Η Ευγενία Σαμαρά εύχεται στη Ζέτα Μακρυπούλια για τα γενέθλιά της: Συνέχισε να λάμπεις και να μας οδηγείς
GALA
Ευγενία Σαμαρά Ζέτα Μακρυπούλια Γενέθλια

Η Ευγενία Σαμαρά εύχεται στη Ζέτα Μακρυπούλια για τα γενέθλιά της: Συνέχισε να λάμπεις και να μας οδηγείς

Η ηθοποιός εξέφρασε επίσης δημόσια την αγάπη της για  τη συνάδελφό της και καλή της φίλη

Η Ευγενία Σαμαρά εύχεται στη Ζέτα Μακρυπούλια για τα γενέθλιά της: Συνέχισε να λάμπεις και να μας οδηγείς
10 ΣΧΟΛΙΑ
Με μία ανάρτηση στα social media ευχήθηκε στη Ζέτα Μακρυπούλια για τα γενέθλιά της η Ευγενία Σαμαρά.

Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο στο Instagram, με τις δυο τους να ποζάρουν δίπλα-δίπλα χαμογελαστές. Τη φωτογραφία συνόδευσε με ευχές στη συνάδελφό της και καλή της φίλη. «Χρόνια πολλά φωτεινό μου κορίτσι. Συνέχισε να λάμπεις και να μας οδηγείς. Σε αγαπώ», έγραψε χαρακτηριστικά η Ευγενία Σαμαρά.

Η ανάρτησή της

Η Ευγενία Σαμαρά εύχεται στη Ζέτα Μακρυπούλια για τα γενέθλιά της: Συνέχισε να λάμπεις και να μας οδηγείς
10 ΣΧΟΛΙΑ

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