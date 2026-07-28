Αναβάλλεται για το 2027 η δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοοφειλετών λόγω της ρύθμισης των 72 δόσεων

Η κυβέρνηση μεταθέτει τη δημοσιοποίηση των ονομάτων έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027, δίνοντας χρόνο σε όσους έχουν μεγάλες ληξιπρόθεσμες οφειλές να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση και να αποφύγουν τη δημοσιοποίηση