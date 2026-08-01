Ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούιτ κατέληξαν σε συμφωνία για την επιμέλεια της κόρης τους
Ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούιτ κατέληξαν σε συμφωνία για την επιμέλεια της κόρης τους
Είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στο να συνεργαστούμε, ώστε να της προσφέρουμε και οι δύο την αγάπη μας, δήλωσε το πρώην ζευγάρι
Σε συμφωνία για την επιμέλεια του παιδιού τους κατέληξαν ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούιτ, δύο μήνες μετά τον χωρισμό τους.
Την Παρασκευή 31 Ιουλίου, πηγή επιβεβαίωσε στο PEOPLE ότι το πρώην ζευγάρι, το οποίο απέκτησε τον Δεκέμβριο του 2025 την κόρη του, Σκότι, κατέληξε σε «κοινή συμφωνία σχετικά με το παιδί τους».
«Ανατρέφουμε μαζί την κόρη μας, με την ευημερία της να παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας, και είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στο να συνεργαστούμε, ώστε να της προσφέρουμε και οι δύο την αγάπη μας», ανέφερε το ζευγάρι σε κοινή δήλωσή του.
Μετά τον χωρισμό τους, πηγή είχε αναφέρει στο PEOPLE ότι η Χιούιτ ένιωθε πως επωμιζόταν «ολόκληρο το ψυχικό βάρος της μητρότητας» μετά τον χωρισμό. «Μιλά για την καθημερινή πραγματικότητα της ανατροφής του μωρού της, σε μεγάλο βαθμό μόνη της, ενώ παράλληλα προσπαθεί να συνεχίσει να εργάζεται και να δημιουργήσει σταθερότητα για την ίδια και την κόρη της», είχε τονίσει η πηγή, αναφερόμενη σε ανάρτηση της Χιούιτ στο TikTok σχετικά με την προσπάθειά της να διατηρήσει σωστές προτεραιότητες.
Ο άνθρωπος από το περιβάλλον της πρόσθεσε: «Αντιμετώπιζαν προβλήματα στη σχέση τους εδώ και αρκετό καιρό, κάτι που ήταν πολύ αγχωτικό για εκείνη, και αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι επωμίζεται ολόκληρο το ψυχικό βάρος της μητρότητας».
Παρότι η Χιούιτ λατρεύει τον ρόλο της μητέρας για την κόρη που απέκτησε με τον Ντέιβιντσον, η πηγή ανέφερε ότι αντιμετωπίζει τις «συναισθηματικά και σωματικά εξαντλητικές» προκλήσεις του να είναι μια μητέρα που μεγαλώνει μόνη της το παιδί της. «Λατρεύει το γεγονός ότι είναι μητέρα και η κόρη της είναι αξιολάτρευτη, όμως οι περισσότερες μητέρες καταλαβαίνουν ότι η μητρότητα είναι συναισθηματικά και σωματικά εξαντλητική, ειδικά όταν επωμίζεσαι μόνη σου το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών ευθυνών», πρόσθεσε το ίδιο άτομο.
«Μιλούσε γι’ αυτό από συναισθηματική σκοπιά και για το πόσο απομονωμένος μπορεί να αισθάνεται κανείς όταν ολόκληρη η ζωή του αλλάζει μέσα σε μία νύχτα. Δεν περίμενε ποτέ ότι θα μεγαλώνει μόνη της το παιδί της. Είναι ευγνώμων για την κόρη της και είναι απόλυτα επικεντρωμένη στο να γίνει η καλύτερη μητέρα που μπορεί, όμως σε συναισθηματικό επίπεδο αυτή η μετάβαση ήταν πολύ δυσκολότερη από όσο είχε υπολογίσει», πρόσθεσε.
