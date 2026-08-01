ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Πάστρα Κεφαλονιάς: 112 για εκκένωση των περιοχών Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο και Κατελειός προς Αργοστόλι, δείτε βίντεο

Μαίρη Βυτινάρος: Η απόδρασή της στη Σύρο, δείτε εικόνες
GALA
Μαίρη Βυτινάρος Σύρος

Μαίρη Βυτινάρος: Η απόδρασή της στη Σύρο, δείτε εικόνες

Το μοντέλο δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες από τις διακοπές της

Μαίρη Βυτινάρος: Η απόδρασή της στη Σύρο, δείτε εικόνες
5 ΣΧΟΛΙΑ
Τη Σύρο επέλεξε για τις φετινές της διακοπές η Μαίρη Βυτινάρος. Το μοντέλο ταξίδεψε στο νησί των Κυκλάδων για να περάσει στιγμές χαλάρωσης, δείχνοντας παράλληλα στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από την καλοκαιριμή της απόδραση.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαίρη Βυτινάρος ποζάρει με μπικίνι και φαίνεται να απολαμβάνει τη θάλασσα.

Δείτε τις φωτογραφίες


Μαίρη Βυτινάρος: Η απόδρασή της στη Σύρο, δείτε εικόνες
Μαίρη Βυτινάρος: Η απόδρασή της στη Σύρο, δείτε εικόνες
Μαίρη Βυτινάρος: Η απόδρασή της στη Σύρο, δείτε εικόνες
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης