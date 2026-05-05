Οι κόρες της Μπιγιονσέ και της Νικόλ Κίντμαν έκαναν το ντεμπούτο τους στο φετινό Met Gala, ο κανόνας που έσπασαν
Η Μπλου Άιβι και η Σάντεϊ Ρόουζ έδωσαν για πρώτη φορά το παρών στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαΐου
Το Met Gala πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαΐου στη Νέα Υόρκη και οι εμφανίσεις των επωνύμων στο κόκκινο χαλί, βασισμένες στο θέμα «η μόδα ως τέχνη» εντυπωσίασαν. Ανάμεσα στα πρόσωπα που παρευρέθηκαν ήταν η Μπιγιονσέ και ο Jay-Z μαζί με την κόρη τους Μπλου Άιβι, αλλά και η Νικόλ Κίντμαν, την οποία συνόδευσε η κόρη της, Σάντεϊ Ρόουζ, με τις δύο νεαρές γυναίκες να σπάνε έναν από τους βασικούς κανόνες της εκδήλωσης κάνοντας το ντεμπούτο τους.
Σύμφωνα με δηλώσεις που είχαν κάνει οι διοργανωτές στο The Hollywood Reporter το 2018, κάθε καλεσμένος πρέπει να είναι 18 ετών και άνω για να μπορεί να παρευρεθεί, καθώς «δεν είναι ένα κατάλληλο event για άτομα κάτω των 18 ετών». Παρόλα αυτά, είχαν διευκρινίσει πως θα γίνονται εξαιρέσεις σε όσους είναι ανήλικοι αλλά θα συνοδεύονται από τους γονείς τους.
Και η 14χρονη Μπλου Άιβι αλλά και η 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ πήγαν στο γκαλά μαζί με τις μητέρες τους, οι οποίες ήταν συμπρόεδροι της εκδήλωσης μαζί με τη Λόρεν Σάντσεζ και την Άννα Γουίντουρ.
Η Μπλου Άιβι φόρεσε μία στράπλες δημιουργία του οίκου Balenciaga, με φουσκωτό τελείωμα και κορσέ, την οποία συνδύασε με ένα bomber jacket στο ίδιο ύφος. Ολοκλήρωσε το look της με ασημένιες γόβες, κολιέ στον λαιμό και μαύρα γυαλιά ηλίου.
Η Σάντεϊ Ρόουζ, από την άλλη πλευρά, επέλεξε ένα επίσης στράπλες φόρεμα, σε απαλό ροζ χρώμα, με λουλούδια σε μπορντό και μωβ χρώμα, ενώ φόρεσε και ασορτί σκουλαρίκια.
@metmuseum Mother / daughter night out at The Met with Beyoncé and Blue Ivy! #MetCostumeArt #MetGala ♬ original sound - The Met
Φωτογραφία άρθρου: Reuters
@vanityfairfrance La complicité entre Nicole Kidman et sa fille, Sunday Rose, au Met Gala 2026 🥹 #nicolekidman #sundayrose #metgala2026 #motherdaughter ♬ son original - Vanity Fair France
