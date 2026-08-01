Νίκος Ψαρράς και Έλενα Καρακούλη: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Τήνο
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Νίκος Ψαρράς Έλενα Καρακούλη Τήνος

Νίκος Ψαρράς και Έλενα Καρακούλη: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Τήνο

Το ζευγάρι βρέθηκε στο νησί των Κυκλάδων με τον γιο του

Νίκος Ψαρράς και Έλενα Καρακούλη: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Τήνο
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Εικόνες από τις διακοπές τους στην Τήνο μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους ακόλουθους ο Νίκος Ψαρράς και η Έλενα Καρακούλη.

Το ζευγάρι βρέθηκε στο νησί των Κυκλάδων τον Ιούλιο με τον γιο του, περνώντας στιγμές χαλάρωσης. Οι δυο τους πόζαραν μαζί στον φωτογραφικό φακό και ανάρτησαν μερικά «καλοκαιρινά» στιγμιότυπα στο Instagram. Όπως φάνηκε επίσης από τις φωτογραφίες που δημοσίευσαν, δοκίμασαν πιάτα της τοπικής κουζίνας, έκαναν βουτιές και επισκέφτηκαν γραφικά μέρη της Τήνου. «Τα δώρα του Ιουλίου», σχολίασαν στη λεζάντα που συνόδευε το υλικό.

Δείτε τις φωτογραφίες


Νίκος Ψαρράς και Έλενα Καρακούλη: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Τήνο
Νίκος Ψαρράς και Έλενα Καρακούλη: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Τήνο
Νίκος Ψαρράς και Έλενα Καρακούλη: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Τήνο
Νίκος Ψαρράς και Έλενα Καρακούλη: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Τήνο
3 ΣΧΟΛΙΑ

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