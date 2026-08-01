Οι αγκαλιές της Ρις Γουίδερσπουν και της Τζένιφερ Άνιστον στα γυρίσματα της τελευταίας σκηνής του «The Morning Show»
Οι αγκαλιές της Ρις Γουίδερσπουν και της Τζένιφερ Άνιστον στα γυρίσματα της τελευταίας σκηνής του «The Morning Show»
Η επερχόμενη πέμπτη σεζόν της βραβευμένης με Emmy δραματικής σειράς θα είναι και η τελευταία
Φωτογραφίες από το γύρισμα της τελευταίας σκηνής του «The Morning Show» δημοσίευσε στα social media η Ρις Γουίδερσπουν.
Η 50χρονη ηθοποιός και παραγωγός μοιράστηκε μέσα από ένα καρουζέλ φωτογραφιών στο Instagram, «στιγμές από την τελευταία μας σκηνή» στη σειρά. Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική φωτογραφία, αγκαλιάζει τηN Τζένιφερ Άνιστον κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της παραγωγής του Apple TV+, ενώ σε άλλη εμφανίζονται οι δύο γυναίκες αγκαλιά με τον Μαρκ Ντουπλάς, ο οποίος υποδύεται τον εκτελεστικό παραγωγό τους, Τσιπ Μπλακ.
Πριν από μερικές εβδομάδες, το Apple TV+ επιβεβαίωσε ότι η επερχόμενη πέμπτη σεζόν της βραβευμένης με Emmy δραματικής σειράς θα είναι και η τελευταία. Η Γουίδερσπουν και η Άνιστον θα επιστρέψουν στους ρόλους των παρουσιαστριών πρωινής ενημερωτικής εκπομπής, Αλεξάντρα «Άλεξ» Λέβι και Μπράντλεϊ Τζάκσον, αντίστοιχα, οι οποίες δοκιμάζονται διαρκώς.
Δείτε την ανάρτησή της
«Τα τελευταία εννέα χρόνια, κατά τα οποία συμμετείχα στην παραγωγή και έπαιζα στο “The Morning Show”, αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου», είχε δηλώσει τότε η Γουίδερσπουν. «Δεν ήταν ποτέ απλώς μια σειρά για μια αίθουσα σύνταξης. Ήταν μια σειρά για το γιατί η αίθουσα σύνταξης έχει σημασία. Για την ελευθερία του Τύπου και για τους δημοσιογράφους που προστατεύουν την τέταρτη εξουσία, συχνά με μεγάλο προσωπικό κόστος. Το να αφηγηθώ αυτή την ιστορία υπήρξε το μεγαλύτερο δημιουργικό προνόμιο της καριέρας μου», είχε προσθέσει.
Από την άλλη, η Τζένιφερ Άνιστον, η οποία είναι εκτελεστική παραγωγός του «The Morning Show» μαζί με τη Γουίδερσπουν, εξήρε την ικανότητα της σειράς «να αφηγείται ιστορίες που αντανακλούν όσα συμβαίνουν στον κόσμο γύρω μας, με μια δόση μαύρου χιούμορ».
«Ήταν τεράστιο προνόμιο να συνεργαστώ με αυτό το απίστευτα ταλαντούχο καστ και με τους εξαιρετικούς σεναριογράφους, παραγωγούς και τεχνικούς μας. Έχουμε γίνει πραγματικά μια οικογένεια και είμαστε όλοι πολύ ενθουσιασμένοι που θα μοιραστούμε αυτή την τελευταία σεζόν», είχε δηλώσει.
«Και γνωρίζοντας από την αρχή ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μας σεζόν, είχαμε την τύχη να διαμορφώσουμε το τέλος με συγκεκριμένη πρόθεση και να τιμήσουμε αυτούς τους χαρακτήρες με τον τρόπο που τους αξίζει», είχε συμπληρώσει.
Το «The Morning Show» ένωσε ξανά στη μικρή οθόνη τη Γουίδερσπουν με την Άνιστον περισσότερο από μία δεκαετία, αφότου η πρώτη είχε υποδυθεί τη μικρότερη αδελφή της Ρέιτσελ Γκριν σε δύο επεισόδια των «Friends» το 2000.
Η 50χρονη ηθοποιός και παραγωγός μοιράστηκε μέσα από ένα καρουζέλ φωτογραφιών στο Instagram, «στιγμές από την τελευταία μας σκηνή» στη σειρά. Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική φωτογραφία, αγκαλιάζει τηN Τζένιφερ Άνιστον κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της παραγωγής του Apple TV+, ενώ σε άλλη εμφανίζονται οι δύο γυναίκες αγκαλιά με τον Μαρκ Ντουπλάς, ο οποίος υποδύεται τον εκτελεστικό παραγωγό τους, Τσιπ Μπλακ.
Πριν από μερικές εβδομάδες, το Apple TV+ επιβεβαίωσε ότι η επερχόμενη πέμπτη σεζόν της βραβευμένης με Emmy δραματικής σειράς θα είναι και η τελευταία. Η Γουίδερσπουν και η Άνιστον θα επιστρέψουν στους ρόλους των παρουσιαστριών πρωινής ενημερωτικής εκπομπής, Αλεξάντρα «Άλεξ» Λέβι και Μπράντλεϊ Τζάκσον, αντίστοιχα, οι οποίες δοκιμάζονται διαρκώς.
Δείτε την ανάρτησή της
«Τα τελευταία εννέα χρόνια, κατά τα οποία συμμετείχα στην παραγωγή και έπαιζα στο “The Morning Show”, αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου», είχε δηλώσει τότε η Γουίδερσπουν. «Δεν ήταν ποτέ απλώς μια σειρά για μια αίθουσα σύνταξης. Ήταν μια σειρά για το γιατί η αίθουσα σύνταξης έχει σημασία. Για την ελευθερία του Τύπου και για τους δημοσιογράφους που προστατεύουν την τέταρτη εξουσία, συχνά με μεγάλο προσωπικό κόστος. Το να αφηγηθώ αυτή την ιστορία υπήρξε το μεγαλύτερο δημιουργικό προνόμιο της καριέρας μου», είχε προσθέσει.
Από την άλλη, η Τζένιφερ Άνιστον, η οποία είναι εκτελεστική παραγωγός του «The Morning Show» μαζί με τη Γουίδερσπουν, εξήρε την ικανότητα της σειράς «να αφηγείται ιστορίες που αντανακλούν όσα συμβαίνουν στον κόσμο γύρω μας, με μια δόση μαύρου χιούμορ».
«Ήταν τεράστιο προνόμιο να συνεργαστώ με αυτό το απίστευτα ταλαντούχο καστ και με τους εξαιρετικούς σεναριογράφους, παραγωγούς και τεχνικούς μας. Έχουμε γίνει πραγματικά μια οικογένεια και είμαστε όλοι πολύ ενθουσιασμένοι που θα μοιραστούμε αυτή την τελευταία σεζόν», είχε δηλώσει.
«Και γνωρίζοντας από την αρχή ότι αυτή θα ήταν η τελευταία μας σεζόν, είχαμε την τύχη να διαμορφώσουμε το τέλος με συγκεκριμένη πρόθεση και να τιμήσουμε αυτούς τους χαρακτήρες με τον τρόπο που τους αξίζει», είχε συμπληρώσει.
Το «The Morning Show» ένωσε ξανά στη μικρή οθόνη τη Γουίδερσπουν με την Άνιστον περισσότερο από μία δεκαετία, αφότου η πρώτη είχε υποδυθεί τη μικρότερη αδελφή της Ρέιτσελ Γκριν σε δύο επεισόδια των «Friends» το 2000.
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