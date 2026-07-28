Οι φωτιές και ο καπνός στη Γαλλία απειλούν το Μπορντό και τους φημισμένους αμπελώνες των κορυφαίων κρασιών
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Οι φωτιές και ο καπνός στη Γαλλία απειλούν το Μπορντό και τους φημισμένους αμπελώνες των κορυφαίων κρασιών

Οι φλόγες είναι πολύ κοντά στο Ζιρόντ και σε διάσημα ιστορικά chateaux τα οποία παράγουν μερικά από τα καλύτερα κόκκινα κρασιά στον κόσμο

Οι φωτιές και ο καπνός στη Γαλλία απειλούν το Μπορντό και τους φημισμένους αμπελώνες των κορυφαίων κρασιών
Διονύσης Θανάσουλας
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Έντονοι φόβοι και ανησυχίες εκφράζονται τις τελευταίες ώρες για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Γαλλία, που φέρεται να απειλούν ορισμένους από τους πλέον διάσημους αμπελώνες στο διαμέρισμα του Ζιρόντ, το οποίο περιλαμβάνει την περιοχή του Μπορντό.

Βίντεο από τις πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό:



Εκεί όπου υπάρχουν κατά γενική ομολογία αμπελώνες και κτήματα (Chateau) που παράγουν ορισμένα από τα κορυφαία κόκκινα κρασιά του κόσμου, όπως το Chateau Petrus, το Chateau Margaux, το Chateau Haut Brion, το Chataeu Cheval Blanc και το Chateau Angelus.

Οι φωτιές και ο καπνός στη Γαλλία απειλούν το Μπορντό και τους φημισμένους αμπελώνες των κορυφαίων κρασιών

Ήδη η πρώτη ζημιά έχει γίνει σύμφωνα με την ιστοσελίδα Drink Business, αφού σύμφωνα με τους ειδικούς, τα σωματίδια του καπνού από τις καταστροφικές φωτιές έχουν επηρεάσει τους αμπελώνες στο Μπορντό.

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Αυτό συμβαίνει επειδή προσκολλούνται στις φλούδες των σταφυλιών, με αποτέλεσμα αυτά να αποκτούν μια δυσάρεστη γεύση, κάτι το οποίο επηρρεάζει την και την ποιότητα του κρασιού, ειδικά τις κόκκινες ποικιλίες.

Κάτι που θα σημάνει σχεδόν αυτόματα ότι η φετινή σοδειά θα χαθεί, αφού οι συγκεκριμένοι οίκοι δεν υπάρχει περίπτωση να ρισκάρουν την φήμη τους και το prestige που τους ακολουθεί εδώ και δεκαετίες.

Οι φωτιές και ο καπνός στη Γαλλία απειλούν το Μπορντό και τους φημισμένους αμπελώνες των κορυφαίων κρασιών

Ο χειρότερος εφιάλτης όμως είναι άλλος αφού εάν ο μη γένοιτο το πύρινο μέτωπο φτάσει στους αμπελώνες του Μπορντό η καταστροφή θα είναι ανυπολόγιστη.

Θα είναι ένα τεράστιο πλήγμα για την παγκόσμια οινοποιία αλλά και για τους λάτρεις των εξαιρετικών και ταυτόχρονα πανάκριβων κρασιών που παράγονται σε ιστορικά chateau της συγκεκριμένης περιοχής.

Τα άγια δισκοπότηρα του Μπορντό

Εκεί παράγεται ένα π.χ. ένα από τα καλύτερα desert wines στον κόσμο το περιώνυμο Chataeu d’ Yquem, η φθηνότερη φιάλη του οποίου κοστίζει γύρω στα 800 ευρώ.

Σχεδόν όλα τους κουβαλάνε ιστορία αιώνων και είναι εξωφρενικά ακριβά και δυσεύρετα, αφού η ετήσια παραγωγή είναι μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες φιάλες.

Οι φωτιές και ο καπνός στη Γαλλία απειλούν το Μπορντό και τους φημισμένους αμπελώνες των κορυφαίων κρασιών

Πριν από τρία χρόνια μια 6λιτρη φιάλη Chateau Petrus του 1982 κόστιζε 65.000 ευρώ σε δημοπρασία, αφού είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί σε κάβα.

Το Chateau Le Pin παράγει επίσης ένα από τα ακριβότερα κόκκινα κρασιά του κόσμου, κυρίως επειδή ο αμπελώνας του είναι ένα εκτάριο, δηλαδή 10.000 στρέμματα και η παραγωγή είναι πολύ μικρή, συνήθως 600 ή 700 κιβώτια των 6 φιαλών.

Οι φωτιές και ο καπνός στη Γαλλία απειλούν το Μπορντό και τους φημισμένους αμπελώνες των κορυφαίων κρασιών

Κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουν μόνο 4.000 μπουκάλια για όλο τον κόσμο τα οποία θα πάνε σε φημισμένα εστιατόρια, ξενοδοχεία, κάβες και συλλέκτες, με τιμή που ξεκινάει στα 5.000 ευρώ για ένα από αυτά.
Διονύσης Θανάσουλας
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