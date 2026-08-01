Η Ευγενία Σαμαρά εύχεται στη Ζέτα Μακρυπούλια για τα γενέθλιά της: Συνέχισε να λάμπεις και να μας οδηγείς
Η Ευγενία Σαμαρά εύχεται στη Ζέτα Μακρυπούλια για τα γενέθλιά της: Συνέχισε να λάμπεις και να μας οδηγείς
Η ηθοποιός εξέφρασε επίσης δημόσια την αγάπη της για τη συνάδελφό της και καλή της φίλη
Με μία ανάρτηση στα social media ευχήθηκε στη Ζέτα Μακρυπούλια για τα γενέθλιά της η Ευγενία Σαμαρά.
Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο στο Instagram, με τις δυο τους να ποζάρουν δίπλα-δίπλα χαμογελαστές. Τη φωτογραφία συνόδευσε με ευχές στη συνάδελφό της και καλή της φίλη. «Χρόνια πολλά φωτεινό μου κορίτσι. Συνέχισε να λάμπεις και να μας οδηγείς. Σε αγαπώ», έγραψε χαρακτηριστικά η Ευγενία Σαμαρά.
Η ανάρτησή της
Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο στο Instagram, με τις δυο τους να ποζάρουν δίπλα-δίπλα χαμογελαστές. Τη φωτογραφία συνόδευσε με ευχές στη συνάδελφό της και καλή της φίλη. «Χρόνια πολλά φωτεινό μου κορίτσι. Συνέχισε να λάμπεις και να μας οδηγείς. Σε αγαπώ», έγραψε χαρακτηριστικά η Ευγενία Σαμαρά.
Η ανάρτησή της
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