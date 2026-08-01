Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καμηλόβρυση Λαμίας
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καμηλόβρυση Λαμίας
Στο σημείο επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (01/08) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμηλόβρυση, στη Λαμία προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.
Οι δυνάμεις κινητοποιήθηκαν γύρω στις 15:00 το μεσημέρι, ενισχύθηκαν στη συνέχεια και επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Εστάλη μήνυμα 112 για να βρίσκονται οι πολίτες σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Λαμιέων.
Οι δυνάμεις κινητοποιήθηκαν γύρω στις 15:00 το μεσημέρι, ενισχύθηκαν στη συνέχεια και επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Εστάλη μήνυμα 112 για να βρίσκονται οι πολίτες σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καμηλόβρυση της Περιφερειακής Ενότητας #Φθιώτιδας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Λαμιέων.
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