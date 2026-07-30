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Ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης αναλαμβάνουν την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα»
Ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης αναλαμβάνουν την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα»
Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1
Την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα» αναλαμβάνουν επίσημα ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΝΤ1.
Μετά τον αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη, τον ρόλο του ανέλαβαν ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού. Τη νέα σεζόν, ωστόσο, στο τιμόνι της παρουσίασης μπαίνουν οι δύο άντρες, οι οποίοι εντάχθηκαν στο δυναμικό του σταθμού.
Η ανακοίνωση αναφέρει
«Ο ΑΝΤ1, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της δημοσιογραφικής του ομάδας, υποδέχεται δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες και καταξιωμένες φωνές της ελληνικής ενημέρωσης, τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο, οι οποίοι εντάσσονται στο δυναμικό του και αναλαμβάνουν την παρουσίαση της ιστορικής ενημερωτικής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».
Ο Βασίλης Χιώτης έχει διαγράψει μια μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στη δημοσιογραφία, έχοντας συνδέσει το όνομά του με το έγκυρο πολιτικό ρεπορτάζ. Με μεγάλη εμπειρία σε θέσεις υψηλής ευθύνης σε εφημερίδες, καθώς και σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, αποτελεί έναν από τους πλέον καταξιωμένους δημοσιογράφους της χώρας. Η βαθιά γνώση του πολιτικού γίγνεσθαι και η αναλυτική του ματιά τον έχουν καθιερώσει ως σημείο αναφοράς στην πολιτική ενημέρωση.
Ο Άκης Παυλόπουλος συγκαταλέγεται στους πλέον έμπειρους δημοσιογράφους της γενιάς του, με σταθερή παρουσία στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Έχει καλύψει όλες τις μεγάλες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, διακρινόμενος για την αμεσότητα, την εγκυρότητα και τη συνέπεια. Η δημοσιογραφική του ματιά και η ικανότητά του να φωτίζει όλες τις πλευρές της επικαιρότητας αποτελούν διαχρονικά στοιχεία της επαγγελματικής του πορείας. Με πολυετή εμπειρία, δημοσιογραφική αξιοπιστία και βαθιά γνώση της επικαιρότητας, ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος ενώνουν τις δυνάμεις τους στον ΑΝΤ1, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα» και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τη μακροβιότερη καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης».
Μετά τον αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη, τον ρόλο του ανέλαβαν ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού. Τη νέα σεζόν, ωστόσο, στο τιμόνι της παρουσίασης μπαίνουν οι δύο άντρες, οι οποίοι εντάχθηκαν στο δυναμικό του σταθμού.
Η ανακοίνωση αναφέρει
«Ο ΑΝΤ1, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της δημοσιογραφικής του ομάδας, υποδέχεται δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες και καταξιωμένες φωνές της ελληνικής ενημέρωσης, τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο, οι οποίοι εντάσσονται στο δυναμικό του και αναλαμβάνουν την παρουσίαση της ιστορικής ενημερωτικής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».
Ο Βασίλης Χιώτης έχει διαγράψει μια μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στη δημοσιογραφία, έχοντας συνδέσει το όνομά του με το έγκυρο πολιτικό ρεπορτάζ. Με μεγάλη εμπειρία σε θέσεις υψηλής ευθύνης σε εφημερίδες, καθώς και σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, αποτελεί έναν από τους πλέον καταξιωμένους δημοσιογράφους της χώρας. Η βαθιά γνώση του πολιτικού γίγνεσθαι και η αναλυτική του ματιά τον έχουν καθιερώσει ως σημείο αναφοράς στην πολιτική ενημέρωση.
Ο Άκης Παυλόπουλος συγκαταλέγεται στους πλέον έμπειρους δημοσιογράφους της γενιάς του, με σταθερή παρουσία στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Έχει καλύψει όλες τις μεγάλες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, διακρινόμενος για την αμεσότητα, την εγκυρότητα και τη συνέπεια. Η δημοσιογραφική του ματιά και η ικανότητά του να φωτίζει όλες τις πλευρές της επικαιρότητας αποτελούν διαχρονικά στοιχεία της επαγγελματικής του πορείας. Με πολυετή εμπειρία, δημοσιογραφική αξιοπιστία και βαθιά γνώση της επικαιρότητας, ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος ενώνουν τις δυνάμεις τους στον ΑΝΤ1, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα» και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τη μακροβιότερη καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης».
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