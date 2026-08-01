Ανησυχία με την εικόνα της Αριάνα Γκράντε στο νέο βιντεοκλίπ της: «Σοκαριστικό, σε παρακαλώ, φάε κάτι»
Ανησυχία με την εικόνα της Αριάνα Γκράντε στο νέο βιντεοκλίπ της: «Σοκαριστικό, σε παρακαλώ, φάε κάτι»
Τα κόκαλά της κυριολεκτικά πετάγονται έξω, σχολίασαν θαυμαστές της τραγουδίστριας στα social media
Ανησυχίες προκάλεσε η Αριάνα Γκράντε με την ακραία αδυνατισμένη εικόνα της στο βιντεοκλίπ για το τραγούδι «Petal». Αν και η 33χρονη ποπ σταρ έχει επιμείνει δημόσια ότι είναι υγιής, οι θαυμαστές της τόνισαν ότι φαίνεται υπερβολικά αδύνατη, με χαρακτηρισμούς, όπως «σοκαριστικό» και «σπαρακτικό» να κάνουν την εμφάνισή τους.
Στο βιντεοκλίπ, η Γκράντε υποδύεται την Πέπερ, μια επίδοξη σταρ που συμμετέχει σε αλλεπάλληλες οντισιόν, προσπαθώντας να γίνει διάσημη. Αφού αποτυγχάνει σε ακόμη μία οντισιόν, μια ομάδα ισχυρών στελεχών του στούντιο χαρακτηρίζει τη Γκράντε «μη εμπορεύσιμη», «μη ελκυστική» και «ανειλικρινή», προτού την κατηγορήσει ότι πάσχει από διαταραχή προσωπικότητας.
«Μας λείπει ο παλιός σου εαυτός», της λέει ένας από αυτούς. «Ίσως θα μπορούσες να βγεις έξω, να τον βρεις και να επιστρέψεις για να δοκιμάσεις ξανά;». Η Γκράντε φεύγει, για να επιστρέψει λίγες στιγμές αργότερα κρατώντας ένα αλυσοπρίονο. Αφού τους σκοτώνει, επιστρέφει καλυμμένη πλέον με αίματα στην αίθουσα αναμονής, όπου γίνεται δεκτή με ενθουσιώδη χειροκροτήματα από τις υπόλοιπες γυναίκες που περιμένουν για οντισιόν.
Δείτε το βιντεοκλίπ
Παρά το κοινωνικό σχόλιο του βίντεο, πολλοί θαυμαστές έδειξαν να ασχολούνται περισσότερο με το βάρος της Γκράντε παρά με οτιδήποτε άλλο. «Είναι σαν να κοιτάζεις την Κάρεν Κάρπεντερ και όλοι απλώς να σηκώνουν αδιάφορα τους ώμους», έγραψε κάποιος.
«Έχω πραγματικά κουραστεί να το κανονικοποιούμε αυτό και να προσποιούμαστε ότι είναι εντάξει», σχολίασε άλλος. «Σοκαριστικό και σπαρακτικό», τόνισε άλλος. «Για την αγάπη του Θεού, σε παρακαλώ, φάε κάτι», «Τα κόκαλά της κυριολεκτικά πετάγονται έξω», ήταν μερικά ακόμη σχόλια.
Παρά τα παραπάνω σχόλια, άλλοι θαυμαστές υπερασπίστηκαν την τραγουδίστρια, επισημαίνοντας ότι είναι ανάρμοστο να σχολιάζει κανείς τη σωματική της εμφάνιση. «Αν πραγματικά νοιαζόσασταν για εκείνη, δεν θα κάνατε δημόσια σχόλια για το σώμα της», υποστήριξε ένας από αυτούς. «Η ειρωνεία με όλες τις γυναίκες που ζυγίζουν πάνω από 90 κιλά και λένε ότι εκείνη είναι “ανθυγιεινή”. Νομίζετε ότι το να ζυγίζει κάποιος 90 κιλά είναι υγιεινό; Θεέ μου, η ζήλια σας βγάζει μάτι», έγραψε ένας άλλος.
Η Αριάνα Γκράντε έχει αναφερθεί επανειλημμένως στο βάρος της τα τελευταία χρόνια, επιμένοντας ότι είναι υγιής. «Υπάρχει μια άνεση που αισθάνονται οι άνθρωποι όταν σχολιάζουν τέτοια πράγματα, κάτι που θεωρώ πραγματικά επικίνδυνο», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της το 2024.
«Κατά κάποιον τρόπο, ζω όλα αυτά μπροστά στα μάτια του κοινού και βρίσκομαι σαν δείγμα μέσα σε τρυβλίο Πέτρι από τότε που ήμουν 16 ή 17 ετών, οπότε τα έχω ακούσει όλα. Έχω ακούσει κάθε εκδοχή για το τι υποτίθεται ότι δεν πάει καλά με εμένα. Και μετά το διορθώνεις και ξαφνικά είναι λάθος για άλλους λόγους. Και αυτό αφορά τα πάντα, ακόμη και το πιο απλό πράγμα, την εμφάνισή σου», είχε σημειώσει.
