Η Μαρία Μπεκατώρου ευχήθηκε «καλό μήνα» ποζάροντας σε παραλία της Σαρδηνίας
Η Μαρία Μπεκατώρου ευχήθηκε «καλό μήνα» ποζάροντας σε παραλία της Σαρδηνίας
Ο Αύγουστός μας είναι εδώ, να τον ζήσουμε δυνατά και ανέμελα όπως παλιά, έγραψε στην ανάρτησή της η παρουσιάστρια
Στη Σαρδηνία υποδέχτηκε τον Αύγουστο η Μαρία Μπεατώρου. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε εικόνες από την απόδρασή της στην Ιταλία και ευχήθηκε καλό μήνα στους διαδικτυακούς της ακόλουθους.
Τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τραβήχτηκαν στην παραλία και τη δείχνουν να ποζάρει με φόντο τη θάλασσα. Μέσα από την ανάρτησή της, η Μαρία Μπεκατώρου προέτρεψε επίσης τον κόσμο να περάσουν στιγμές ανεμελιάς. «Καλό μήνα παιδιά. Ο Αύγουστος μας είναι εδώ. Να τον ζήσουμε δυνατά και ανέμελα όπως παλιά. Τότε που μετρούσαμε μπάνια και παγωτά γιατί. Η ζωή είναι ωραία. Και τον Αύγουστο ακόμα πιο ωραία», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα.
Δείτε την ανάρτηση της Μαρίας Μπεκατώρου
Τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τραβήχτηκαν στην παραλία και τη δείχνουν να ποζάρει με φόντο τη θάλασσα. Μέσα από την ανάρτησή της, η Μαρία Μπεκατώρου προέτρεψε επίσης τον κόσμο να περάσουν στιγμές ανεμελιάς. «Καλό μήνα παιδιά. Ο Αύγουστος μας είναι εδώ. Να τον ζήσουμε δυνατά και ανέμελα όπως παλιά. Τότε που μετρούσαμε μπάνια και παγωτά γιατί. Η ζωή είναι ωραία. Και τον Αύγουστο ακόμα πιο ωραία», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα.
Δείτε την ανάρτηση της Μαρίας Μπεκατώρου
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