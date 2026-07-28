Στον εισαγγελέα σήμερα οι 3 συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας, δείτε βίντεο

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να δείχνουν ότι τη στιγμή της έκρηξης πραγματοποιούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε παροχή υγραερίου