Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Καθυστερεί η απόφαση για την πόλη που θα φιλοξενήσει τη Eurovision το 2027, Σόφια ή Μπουργκάς;
Καθυστερεί η απόφαση για την πόλη που θα φιλοξενήσει τη Eurovision το 2027, Σόφια ή Μπουργκάς;
Η βουλγαρική δημόσια τηλεόραση έκανε γνωστό πως η διεθνής ομάδα, που αξιολογεί τις υποψηφιότητες, δεν έχει καταλήξει στην τελική απόφαση
Αργότερα από το προβλεπόμενο αναμένεται να ανακοινωθεί η πόλη που θα φιλοξενήσει τον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, μετά τη νίκη της Dara με το «Bangaranga». Τη φιλοξενία διεκδικούν δύο πόλεις: η Σόφια και το Μπουργκάς.
H βουλγαρική δημόσια τηλεόραση δεν προχώρησε τελικά στις προγραμματισμένες ανακοινώσεις την Παρασκευή 31 Ιουλίου.
Σε ενημέρωσή του, το BNT έκανε γνωστό πως η διεθνής ομάδα που έχει αναλάβει να αξιολογήσει τις υποψηφιότητες συνεχίζει την εξέταση των προτάσεων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταλήξει στην τελική απόφαση.
Έχουν ζητηθεί από τους δήμους των δύο υποψήφιων πόλεων επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις. Τα στοιχεία αυτά τίθενται υπό αξιολόγηση, με τη διαδικασία να συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί η τελική αποτίμηση των υποψηφιοτήτων.
H βουλγαρική δημόσια τηλεόραση δεν προχώρησε τελικά στις προγραμματισμένες ανακοινώσεις την Παρασκευή 31 Ιουλίου.
Σε ενημέρωσή του, το BNT έκανε γνωστό πως η διεθνής ομάδα που έχει αναλάβει να αξιολογήσει τις υποψηφιότητες συνεχίζει την εξέταση των προτάσεων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταλήξει στην τελική απόφαση.
Έχουν ζητηθεί από τους δήμους των δύο υποψήφιων πόλεων επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις. Τα στοιχεία αυτά τίθενται υπό αξιολόγηση, με τη διαδικασία να συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί η τελική αποτίμηση των υποψηφιοτήτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα