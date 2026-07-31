Τράβις Κέλσι: Είναι αξιοσημείωτο που δεν έχουν διαρρεύσει φωτογραφίες από τον γάμο με την Τέιλορ Σουίφτ, λέει ο αδερφός του
Τράβις Κέλσι: Είναι αξιοσημείωτο που δεν έχουν διαρρεύσει φωτογραφίες από τον γάμο με την Τέιλορ Σουίφτ, λέει ο αδερφός του
Υπήρχαν 1.000 άτομα στο Madison Square Garden, ήταν πιθανότατα ο μεγαλύτερος γάμος στον οποίο έχω πάει, δήλωσε ο Τζέισον Κέλσι
Έκπληκτος για το γεγονός ότι δεν έχουν διαρρεύσει φωτογραφίες από τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι δήλωσε ο αδερφός του παίκτη του NFL, Τζέισον, τονίζοντας ότι το ζευγάρι έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η τελετή να παραμείνει ιδιωτική και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης και σύμφωνα με εκπρόσωπο της τραγουδίστριας, στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν περισσότεροι από 1.000 συγγενείς, φίλοι και διάσημοι καλεσμένοι.
Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό SportsRadio 94WIP, ο Τζέισον Κέλσι σχολίασε πως δεν έχει δει καμία αυθεντική φωτογραφία από τον γάμο του αδερφού του με την Τέιλορ Σουίφτ. «Δεν έχω δει καμία αυθεντική φωτογραφία από τον γάμο. Είναι αξιοσημείωτο», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο μέγεθος της εκδήλωσης, επισημαίνοντας ότι, παρά τον μεγάλο αριθμό καλεσμένων, δεν έχει δημοσιοποιηθεί σχεδόν υλικό, εκτός από αυτό που έχει δημιουργηθεί με AI: «Υπήρχαν χίλια άτομα μέσα στο Madison Square Garden. Ήταν πιθανότατα ο μεγαλύτερος γάμος στον οποίο έχω παρευρεθεί και πραγματικά δεν έχει βγει σχεδόν τίποτα προς τα έξω».
Ο ίδιος εκτίμησε ότι αυτό οφείλεται στη συνειδητή επιλογή του ζευγαριού να προστατεύσει τη συγκεκριμένη στιγμή. «Πιστεύω ότι αυτή είναι προφανώς μια προσπάθεια του Τράβις και της Τέιλορ να ζήσουν αυτή τη στιγμή όσο πιο ιδιωτικά γίνεται», δήλωσε.
Ο Τζέισον Κέλσι αναφέρθηκε ακόμη στις αντιδράσεις που προκάλεσε η επιλογή του χώρου διεξαγωγής του γάμου, υποστηρίζοντας πως, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden, η ατμόσφαιρα ήταν εντελώς διαφορετική. «Δέχτηκαν κάποια κριτική για την απόφασή τους να παντρευτούν εκεί, αλλά δεν έμοιαζε καθόλου με το Madison Square Garden. Έκαναν εξαιρετική δουλειά βρίσκοντας έναν χώρο που ήταν πολύ ασφαλής, όπου μπορούσαν να έχουν τον έλεγχο, αλλά ταυτόχρονα να αισθάνονται ότι η στιγμή ήταν προσωπική και πραγματικά ξεχωριστή», είπε, προσθέτοντας: «Ήταν πραγματικά άψογα οργανωμένο».
Τέλος, μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος συμβάλλει στη διατήρηση της ιδιωτικότητας του ζευγαριού, εξήγησε: «Για εμάς, αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα της Τέιλορ, της οικογένειάς της και του Τράβις. Υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για ό,τι κάνουν, που απλώς το συνηθίζεις».
Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης και σύμφωνα με εκπρόσωπο της τραγουδίστριας, στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν περισσότεροι από 1.000 συγγενείς, φίλοι και διάσημοι καλεσμένοι.
Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό SportsRadio 94WIP, ο Τζέισον Κέλσι σχολίασε πως δεν έχει δει καμία αυθεντική φωτογραφία από τον γάμο του αδερφού του με την Τέιλορ Σουίφτ. «Δεν έχω δει καμία αυθεντική φωτογραφία από τον γάμο. Είναι αξιοσημείωτο», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο μέγεθος της εκδήλωσης, επισημαίνοντας ότι, παρά τον μεγάλο αριθμό καλεσμένων, δεν έχει δημοσιοποιηθεί σχεδόν υλικό, εκτός από αυτό που έχει δημιουργηθεί με AI: «Υπήρχαν χίλια άτομα μέσα στο Madison Square Garden. Ήταν πιθανότατα ο μεγαλύτερος γάμος στον οποίο έχω παρευρεθεί και πραγματικά δεν έχει βγει σχεδόν τίποτα προς τα έξω».
Jason Kelce Is Amazed That Taylor Swift and Travis Kelce Wedding Photos Haven’t Leaked: ‘It’s Remarkable’ https://t.co/2lHSX2kPTZ— People (@people) July 30, 2026
Ο Τζέισον Κέλσι αναφέρθηκε ακόμη στις αντιδράσεις που προκάλεσε η επιλογή του χώρου διεξαγωγής του γάμου, υποστηρίζοντας πως, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden, η ατμόσφαιρα ήταν εντελώς διαφορετική. «Δέχτηκαν κάποια κριτική για την απόφασή τους να παντρευτούν εκεί, αλλά δεν έμοιαζε καθόλου με το Madison Square Garden. Έκαναν εξαιρετική δουλειά βρίσκοντας έναν χώρο που ήταν πολύ ασφαλής, όπου μπορούσαν να έχουν τον έλεγχο, αλλά ταυτόχρονα να αισθάνονται ότι η στιγμή ήταν προσωπική και πραγματικά ξεχωριστή», είπε, προσθέτοντας: «Ήταν πραγματικά άψογα οργανωμένο».
Τέλος, μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος συμβάλλει στη διατήρηση της ιδιωτικότητας του ζευγαριού, εξήγησε: «Για εμάς, αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα της Τέιλορ, της οικογένειάς της και του Τράβις. Υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για ό,τι κάνουν, που απλώς το συνηθίζεις».
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