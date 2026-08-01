Ολονύχτια μάχη για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα στη Φωκίδα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωκίδα

Ολονύχτια μάχη για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα στη Φωκίδα, δείτε βίντεο

Στη μάχη 64 πυροσβέστες και 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, με 15 πυροσβεστικά οχήματα

Ολονύχτια μάχη για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα στη Φωκίδα, δείτε βίντεο
UPD: 25 ΣΧΟΛΙΑ
Μεγάλη μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Φωκίδα, όπου η πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (1/8) σε δασική έκταση στο Σκάλωμα εξακολουθεί να μαίνεται, έχοντας πλέον διασπαστεί σε δύο ενεργά μέτωπα. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Παράλληλα, το μέτωπο κινείται στην περιοχή από το Κλήμα προς την Πηγή. Η Πυροσβεστική προχώρησε σε ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή. Αυτή την ώρα στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 64 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 15 πυροσβεστικά οχήματα, οκτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.


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Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα το 112, με συνολικά επτά οικισμούς να λαμβάνουν μηνύματα προληπτικής απομάκρυνσης.

Στις 16:42 εστάλη νέο μήνυμα στους κατοίκους και όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της Μαγούλας, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα προς το Μοναστηράκι.


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Επίσης, στάλθηκαν μηνύματα 112 στους πολίτες για να εκκενώσουν τις περιοχές Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα και Μαγούλα. 



UPD: 25 ΣΧΟΛΙΑ

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