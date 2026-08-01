Ολονύχτια μάχη για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα στη Φωκίδα, δείτε βίντεο

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Μεγάλη μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Φωκίδα, όπου η πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (1/8) σε δασική έκταση στο Σκάλωμα εξακολουθεί να μαίνεται, έχοντας πλέον διασπαστεί σε δύο ενεργά μέτωπα. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς.Παράλληλα, το μέτωπο κινείται στην περιοχή από το Κλήμα προς την Πηγή. Η Πυροσβεστική προχώρησε σε ενίσχυση των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή. Αυτή την ώρα στο πύρινο μέτωπο επιχειρούνΛόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα το 112, με συνολικά επτά οικισμούς να λαμβάνουν μηνύματα προληπτικής απομάκρυνσης.Στις 16:42 εστάλη νέο μήνυμα στους κατοίκους και όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της Μαγούλας, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα προς το Μοναστηράκι.