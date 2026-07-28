Θερινές κυβερνητικές εξορμήσεις: Ο Μητσοτάκης σε Λέρο και Αγαθονήσι, επτά υπουργοί υπό τον Χατζηδάκη στη δυτική Μακεδονία
Θερινές κυβερνητικές εξορμήσεις: Ο Μητσοτάκης σε Λέρο και Αγαθονήσι, επτά υπουργοί υπό τον Χατζηδάκη στη δυτική Μακεδονία
Διαρκείς οι εξορμήσεις στη λογική της παρουσίασης και της ανάδειξης έργων που έτρεξαν ή τρέχουν σε πολλές περιοχές της χώρας και με εμφανή στόχευση τη συσπείρωση δυνάμεων για τη Νέα Δημοκρατία
Τι και αν είμαστε στο φινάλε του Ιουλίου και οι ρυθμοί είναι αισθητά πιο καλοκαιρινοί στο πολιτικό σκηνικό, εντούτοις οι κυβερνητικές ταχύτητες παραμένουν υψηλές. Γι’ αυτό και ο πρωθυπουργός, αλλά και τα κυβερνητικά στελέχη, κάνουν διαρκείς εξορμήσεις στη λογική της παρουσίασης και της ανάδειξης έργων που έτρεξαν ή τρέχουν σε πολλές περιοχές της χώρας και με εμφανή στόχευση τη συσπείρωση δυνάμεων για τη Νέα Δημοκρατία μέσω της προβολής του κυβερνητικού έργου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που επέστρεψε χθες από την Αυστρία, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Καγκελάριο Στόκερ, θα βρεθεί σήμερα στη Λέρο και στο Αγαθονήσι, ενώ την Πέμπτη συγκαλεί το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο της σεζόν πριν τη σύντομη ανάπαυλα του Αυγούστου.
Κατά την παραμονή του στη Λέρο ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επιθεωρήσει το έργο του τουριστικού αγκυροβόλιου Αλίντων, το έργο του ξενοδοχείου «Λέρος», το έργο στο λιμάνι του Λακκίου, ενώ εν συνεχεία θα βρεθεί στο ανακαινισμένο νοσοκομείο Λέρου και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον δήμαρχο. Επίσης, θα συνομιλήσει με φίλους της ΝΔ σε καφέ του νησιού, ενώ θα συνοδεύεται από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τους βουλευτές Δωδεκανήσων της ΝΔ και τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο.
Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συνεχίσει το απόγευμα προς το ακριτικό και εθνικά ευαίσθητο Αγαθονήσι, όπου το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το πρωί της Τετάρτης. Ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Ιατρείο του νησιού και εν συνεχεία το Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ θα συνομιλήσει με πολίτες στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δεν είναι μόνο ο κ. Μητσοτάκης που μπαίνει στη μάχη των περιοδειών, αλλά και υπουργοί της κυβέρνησης, καθώς κλιμάκιο υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη αναχωρεί σήμερα για τους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, όπου οι δυνάμεις της ΝΔ δοκιμάζονται για μια σειρά από λόγους (απολιγνιτοποίηση, προβλήματα στον αγροτικό κόσμο κοκ.). Εκτός του κ. Χατζηδάκη, στο κλιμάκια συμμετέχουν ο υπουργός Υποδομών Χριστός Δήμας, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θανάσης Κοντογεώργης, Νίκος Τσάφος, Λάζαρος Τσαβδαρίδης και Κώστας Καραγκούνης.
Ο κ.κ. Χατζηδάκης, Τσάφος και Καραγκούνης θα περιοδεύσουν στο Νομό Κοζάνης, οι κ.κ. Δήμας και Τσαβδαρίδης στην Καστοριά, ο κ. Παπαθανάσης στη Φλώρινα και ο κ. Κοντογεώργης στα Γρεβενά. Μετά την ολοκλήρωση των περιοδειών στους νομούς, οι υπουργοί θα επισκεφθούν στις 14:30 την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και θα έχουν συνάντηση με τον Γιώργο Αμανατίδη, όπου θα γίνει μια συνολική επισκόπηση των έργων και των εκκρεμοτήτων σε επίπεδο περιφερειακού σχεδιασμού, ενώ η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με συνέντευξη Τύπου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων και των επαφών θα βρεθούν μονάδες ενέργειας, ιδιωτικές επενδύσεις, έργα υποδομής, ενώ αρκετοί υπουργοί θα περάσουν από τα γραφεία δημάρχων, αλλά και μητροπολιτών.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που επέστρεψε χθες από την Αυστρία, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Καγκελάριο Στόκερ, θα βρεθεί σήμερα στη Λέρο και στο Αγαθονήσι, ενώ την Πέμπτη συγκαλεί το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο της σεζόν πριν τη σύντομη ανάπαυλα του Αυγούστου.
Κατά την παραμονή του στη Λέρο ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επιθεωρήσει το έργο του τουριστικού αγκυροβόλιου Αλίντων, το έργο του ξενοδοχείου «Λέρος», το έργο στο λιμάνι του Λακκίου, ενώ εν συνεχεία θα βρεθεί στο ανακαινισμένο νοσοκομείο Λέρου και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον δήμαρχο. Επίσης, θα συνομιλήσει με φίλους της ΝΔ σε καφέ του νησιού, ενώ θα συνοδεύεται από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τους βουλευτές Δωδεκανήσων της ΝΔ και τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο.
Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συνεχίσει το απόγευμα προς το ακριτικό και εθνικά ευαίσθητο Αγαθονήσι, όπου το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το πρωί της Τετάρτης. Ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Ιατρείο του νησιού και εν συνεχεία το Αρχαιολογικό Μουσείο, ενώ θα συνομιλήσει με πολίτες στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι υπουργοί στη Δυτική Μακεδονία
Δεν είναι μόνο ο κ. Μητσοτάκης που μπαίνει στη μάχη των περιοδειών, αλλά και υπουργοί της κυβέρνησης, καθώς κλιμάκιο υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη αναχωρεί σήμερα για τους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, όπου οι δυνάμεις της ΝΔ δοκιμάζονται για μια σειρά από λόγους (απολιγνιτοποίηση, προβλήματα στον αγροτικό κόσμο κοκ.). Εκτός του κ. Χατζηδάκη, στο κλιμάκια συμμετέχουν ο υπουργός Υποδομών Χριστός Δήμας, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θανάσης Κοντογεώργης, Νίκος Τσάφος, Λάζαρος Τσαβδαρίδης και Κώστας Καραγκούνης.
Ο κ.κ. Χατζηδάκης, Τσάφος και Καραγκούνης θα περιοδεύσουν στο Νομό Κοζάνης, οι κ.κ. Δήμας και Τσαβδαρίδης στην Καστοριά, ο κ. Παπαθανάσης στη Φλώρινα και ο κ. Κοντογεώργης στα Γρεβενά. Μετά την ολοκλήρωση των περιοδειών στους νομούς, οι υπουργοί θα επισκεφθούν στις 14:30 την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και θα έχουν συνάντηση με τον Γιώργο Αμανατίδη, όπου θα γίνει μια συνολική επισκόπηση των έργων και των εκκρεμοτήτων σε επίπεδο περιφερειακού σχεδιασμού, ενώ η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με συνέντευξη Τύπου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων και των επαφών θα βρεθούν μονάδες ενέργειας, ιδιωτικές επενδύσεις, έργα υποδομής, ενώ αρκετοί υπουργοί θα περάσουν από τα γραφεία δημάρχων, αλλά και μητροπολιτών.
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