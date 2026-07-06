Η Τζέσικα Άλμπα ανέβασε βίντεο που φιλά τον σύντροφό της
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Τζέσικα Άλμπα σύντροφος Τέιλορ Σουίφτ Γάμος Τράβις Κέλσι

Η Τζέσικα Άλμπα ανέβασε βίντεο που φιλά τον σύντροφό της

Η 45χρονη ηθοποιός δημοσίευσε τρυφερά στιγμιότυπα από τις ετοιμασίες της για τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι με τον 33χρονο Ντάνι Ραμίρεζ

Η Τζέσικα Άλμπα ανέβασε βίντεο που φιλά τον σύντροφό της
Γεωργία Κοτζιά
Ένα βίντεο κατά το οποίο φιλά τον σύντροφό της στο στόμα, λίγο πριν τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι ανέβασε η Τζέσικα Άλμπα.

Η 45χρονη ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden, συνοδευόμενη από τον 33χρονο Ντάνι Ραμίρεζ, με τον οποίο διατηρεί σχέση. Μετά την εκδήλωση, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από τις προετοιμασίες τους, στα οποία καταγράφονται στιγμές οικειότητας.

Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, το ζευγάρι εμφανίζεται να ετοιμάζεται για τη βραδινή έξοδο, με τον Ραμίρεζ να τη φιλά ενώ εκείνη φορά γκρι ρόμπα, πετσέτα στο κεφάλι και eye patches κάτω από τα μάτια. Στη συνέχεια, φαίνονται οι δύο τους ντυμένοι επίσημα για την εκδήλωση, να ανταλλάσουν ακόμη περισσότερα φιλιά.

Δείτε το βίντεο

@jessicaalba

We love love 🥰🫶🏽💒💗

♬ The Fate of Ophelia - Taylor Swift

Για την περίσταση, η Άλμπα επέλεξε ένα δίχρωμο φόρεμα σε μαύρο και χρυσό. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ψηλή αλογοουρά με έντονες μπούκλες, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρο φιόγκο και διακριτικά σκουλαρίκια. Ο Ραμίρεζ εμφανίστηκε με μαύρο σμόκιν, λευκό πουκάμισο και μαύρο παπιγιόν.


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Η Τζέσικα Άλμπα ανέβασε βίντεο που φιλά τον σύντροφό της
Η Τζέσικα Άλμπα ανέβασε βίντεο που φιλά τον σύντροφό της


Στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, η οποία συνοδευόταν από το τραγούδι «Love Story» της Τέιλορ Σουίφτ, έγραψε: «Αγαπάμε την αγάπη. Συγχαρητήρια σε εσάς τους δύο – μια τόσο όμορφη βραδιά για να σας γιορτάσουμε».
Γεωργία Κοτζιά

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