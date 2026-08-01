Οι αγκαλιές της Ρις Γουίδερσπουν και της Τζένιφερ Άνιστον στα γυρίσματα της τελευταίας σκηνής του «The Morning Show»

«Τα τελευταία εννέα χρόνια, κατά τα οποία συμμετείχα στην παραγωγή και έπαιζα στο “The Morning Show”, αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου», είχε δηλώσει τότε η Γουίδερσπουν.

«Δεν ήταν ποτέ απλώς μια σειρά για μια αίθουσα σύνταξης. Ήταν μια σειρά για το γιατί η αίθουσα σύνταξης έχει σημασία. Για την ελευθερία του Τύπου και για τους δημοσιογράφους που προστατεύουν την τέταρτη εξουσία, συχνά με μεγάλο προσωπικό κόστος. Το να αφηγηθώ αυτή την ιστορία υπήρξε το μεγαλύτερο δημιουργικό προνόμιο της καριέρας μου», είχε προσθέσει.

«να αφηγείται ιστορίες που αντανακλούν όσα συμβαίνουν στον κόσμο γύρω μας, με μια δόση μαύρου χιούμορ».



Από την άλλη, η Τζένιφερ Άνιστον, η οποία είναι εκτελεστική παραγωγός του «The Morning Show» μαζί με τη Γουίδερσπουν, εξήρε την ικανότητα της σειράς

«Ήταν τεράστιο προνόμιο να συνεργαστώ με αυτό το απίστευτα ταλαντούχο καστ και με τους εξαιρετικούς σεναριογράφους, παραγωγούς και τεχνικούς μας. Έχουμε γίνει πραγματικά μια οικογένεια και είμαστε όλοι πολύ ενθουσιασμένοι που θα μοιραστούμε αυτή την τελευταία σεζόν», είχε δηλώσει.





«Και γνωρίζοντας από την αρχή ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μας σεζόν, είχαμε την τύχη να διαμορφώσουμε το τέλος με συγκεκριμένη πρόθεση και να τιμήσουμε αυτούς τους χαρακτήρες με τον τρόπο που τους αξίζει», είχε συμπληρώσει.

Το «The Morning Show» ένωσε ξανά στη μικρή οθόνη τη Γουίδερσπουν με την Άνιστον περισσότερο από μία δεκαετία, αφότου η πρώτη είχε υποδυθεί τη μικρότερη αδελφή της Ρέιτσελ Γκριν σε δύο επεισόδια των «Friends» το 2000.

