στον διάβα της, ο Μαρίνος Αλειφέρης μετέδωσε για το protothema όλα τα νεότερα αναφορικά με το πύρινο μέτωπο που καίει ανεξέλεγκτα από χθες στην περιοχή και ειδικότερα από τον εκκενωμένο οικισμό της Αγίας Παρασκευής, την ώρα που άνεμοι ακούγονται να λυσσομανούν.
Οι εικόνες που μετέδωσε είναι κυριολεκτικά συγκλονιστικές, καθώς η δύναμη της φωτιάς ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη στον δρόμο που ενώνει τα Βίλια με το Πόρτο Γερμενό με την κατάσταση να χειροτερεύει από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο λόγω της μεγάλης έντασης των ανέμων που φτάνουν ακόμα και τα 70 χλμ./ώρα σε ταχύτητα, ενώ σε σχετικό βίντεο φαίνεται ένα πεύκο να καίγεται μέσα σε δευτερόλεπτα.
Δείτε βίντεο
Τα μέτωπα αυτή τη στιγμή είναι δύο: Το ένα από Βίλια προς Κιθαιρώνα και το δεύτερο προς Ψάθα με τους πυροσβέστες να κάνουν λόγο για δύσβατες περιοχές όπου επικρατούν θυελλώδεις άνεμοι.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι όσα δέντρα δεν έχουν ακόμα καεί λυγίζουν από τη δύναμη των ανέμων, ενώ όπως λέει ο ρεπόρτερ του protothema.gr, τις συνθήκες δυσκολεύουν πολύ η μεγάλη καύσιμη ύλη που υπάρχει στην περιοχή, ενώ στη δεύτερη μετάδοση οι αστυνομικές δυνάμεις τον υποχρέωσαν να απομακρυνθεί.
Δείτε βίντεο
Το δυσοίωνο της κατάστασης, όπως αναφέρει ο Μαρίνος Αλειφέρης είναι ότι λόγω του δύσβατου της περιοχής δεν είναι δυνατό να αναπτυχθούν χερσαίες δυνάμεις για να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες.
Οι εικόνες που μετέδωσε είναι κυριολεκτικά συγκλονιστικές, καθώς η δύναμη της φωτιάς ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη στον δρόμο που ενώνει τα Βίλια με το Πόρτο Γερμενό με την κατάσταση να χειροτερεύει από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο λόγω της μεγάλης έντασης των ανέμων που φτάνουν ακόμα και τα 70 χλμ./ώρα σε ταχύτητα, ενώ σε σχετικό βίντεο φαίνεται ένα πεύκο να καίγεται μέσα σε δευτερόλεπτα.
Δείτε βίντεο
Τα μέτωπα αυτή τη στιγμή είναι δύο: Το ένα από Βίλια προς Κιθαιρώνα και το δεύτερο προς Ψάθα με τους πυροσβέστες να κάνουν λόγο για δύσβατες περιοχές όπου επικρατούν θυελλώδεις άνεμοι.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι όσα δέντρα δεν έχουν ακόμα καεί λυγίζουν από τη δύναμη των ανέμων, ενώ όπως λέει ο ρεπόρτερ του protothema.gr, τις συνθήκες δυσκολεύουν πολύ η μεγάλη καύσιμη ύλη που υπάρχει στην περιοχή, ενώ στη δεύτερη μετάδοση οι αστυνομικές δυνάμεις τον υποχρέωσαν να απομακρυνθεί.
Δείτε βίντεο
Το δυσοίωνο της κατάστασης, όπως αναφέρει ο Μαρίνος Αλειφέρης είναι ότι λόγω του δύσβατου της περιοχής δεν είναι δυνατό να αναπτυχθούν χερσαίες δυνάμεις για να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες.
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