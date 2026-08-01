Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Ολονύχτια μάχη για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα στη Φωκίδα, δείτε βίντεο
Στη μάχη 64 πυροσβέστες και 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, με 15 πυροσβεστικά οχήματα
Παράλληλα, το μέτωπο κινείται στην περιοχή από το Κλήμα προς την Πηγή. Η Πυροσβεστική προχώρησε σε ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή. Αυτή την ώρα στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 64 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 15 πυροσβεστικά οχήματα, οκτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.
Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα το 112, με συνολικά επτά οικισμούς να λαμβάνουν μηνύματα προληπτικής απομάκρυνσης.
Στις 16:42 εστάλη νέο μήνυμα στους κατοίκους και όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της Μαγούλας, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα προς το Μοναστηράκι.
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Πευκάκι & #Ευπάλιο της Περιφερειακής Ενότητας #Φωκίδας απομακρυνθείτε προς #Ναύπακτο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μαγούλα της Περιφερειακής Ενότητας #Φωκίδας απομακρυνθείτε προς #Μοναστηράκι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
⚠️Activation 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026
🆘 Wildfire in your area
‼️ If you are in the areas #Klima, #Pigi, #Koukoura & #Nea_Koukoura of the regional unit of #Fokida move away to #Pefkaki & #Efpalio
‼️ Follow the instructions of the Authorities
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki…
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