Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
ΑΕΚ: Οι Ούγγροι στέλνουν τον διεθνή μέσο Μίλαν Βιτάλις στην Ένωση
ΑΕΚ: Οι Ούγγροι στέλνουν τον διεθνή μέσο Μίλαν Βιτάλις στην Ένωση
Σύμφωνα με την «nemzetisport» η ΑΕΚ είναι κοντά σε συμφωνία με την Γκιόρ για την απόκτηση του διεθνή 24χρονου χαφ, Μίλαν Βιτάλις
Η Γκιόρ Έτο επικράτησε με συνολικό σκορ 7-3 στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League της Ατέρτ Μπίσεν από το Λουξεμβούργο, αλλά το εντός έδρας 1-1 και η κακή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο του συγκεκριμένου αγώνα προκάλεσε πολύ ένταση στα αποδυτήρια και αυτό φαίνεται ότι ευνόησε την ΑΕΚ.
Πως συνδέεται η Ένωση με τα αποδυτήρια της ουγγρικής ομάδας; Στην ανάπαυλα ο προπονητής της ομάδας Εφραΐν Χουάρες είχε έντονο διάλογο με τον διεθνή μέσο Μίλαν Βιτάλις τον οποίο αντικατέστησε, ενώ στο τέλος του αγώνα οι δύο τους είχαν νέα λογομαχία με τον Μεξικανό τεχνικό να ανακοινώνει ότι όσο είναι αυτός στον πάγκο δεν πρόκειται να αγωνιστεί ξανά...
Κι αυτή ακριβώς τη συγκυρία εκμεταλλεύεται η ΑΕΚ που όπως αναφέρουν τα ουγγρικά ΜΜΕ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του...
«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, σύντομα ενδέχεται να γίνει συμπαίκτης ενός άλλου Ούγγρου διεθνούς (σ.σ. του Μπάρναμπας Βάργκα), καθώς οι διαπραγματεύσεις και η συμφωνία με την ΑΕΚ βρίσκονται πολύ κοντά», αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα www.nemzetisport.hu.
Πως συνδέεται η Ένωση με τα αποδυτήρια της ουγγρικής ομάδας; Στην ανάπαυλα ο προπονητής της ομάδας Εφραΐν Χουάρες είχε έντονο διάλογο με τον διεθνή μέσο Μίλαν Βιτάλις τον οποίο αντικατέστησε, ενώ στο τέλος του αγώνα οι δύο τους είχαν νέα λογομαχία με τον Μεξικανό τεχνικό να ανακοινώνει ότι όσο είναι αυτός στον πάγκο δεν πρόκειται να αγωνιστεί ξανά...
Κι αυτή ακριβώς τη συγκυρία εκμεταλλεύεται η ΑΕΚ που όπως αναφέρουν τα ουγγρικά ΜΜΕ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του...
«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, σύντομα ενδέχεται να γίνει συμπαίκτης ενός άλλου Ούγγρου διεθνούς (σ.σ. του Μπάρναμπας Βάργκα), καθώς οι διαπραγματεύσεις και η συμφωνία με την ΑΕΚ βρίσκονται πολύ κοντά», αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα www.nemzetisport.hu.
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