Μεταξύ άλλων, είχε αναφερθεί στην ευκολία με την οποία κάποιοι άνθρωποι σχολιάζουν τους άλλους. «Πιστεύω ότι στη σημερινή κοινωνία υπάρχει μια άνεση που δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου, όταν σχολιάζουμε την εμφάνιση των άλλων, το πώς δείχνουν, τι πιστεύουμε ότι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες, την υγεία τους ή τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τον εαυτό τους», είχε υποστηρίξει.
Στο βιντεοκλίπ, η Γκράντε υποδύεται την Πέπερ, μια επίδοξη σταρ που συμμετέχει σε αλλεπάλληλες οντισιόν, προσπαθώντας να γίνει διάσημη. Αφού αποτυγχάνει σε ακόμη μία οντισιόν, μια ομάδα ισχυρών στελεχών του στούντιο χαρακτηρίζει τη Γκράντε «μη εμπορεύσιμη», «μη ελκυστική» και «ανειλικρινή», προτού την κατηγορήσει ότι πάσχει από διαταραχή προσωπικότητας.
«Μας λείπει ο παλιός σου εαυτός», της λέει ένας από αυτούς. «Ίσως θα μπορούσες να βγεις έξω, να τον βρεις και να επιστρέψεις για να δοκιμάσεις ξανά;». Η Γκράντε φεύγει, για να επιστρέψει λίγες στιγμές αργότερα κρατώντας ένα αλυσοπρίονο. Αφού τους σκοτώνει, επιστρέφει καλυμμένη πλέον με αίματα στην αίθουσα αναμονής, όπου γίνεται δεκτή με ενθουσιώδη χειροκροτήματα από τις υπόλοιπες γυναίκες που περιμένουν για οντισιόν.
Δείτε το βιντεοκλίπ
Παρά το κοινωνικό σχόλιο του βίντεο, πολλοί θαυμαστές έδειξαν να ασχολούνται περισσότερο με το βάρος της Γκράντε παρά με οτιδήποτε άλλο. «Είναι σαν να κοιτάζεις την Κάρεν Κάρπεντερ και όλοι απλώς να σηκώνουν αδιάφορα τους ώμους», έγραψε κάποιος.
«Έχω πραγματικά κουραστεί να το κανονικοποιούμε αυτό και να προσποιούμαστε ότι είναι εντάξει», σχολίασε άλλος. «Σοκαριστικό και σπαρακτικό», τόνισε άλλος. «Για την αγάπη του Θεού, σε παρακαλώ, φάε κάτι», «Τα κόκαλά της κυριολεκτικά πετάγονται έξω», ήταν μερικά ακόμη σχόλια.
Παρά τα παραπάνω σχόλια, άλλοι θαυμαστές υπερασπίστηκαν την τραγουδίστρια, επισημαίνοντας ότι είναι ανάρμοστο να σχολιάζει κανείς τη σωματική της εμφάνιση. «Αν πραγματικά νοιαζόσασταν για εκείνη, δεν θα κάνατε δημόσια σχόλια για το σώμα της», υποστήριξε ένας από αυτούς. «Η ειρωνεία με όλες τις γυναίκες που ζυγίζουν πάνω από 90 κιλά και λένε ότι εκείνη είναι “ανθυγιεινή”. Νομίζετε ότι το να ζυγίζει κάποιος 90 κιλά είναι υγιεινό; Θεέ μου, η ζήλια σας βγάζει μάτι», έγραψε ένας άλλος.
Ariana Grande raises concerns with alarmingly thin figure in Petal music video: 'Her bones are popping out' https://t.co/ATRY4wcwWZ— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 31, 2026
«Κατά κάποιον τρόπο, ζω όλα αυτά μπροστά στα μάτια του κοινού και βρίσκομαι σαν δείγμα μέσα σε τρυβλίο Πέτρι από τότε που ήμουν 16 ή 17 ετών, οπότε τα έχω ακούσει όλα. Έχω ακούσει κάθε εκδοχή για το τι υποτίθεται ότι δεν πάει καλά με εμένα. Και μετά το διορθώνεις και ξαφνικά είναι λάθος για άλλους λόγους. Και αυτό αφορά τα πάντα, ακόμη και το πιο απλό πράγμα, την εμφάνισή σου», είχε σημειώσει.
Μεταξύ άλλων, είχε αναφερθεί στην ευκολία με την οποία κάποιοι άνθρωποι σχολιάζουν τους άλλους. «Πιστεύω ότι στη σημερινή κοινωνία υπάρχει μια άνεση που δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου, όταν σχολιάζουμε την εμφάνιση των άλλων, το πώς δείχνουν, τι πιστεύουμε ότι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες, την υγεία τους ή τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τον εαυτό τους», είχε υποστηρίξει.
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