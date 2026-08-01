Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Η Μονακό δεν πήρε άδεια συμμετοχής ούτε στη γαλλική Α2 και οδεύει προς διάλυση
Η Μονακό δεν πήρε άδεια συμμετοχής ούτε στη γαλλική Α2 και οδεύει προς διάλυση
Η πρωταθλήτρια Γαλλίας και περσινή φιναλίστ της Euroleague ταλανίζεται εδώ και μήνες από σοβαρά προβλήματα και πλέον είναι και επίσημα εκτός επαγγελματικών κατηγοριών μπάσκετ της Γαλλίας
Κεραυνός εν αιθρία στο γαλλικό μπάσκετ: Η φετινή πρωταθλήτρια Μονακό ενημερώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου από την επιτροπή προσφυγών της Γαλλικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ ότι της απαγορεύεται η συμμετοχή τόσο στην Α1 (Betclic Élite) όσο και την Σ2 (Élite 2).
Ο ελεγκτικός φορέας της Ομοσπονδίας, ο οποίος είχε δώσει στον σύλλογο επιπλέον προθεσμία μέχρι το βράδυ της περασμένης Πέμπτης για να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα, επιβεβαίωσε την άρνηση εγγραφής που είχε ανακοινώσει η DNCCG (η αντίστοιχη Επιτροπή Αθλητισμού των Γάλλων) στις 3 Ιουλίου, δικαιολογώντας την απόφασή της στο ανακοινωθέν της με το γεγονός ότι ο σύλλογος «δεν ήταν σε θέση να προσκομίσει τα αιτούμενα έγγραφα εντός των καθορισμένων προθεσμιών».
Κι όμως, το απόγευμα της Πέμπτης, ο φάκελος της μεταβίβασης φαινόταν ολοκληρωμένος και η συμμετοχή στη Betclic Élite για την επόμενη σεζόν εξασφαλισμένη. Πρόκειται λοιπόν για μια στροφή 180 μοιρών που έρχεται να συντρίψει τον σύλλογο του Πριγκιπάτου και να θέσει, προς το παρόν, εκτός επαγγελματικού μπάσκετ την πρωταθλήτρια της φετινής σεζόν.
Κι όλα αυτά ενώ τις προηγούμενες 48 ώρες φαινόταν σίγουρη η εξαγορά της ομάδας από την Helen Holdings, το αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο που διευθύνεται από τον πρώην παίκτη του NBA, Τζαμάλ Μάσμπερν.
Αυτό που φαίνεται να κόστισε ήταν η αβεβαιότητα της εξόφλησης του δανείου που έδωσε το Πριγκηπάτο (ύψος πολλών εκατομμυρίων) με την Επιτροπή της Ομοσπονδίας να απαντά αρνητικά και τη Μονακό να έχει μια τελευταία επιλογή την προσφυγή της σε διοικητικό δικαστήριο.
Ο ελεγκτικός φορέας της Ομοσπονδίας, ο οποίος είχε δώσει στον σύλλογο επιπλέον προθεσμία μέχρι το βράδυ της περασμένης Πέμπτης για να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα, επιβεβαίωσε την άρνηση εγγραφής που είχε ανακοινώσει η DNCCG (η αντίστοιχη Επιτροπή Αθλητισμού των Γάλλων) στις 3 Ιουλίου, δικαιολογώντας την απόφασή της στο ανακοινωθέν της με το γεγονός ότι ο σύλλογος «δεν ήταν σε θέση να προσκομίσει τα αιτούμενα έγγραφα εντός των καθορισμένων προθεσμιών».
Κι όμως, το απόγευμα της Πέμπτης, ο φάκελος της μεταβίβασης φαινόταν ολοκληρωμένος και η συμμετοχή στη Betclic Élite για την επόμενη σεζόν εξασφαλισμένη. Πρόκειται λοιπόν για μια στροφή 180 μοιρών που έρχεται να συντρίψει τον σύλλογο του Πριγκιπάτου και να θέσει, προς το παρόν, εκτός επαγγελματικού μπάσκετ την πρωταθλήτρια της φετινής σεζόν.
Κι όλα αυτά ενώ τις προηγούμενες 48 ώρες φαινόταν σίγουρη η εξαγορά της ομάδας από την Helen Holdings, το αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο που διευθύνεται από τον πρώην παίκτη του NBA, Τζαμάλ Μάσμπερν.
Αυτό που φαίνεται να κόστισε ήταν η αβεβαιότητα της εξόφλησης του δανείου που έδωσε το Πριγκηπάτο (ύψος πολλών εκατομμυρίων) με την Επιτροπή της Ομοσπονδίας να απαντά αρνητικά και τη Μονακό να έχει μια τελευταία επιλογή την προσφυγή της σε διοικητικό δικαστήριο.
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