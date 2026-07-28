﻿Θερινές κυβερνητικές εξορμήσεις: Ο Μητσοτάκης σε Λέρο και Αγαθονήσι, επτά υπουργοί υπό τον Χατζηδάκη στη δυτική Μακεδονία

Διαρκείς οι εξορμήσεις στη λογική της παρουσίασης και της ανάδειξης έργων που έτρεξαν ή τρέχουν σε πολλές περιοχές της χώρας και με εμφανή στόχευση τη συσπείρωση δυνάμεων για τη Νέα Δημοκρατία