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Νταϊάν Κίτον: Η έπαυλή της στο Λος Άντζελες πωλήθηκε για 23 εκατ. δολάρια 10 μήνες μετά τον θάνατό της
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Νταϊάν Κίτον έπαυλη

Νταϊάν Κίτον: Η έπαυλή της στο Λος Άντζελες πωλήθηκε για 23 εκατ. δολάρια 10 μήνες μετά τον θάνατό της

Το ακίνητο των 856 τ.μ. διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και οκτώ μπάνια

Νταϊάν Κίτον: Η έπαυλή της στο Λος Άντζελες πωλήθηκε για 23 εκατ. δολάρια 10 μήνες μετά τον θάνατό της
Έναντι 23 εκατομμυρίων δολαρίων αναμένεται να πωληθεί η έπαυλη της Νταϊάν Κίτον στο Λος Άντζελες, δέκα μήνες μετά τον θάνατό της. Η θρυλική ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 79 της χρόνια τον περασμένο Οκτώβριο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, το ακίνητο των 856 τ.μ. περνά σε νέο ιδιοκτήτη. Αν και βρέθηκε αγοραστής και έγινε αποδεκτή προσφορά, απομένουν ακόμη ορισμένοι όροι που πρέπει να εκπληρωθούν για να ολοκληρωθεί η πώληση.

Η έπαυλη διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και οκτώ μπάνια, καθώς και μια εντυπωσιακή κουζίνα με ειδικά κατασκευασμένη νησίδα, ντουλάπια με συρμάτινο πλέγμα και κρεμαστά φωτιστικά που προέρχονται από ένα παλιό κοτέτσι.

Το όραμα της Κίτον για το σπίτι ήταν εμπνευσμένο από το παραμύθι «Τα Τρία Γουρουνάκια», κάτι που αποτυπώνεται και στα 75.000 τούβλα, τα οποία επιλέχθηκαν ένα προς ένα και μεταφέρθηκαν από το Σικάγο για να διαμορφώσουν τη βάση του σπιτιού.

Η ηθοποιός είχε βγάλει αρχικά προς πώληση την πολυτελή κατοικία πριν από τον θάνατό της, ζητώντας 28,9 εκατομμύρια δολάρια. Έπειτα από λίγους μήνες, η τιμή μειώθηκε, προτού το ακίνητο αποσυρθεί εντελώς από την αγορά, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατο της Κίτον. Έκτοτε, η έπαυλη επανήλθε στην αγορά, αποσύρθηκε ξανά και η τιμή της μειώθηκε περαιτέρω.

Φωτογραφία: Shutterstock

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