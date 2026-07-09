Πεντάστερο το νέο Zeekr 7GT

Την κορυφαία βαθμολογία 5 αστέρων απέσπασε το νέο ηλεκτρικό Zeekr 7GT στις νέες δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP για το 2026.
Το νέο Zeekr 7GT απέσπασε την κορυφαία διάκριση των 5 αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας του Euro NCAP, οι οποίες από το 2026 εφαρμόζουν αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης. Το ηλεκτρικό grand tourer είναι από τα πρώτα μοντέλα που δοκιμάστηκαν με το νέο πρωτόκολλο, το οποίο θεωρείται η μεγαλύτερη αναθεώρηση των δοκιμών του οργανισμού από το 2009.
Το μοντέλο σημείωσε πολύ υψηλές επιδόσεις και στις τέσσερις κατηγορίες αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, πέτυχε 95% στην ασφάλεια μετά από σύγκρουση, 93% στην προστασία επιβατών σε σύγκρουση, 89% στην αποφυγή σύγκρουσης και 79% στην κατηγορία ασφαλούς οδήγησης.
Τα νέα πρωτόκολλα του Euro NCAP δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας, στην προστασία παιδιών και ηλικιωμένων, αλλά και στην ασφάλεια των ηλεκτρικών οχημάτων μετά από ατύχημα, όπως η απομόνωση της μπαταρίας υψηλής τάσης.
Σύμφωνα με τη Zeekr, το 7GT σχεδιάστηκε με την ασφάλεια ως βασική προτεραιότητα από τα πρώτα στάδια της εξέλιξής του. Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η εταιρεία υπέβαλε στο Euro NCAP περισσότερες από 70 τεχνικές εκθέσεις που τεκμηριώνουν τις επιδόσεις του μοντέλου.
Ο διευθυντής προγράμματος του Euro NCAP, Άλεντ Ουίλιαμς, δήλωσε ότι η βαθμολογία των 5 αστέρων αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο προστασίας που προσφέρει το Zeekr 7GT πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια σύγκρουση.
Από την πλευρά της εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος της Zeekr Europe, Λόταρ Σούπετ, τόνισε ότι η διάκριση αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το νέο μοντέλο και επιβεβαιώνει το επίπεδο ασφάλειας που προσφέρει στους Ευρωπαίους πελάτες.
Το Zeekr 7GT είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή που ξεκινά από 43.990 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης.