Τζένη Καζάκου: Οι πόζες της στην παραλία, τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε
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Τζένη Καζάκου παραλία

Τζένη Καζάκου: Οι πόζες της στην παραλία, τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ηθοποιός στο Instagram

Τζένη Καζάκου: Οι πόζες της στην παραλία, τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε
52 ΣΧΟΛΙΑ
Καλοκαιρινά στιγμιότυπα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους η Τζένη Καζάκου

Η ηθοποιός πόζαρε σε παραλία, φορώντας ένα μαύρο μαγιό και ένα φόρεμα με διαφάνειες και έχοντας τη θάλασσα στο φόντο. Με την πλάτη στραμμένη προς την κάμερα, έχει γυρίσει το κεφάλι και κοιτά τον φακό πάνω από τον ώμο της. Μερικές από τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν τις ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε


Τζένη Καζάκου: Οι πόζες της στην παραλία, τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε
Τζένη Καζάκου: Οι πόζες της στην παραλία, τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε
52 ΣΧΟΛΙΑ

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