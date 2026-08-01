Μάρκος Σεφερλής: Αποδείξαμε ότι υπάρχει και ένα άλλο είδος πρωινού, ούτε ίντριγκες κάναμε ούτε σχολιάζαμε τον κόσμο
Μάρκος Σεφερλής: Αποδείξαμε ότι υπάρχει και ένα άλλο είδος πρωινού, ούτε ίντριγκες κάναμε ούτε σχολιάζαμε τον κόσμο
Μας ενδιέφερε να περάσει ο τηλεθεατής καλά, εξήγησε ο κωμικός
Μία αποτίμηση της παρουσίας του στην πρωινή ζώνη της τηλεόρασης έκανε ο Μάρκος Σεφερλής, τονίζοντας πως είχε μείνει μακριά από ίντριγκες και κακοπροαίρετους σχολιασμούς.
Ο κωμικός είχε παρουσιάσει εκπομπή με τη σύζυγό του, Έλενα Τσαβαλιά, τη σεζόν 2014-2015 και, όπως είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του, το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό από τα αντίστοιχα προγράμματα. Αυτό που ενδιέφερε τον ίδιο και τους συνεργάτες του, εξήγησε, ήταν να διασκεδάσουν τους τηλεθεατές.
«Εντάξει, αυτό που κάναμε στο πρωινό ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που υπήρχε τότε ως πρωινό – και από αυτά τα πρωινά που υπάρχουν τώρα. Εμείς θέλαμε να ψυχαγωγήσουμε τον κόσμο. Αυτό μας ενδιέφερε», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Secret.
Συνεχίζοντας, ο κωμικός σημείωσε πως απέδειξαν ότι στην τηλεόραση έχον χώρο και διαφορετικές πρωινές εκπομπές. «Ούτε ίντριγκες κάναμε ούτε σχολιάζαμε τον κόσμο, δεν μας ενδιέφερε κάτι τέτοιο, μας ενδιέφερε να περάσει ο τηλεθεατής καλά. Το καταφέραμε με τα νούμερα τα υψηλά που είχαμε κάνει τότε, αποδείξαμε ότι υπάρχει και ένα άλλο είδος πρωινού και ότι αυτό που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια. Ο κόσμος το αγάπησε, έγινε μία χρονιά, τελείωσε», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ο κωμικός είχε παρουσιάσει εκπομπή με τη σύζυγό του, Έλενα Τσαβαλιά, τη σεζόν 2014-2015 και, όπως είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του, το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό από τα αντίστοιχα προγράμματα. Αυτό που ενδιέφερε τον ίδιο και τους συνεργάτες του, εξήγησε, ήταν να διασκεδάσουν τους τηλεθεατές.
«Εντάξει, αυτό που κάναμε στο πρωινό ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που υπήρχε τότε ως πρωινό – και από αυτά τα πρωινά που υπάρχουν τώρα. Εμείς θέλαμε να ψυχαγωγήσουμε τον κόσμο. Αυτό μας ενδιέφερε», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Secret.
Συνεχίζοντας, ο κωμικός σημείωσε πως απέδειξαν ότι στην τηλεόραση έχον χώρο και διαφορετικές πρωινές εκπομπές. «Ούτε ίντριγκες κάναμε ούτε σχολιάζαμε τον κόσμο, δεν μας ενδιέφερε κάτι τέτοιο, μας ενδιέφερε να περάσει ο τηλεθεατής καλά. Το καταφέραμε με τα νούμερα τα υψηλά που είχαμε κάνει τότε, αποδείξαμε ότι υπάρχει και ένα άλλο είδος πρωινού και ότι αυτό που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια. Ο κόσμος το αγάπησε, έγινε μία χρονιά, τελείωσε», κατέληξε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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