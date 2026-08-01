Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Μαίρη Βυτινάρος: Η απόδρασή της στη Σύρο, δείτε εικόνες
Μαίρη Βυτινάρος: Η απόδρασή της στη Σύρο, δείτε εικόνες
Το μοντέλο δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες από τις διακοπές της
Τη Σύρο επέλεξε για τις φετινές της διακοπές η Μαίρη Βυτινάρος. Το μοντέλο ταξίδεψε στο νησί των Κυκλάδων για να περάσει στιγμές χαλάρωσης, δείχνοντας παράλληλα στους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από την καλοκαιριμή της απόδραση.
Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαίρη Βυτινάρος ποζάρει με μπικίνι και φαίνεται να απολαμβάνει τη θάλασσα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαίρη Βυτινάρος ποζάρει με μπικίνι και φαίνεται να απολαμβάνει τη θάλασσα.
Δείτε τις φωτογραφίες
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