Πεντάστερο το νέο Zeekr 7GT

Το νέο Zeekr 7GT απέσπασε τηνστις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP, οι οποίες από το 2026 εφαρμόζουν αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης., το οποίο θεωρείται η μεγαλύτερη αναθεώρηση των δοκιμών του οργανισμού από το 2009.Το μοντέλο σημείωσεΣυγκεκριμένα, πέτυχε 95% στην ασφάλεια μετά από σύγκρουση, 93% στην προστασία επιβατών σε σύγκρουση, 89% στην αποφυγή σύγκρουσης και 79% στην κατηγορία ασφαλούς οδήγησης.Τα νέα πρωτόκολλα του Euro NCAP, στην προστασία παιδιών και ηλικιωμένων, αλλά και στην ασφάλεια των ηλεκτρικών οχημάτων μετά από ατύχημα, όπως η απομόνωση της μπαταρίας υψηλής τάσης.Σύμφωνα με τη Zeekr,από τα πρώτα στάδια της εξέλιξής του. Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η εταιρεία υπέβαλε στο Euro NCAP περισσότερες από 70 τεχνικές εκθέσεις που τεκμηριώνουν τις επιδόσεις του μοντέλου.Ο διευθυντής προγράμματος του Euro NCAP, Άλεντ Ουίλιαμς, δήλωσε ότιπριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια σύγκρουση.Από την πλευρά της εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος της Zeekr Europe, Λόταρ Σούπετ, τόνισε ότικαι επιβεβαιώνει το επίπεδο ασφάλειας που προσφέρει στους Ευρωπαίους πελάτες.Το Zeekr 7GTσυμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης.