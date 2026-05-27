Ράγισε καρδιές ο επικήδειος της κόρης της Γωγώς Μαστροκώστα: «Σ’ αγαπώ μαμά, δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου»

Με τρεμάμενη φωνή και εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένη η 18χρονη αποχαιρέτησε τη μητέρα της με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης, περιγράφοντας τη γυναίκα που, όπως είπε, «έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια»





Με τρεμάμενη φωνή και εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, η νεαρή κοπέλα αποχαιρέτησε τη μητέρα της με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης, περιγράφοντας τη γυναίκα που, όπως είπε, «έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια».







Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του



Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που αναφέρθηκε στην υπόσχεση που είχε δώσει μικρότερη στη μητέρα της, λέγοντας πως όταν φύγει για σπουδές θα την πάρει μαζί της. «Τώρα ξέρω πως θα είσαι παντού μαζί μου», τόνισε, μην μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.







«Σ’ αγαπώ μαμά. Δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου», ήταν τα τελευταία της λόγια, προκαλώντας δάκρυα σε συγγενείς, φίλους και παρευρισκόμενους.



Ο επικήδειος λόγος της κόρης της Γωγώς Μαστροκώστα



Κλείσιμο @protothema.gr ❗️Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα, με την 18χρονη κόρη της, Βικτώρια, να λυγίζει τους πάντες εκφωνώντας τον επικήδειο λόγο για τη μητέρα της. ◾️Με τρεμάμενη φωνή και εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, η νεαρή κοπέλα αποχαιρέτησε τη μητέρα της με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης, περιγράφοντας τη γυναίκα που, όπως είπε, «έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια». #protothema #greektiktok #tiktokgreece #news ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr



Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα , με την 18χρονη κόρη της, Βικτώρια, να λυγίζει τους πάντες εκφωνώντας τον επικήδειο λόγο για τη μητέρα της.Με τρεμάμενη φωνή και εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, η νεαρή κοπέλα αποχαιρέτησε τη μητέρα της με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης, περιγράφοντας τη γυναίκα που, όπως είπε, «έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια».«Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια. Αγάπησε βαθιά, έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο», ανέφερε μεταξύ άλλων η Βικτώρια, συγκλονίζοντάς όσους βρέθηκαν στην κηδεία.Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα μίλησε με τρυφερότητα για τις αξίες που της δίδαξε η μητέρα της, αλλά και για τη σχέση που είχαν αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. «Μου έμαθες να αγαπάω, να σέβομαι, να σκέφτομαι τον άλλον. Μαζί με τον μπαμπά μου έδειξες τι σημαίνει να έχεις αξίες», είπε χαρακτηριστικά.Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που αναφέρθηκε στην υπόσχεση που είχε δώσει μικρότερη στη μητέρα της, λέγοντας πως όταν φύγει για σπουδές θα την πάρει μαζί της. «Τώρα ξέρω πως θα είσαι παντού μαζί μου», τόνισε, μην μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή της.Κλείνοντας τον επικήδειο, η Βικτώρια αφιέρωσε στη μητέρα της έναν στίχο γεμάτο συναίσθημα: «Αν υπάρχουνε άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ. Και αν υπάρχει αγάπη, είσαι η μοναδική».«Σ’ αγαπώ μαμά. Δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου», ήταν τα τελευταία της λόγια, προκαλώντας δάκρυα σε συγγενείς, φίλους και παρευρισκόμενους.

«...Πώς δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Γιατί πέρα από όλα, το τελευταίο πράγμα που θα άκουγα σε αυτή τη γυναίκα είναι λύπη. Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια.



Αγάπησε βαθιά, έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο. Η μαμά μου ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει. Ήταν μια υπέροχη σύζυγος, μια αληθινή φίλη, μια στοργική κόρη και μια δυνατή αδερφή.



Και πάνω απ' όλα, μια μοναδική μαμά. Μαμά, μου έμαθες να αγαπάω, να σέβομαι, να σκέφτομαι τον άλλον. Μαζί με τον μπαμπά μου έδειξες τι σημαίνει να έχεις αξίες.



Μου έμαθες να μην είμαι κακομαθημένη, να πατάω στα πόδια μου. Μου έδειξες τι είναι ο έρωτας, η αφοσίωση και η απόλυτη εμπιστοσύνη. Ήσουν και θα είσαι για πάντα κολλητή μου, το άτομο με το οποίο θα μοιράζομαι τα πάντα.



Όταν ήμουν μικρή, σου έλεγα πως όταν θα φύγω για σπουδές θα σε πάρω μαζί μου. Και τώρα ξέρω πως θα είσαι παντού μαζί μου. Και αυτό το φρόντισες εσύ.



Στον γάμο σου, είχες γράψει ένα τραγούδι για τον μπαμπά και τώρα ήρθε η στιγμή να σου αφιερώσω κι εγώ ένα στίχο. Αν υπάρχουνε άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ. Και αν υπάρχει αγάπη, είσαι η μοναδική.



Σ' αγαπώ μαμά. Δε σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου».