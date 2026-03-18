Νικόλ Κίντμαν: Η κόρη της απέφυγε να αναφερθεί στον Κιθ Έρμπαν σε συνέντευξή της μετά το διαζύγιο
GALA
Οι δύο κόρες του πρώην ζευγαριού έχουν ταχτεί στο πλευρό της μητέρας τους μετά τον χωρισμό των γονέων τους

Αποστάσεις από τον πατέρα της φαίνεται να κρατά η 17χρονη κόρη της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για ένταση στις οικογενειακές σχέσεις μετά τον χωρισμό τους.

Σύμφωνα με το «Page Six», οι δύο κόρες του πρώην ζευγαριού έχουν ταχτεί στο πλευρό της μητέρας τους μετά το διαζύγιο. Η μεγαλύτερη κόρη τους, Σάντεϊ Ρόουζ φέρεται να αγνόησε τον πατέρα της σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Elle Australia, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στη μητέρα της χωρίς να τον κατονομάσει.

Η ίδια χαρακτήρισε την Κίντμαν «τη μεγαλύτερη έμπνευσή της στη ζωή» και «καθοριστικό κομμάτι σε ό,τι κάνει», με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι ο Κιθ Έρμπαν ένιωσε ενόχληση.

Πηγές υποστηρίζουν ότι τόσο η Σάντεϊ Ρόουζ  όσο και η μικρότερη αδελφή της, Φέιθ, περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου με τη μητέρα τους. Όπως σημειώνεται, η Νικόλ Κίντμαν δεν έχει επηρεάσει τη στάση των παιδιών απέναντι στον πατέρα τους, με τις ίδιες να έχουν διαμορφώσει τη δική τους άποψη. «Έχουν κάνει τις δικές τους επιλογές σε ό,τι αφορά στον πατέρα τους. Η Κίντμαν δεν είναι έτσι. Ο Κιθ δεν έχει προσπαθήσει ιδιαίτερα να βελτιώσει την εικόνα του στα μάτια τους», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή από το περιβάλλον τους.

Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες επισημαίνουν ότι οι κόρες του πρώην ζευγαριού είναι ιδιαίτερα δεμένες με τη μητέρα τους, ενώ φέρεται να είναι «πληγωμένες και θυμωμένες» μετά τον χωρισμό των γονέων τους, στρέφοντας την απογοήτευσή τους περισσότερο προς τον πατέρα τους. «Υπάρχει μια πικρία απέναντι στον Κιθ. Αν κατηγορούν κάποιον, είναι εκείνον και όχι τη μητέρα τους», σημειώνεται.

Το διαζύγιο του ζευγαριού οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο, έπειτα από 19 χρόνια γάμου. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, οι κόρες τους θα διαμένουν με τη μητέρα τους για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, ενώ ο Έρμπαν θα τις βλέπει κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο.
Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Δείτε Επίσης