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Καθυστερεί η απόφαση για την πόλη που θα φιλοξενήσει τη Eurovision το 2027, Σόφια ή Μπουργκάς;
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Eurovision Βουλγαρία

Καθυστερεί η απόφαση για την πόλη που θα φιλοξενήσει τη Eurovision το 2027, Σόφια ή Μπουργκάς;

Η βουλγαρική δημόσια τηλεόραση έκανε γνωστό πως η διεθνής ομάδα, που αξιολογεί τις υποψηφιότητες, δεν έχει καταλήξει στην τελική απόφαση

Καθυστερεί η απόφαση για την πόλη που θα φιλοξενήσει τη Eurovision το 2027, Σόφια ή Μπουργκάς;
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Αργότερα από το προβλεπόμενο αναμένεται να ανακοινωθεί η πόλη που θα φιλοξενήσει τον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, μετά τη νίκη της Dara με το «Bangaranga». Τη φιλοξενία διεκδικούν δύο πόλεις: η Σόφια και το Μπουργκάς.

H βουλγαρική δημόσια τηλεόραση δεν προχώρησε τελικά στις προγραμματισμένες ανακοινώσεις την Παρασκευή 31 Ιουλίου. 

Σε ενημέρωσή του, το BNT έκανε γνωστό πως η διεθνής ομάδα που έχει αναλάβει να αξιολογήσει τις υποψηφιότητες συνεχίζει την εξέταση των προτάσεων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταλήξει στην τελική απόφαση.

Έχουν ζητηθεί από τους δήμους των δύο υποψήφιων πόλεων επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις. Τα στοιχεία αυτά τίθενται υπό αξιολόγηση, με τη διαδικασία να συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί η τελική αποτίμηση των υποψηφιοτήτων.

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