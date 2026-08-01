Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Οι ευχές του Κρις Πρατ στον πεθερό του για τα γενέθλιά του και το κοινό στιγμιότυπο
Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Οι ευχές του Κρις Πρατ στον πεθερό του για τα γενέθλιά του και το κοινό στιγμιότυπο
Ο ηθοποιός του ευχήθηκε και δημόσια μέσα από τα social media
Μετά την κόρη του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και ο σύζυγός της ευχήθηκε στον ηθοποιό για τα γενέθλιά του. Ο σταρ του Χόλιγουντ έγινε 79 ετών και ο Κρις Πρατ θέλησε να του ευχηθεί και δημόσια μέσα από τα social media.
Ο ηθοποιός, που είναι παντρεμένος με την Κάθριν Σβαρτσενέγκερ εδώ και επτά χρόνια, δημοσίευσε στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο, στο οποίο οι δύο άντρες ποζάρουν αγκαλιά, φορώντας παρόμοια ρούχα.
«Χρόνια πολλά. Εύχομαι πολλά ακόμη χρόνια με ύποπτα συντονισμένα σύνολα. Σύμπτωση; Η ετυμηγορία δεν έχει ακόμη βγει», έγραψε ο Κρις Πρατ με χιουμοριστική διάθεση πάνω στη φωτογραφία που ανάρτησε με αφορμή τα γενέθλια του πεθερού του.
Δείτε την ανάρτησή του
Η Κάθριν Σβαρτσενέγκερ από την πλευρά της ευχήθηκε στον πατέρα της, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες του ηθοποιού και πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, αλλά και κοινά στιγμιότυπά τους από την παιδική της ηλικία.
Η συγγραφέας εξέφρασε τα συναισθήματά της για εκείνον γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Χρόνια πολλά, μπαμπά. Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε και ακόμη πιο τυχερά είναι τα παιδιά μας που σε έχουν ως παππού».
Ο ηθοποιός, που είναι παντρεμένος με την Κάθριν Σβαρτσενέγκερ εδώ και επτά χρόνια, δημοσίευσε στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο, στο οποίο οι δύο άντρες ποζάρουν αγκαλιά, φορώντας παρόμοια ρούχα.
«Χρόνια πολλά. Εύχομαι πολλά ακόμη χρόνια με ύποπτα συντονισμένα σύνολα. Σύμπτωση; Η ετυμηγορία δεν έχει ακόμη βγει», έγραψε ο Κρις Πρατ με χιουμοριστική διάθεση πάνω στη φωτογραφία που ανάρτησε με αφορμή τα γενέθλια του πεθερού του.
Δείτε την ανάρτησή του
Η Κάθριν Σβαρτσενέγκερ από την πλευρά της ευχήθηκε στον πατέρα της, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες του ηθοποιού και πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, αλλά και κοινά στιγμιότυπά τους από την παιδική της ηλικία.
Η συγγραφέας εξέφρασε τα συναισθήματά της για εκείνον γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Χρόνια πολλά, μπαμπά. Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε και ακόμη πιο τυχερά είναι τα παιδιά μας που σε έχουν ως παππού».
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