Από την άλλη, άτομο κοντά στον Ντέιβιντσον είχε πει: «Ο Πιτ έχει φροντίσει να είναι διαθέσιμος στον μέγιστο βαθμό και έχει προσφέρει πλήρη οικονομική υποστήριξη. Στην πραγματικότητα, ο Πιτ καλύπτει όλα τα έξοδα της Σκότι και ακόμη περισσότερα», προσθέτοντας: «Ελπίζει η Έλσι να έχει καλή υγεία και επιτυχία, για το καλό της κόρης τους».
Την Παρασκευή 31 Ιουλίου, πηγή επιβεβαίωσε στο PEOPLE ότι το πρώην ζευγάρι, το οποίο απέκτησε τον Δεκέμβριο του 2025 την κόρη του, Σκότι, κατέληξε σε «κοινή συμφωνία σχετικά με το παιδί τους».
«Ανατρέφουμε μαζί την κόρη μας, με την ευημερία της να παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας, και είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στο να συνεργαστούμε, ώστε να της προσφέρουμε και οι δύο την αγάπη μας», ανέφερε το ζευγάρι σε κοινή δήλωσή του.
Μετά τον χωρισμό τους, πηγή είχε αναφέρει στο PEOPLE ότι η Χιούιτ ένιωθε πως επωμιζόταν «ολόκληρο το ψυχικό βάρος της μητρότητας» μετά τον χωρισμό. «Μιλά για την καθημερινή πραγματικότητα της ανατροφής του μωρού της, σε μεγάλο βαθμό μόνη της, ενώ παράλληλα προσπαθεί να συνεχίσει να εργάζεται και να δημιουργήσει σταθερότητα για την ίδια και την κόρη της», είχε τονίσει η πηγή, αναφερόμενη σε ανάρτηση της Χιούιτ στο TikTok σχετικά με την προσπάθειά της να διατηρήσει σωστές προτεραιότητες.
Pete Davidson and Elsie Hewitt Reach ‘Joint Agreement’ for Coparenting Daughter Scottie, 7 Months, Following Split https://t.co/PjnRm8I7fz— People (@people) July 31, 2026
Παρότι η Χιούιτ λατρεύει τον ρόλο της μητέρας για την κόρη που απέκτησε με τον Ντέιβιντσον, η πηγή ανέφερε ότι αντιμετωπίζει τις «συναισθηματικά και σωματικά εξαντλητικές» προκλήσεις του να είναι μια μητέρα που μεγαλώνει μόνη της το παιδί της. «Λατρεύει το γεγονός ότι είναι μητέρα και η κόρη της είναι αξιολάτρευτη, όμως οι περισσότερες μητέρες καταλαβαίνουν ότι η μητρότητα είναι συναισθηματικά και σωματικά εξαντλητική, ειδικά όταν επωμίζεσαι μόνη σου το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών ευθυνών», πρόσθεσε το ίδιο άτομο.
«Μιλούσε γι’ αυτό από συναισθηματική σκοπιά και για το πόσο απομονωμένος μπορεί να αισθάνεται κανείς όταν ολόκληρη η ζωή του αλλάζει μέσα σε μία νύχτα. Δεν περίμενε ποτέ ότι θα μεγαλώνει μόνη της το παιδί της. Είναι ευγνώμων για την κόρη της και είναι απόλυτα επικεντρωμένη στο να γίνει η καλύτερη μητέρα που μπορεί, όμως σε συναισθηματικό επίπεδο αυτή η μετάβαση ήταν πολύ δυσκολότερη από όσο είχε υπολογίσει», πρόσθεσε.
Από την άλλη, άτομο κοντά στον Ντέιβιντσον είχε πει: «Ο Πιτ έχει φροντίσει να είναι διαθέσιμος στον μέγιστο βαθμό και έχει προσφέρει πλήρη οικονομική υποστήριξη. Στην πραγματικότητα, ο Πιτ καλύπτει όλα τα έξοδα της Σκότι και ακόμη περισσότερα», προσθέτοντας: «Ελπίζει η Έλσι να έχει καλή υγεία και επιτυχία, για το καλό της κόρης τους».
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