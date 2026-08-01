Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καμηλόβρυση Λαμίας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Λαμία

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καμηλόβρυση Λαμίας

Στο σημείο επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καμηλόβρυση Λαμίας
UPD: 3 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (01/08) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμηλόβρυση, στη Λαμία προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Οι δυνάμεις κινητοποιήθηκαν γύρω στις 15:00 το μεσημέρι, ενισχύθηκαν στη συνέχεια και επιχείρησαν  35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Εστάλη μήνυμα 112 για να βρίσκονται οι πολίτες σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.



Φωτιά ΚΑΜΗΛΟΒΡΥΣΗ

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Λαμιέων.

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Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καμηλόβρυση Λαμίας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καμηλόβρυση Λαμίας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καμηλόβρυση Λαμίας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καμηλόβρυση Λαμίας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καμηλόβρυση Λαμίας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καμηλόβρυση Λαμίας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καμηλόβρυση Λαμίας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καμηλόβρυση Λαμίας
UPD: 3 ΣΧΟΛΙΑ

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