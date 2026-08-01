Καμίλα Καμπέγιο: Το καλοκαίρι της στην Ελλάδα, δείτε εικόνες
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Καμίλα Καμπέγιο Διακοπές Ελλάδα

Καμίλα Καμπέγιο: Το καλοκαίρι της στην Ελλάδα, δείτε εικόνες

Η διάσημη τραγουδίστρια απολαμβάνει τις διακοπές της στις Κυκλάδες μαζί με την οικογένειά της

Καμίλα Καμπέγιο: Το καλοκαίρι της στην Ελλάδα, δείτε εικόνες
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τις διακοπές της στην Ελλάδα απολαμβάνει η Καμίλα Καμπέγιο με τη διάσημη τραγουδίστρια να δημοσιεύει φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema, στην καλοκαιρινή της απόδραση στις Κυκλάδες τη συνοδεύουν μέλη της οικογένειάς της. Μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram, η Καμπέγιο έδειξε στους θαυμαστές της εικόνες από το ταξίδι της, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει σε ποιο νησί βρίσκεται. Η σταρ πόζαρε με μαγιό στην παραλία, αλλά και με ένα γαλάζιο φόρεμα, ενώ στη συνοδευτική λεζάντα έγραψε: «Ελλάδα: Μέρος πρώτο».

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε


Καμίλα Καμπέγιο: Το καλοκαίρι της στην Ελλάδα, δείτε εικόνες
Καμίλα Καμπέγιο: Το καλοκαίρι της στην Ελλάδα, δείτε εικόνες
Καμίλα Καμπέγιο: Το καλοκαίρι της στην Ελλάδα, δείτε εικόνες
3 ΣΧΟΛΙΑ

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