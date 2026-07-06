Η Τζέσικα Άλμπα ανέβασε βίντεο που φιλά τον σύντροφό της
Η Τζέσικα Άλμπα ανέβασε βίντεο που φιλά τον σύντροφό της
Η 45χρονη ηθοποιός δημοσίευσε τρυφερά στιγμιότυπα από τις ετοιμασίες της για τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι με τον 33χρονο Ντάνι Ραμίρεζ
Ένα βίντεο κατά το οποίο φιλά τον σύντροφό της στο στόμα, λίγο πριν τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι ανέβασε η Τζέσικα Άλμπα.
Η 45χρονη ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden, συνοδευόμενη από τον 33χρονο Ντάνι Ραμίρεζ, με τον οποίο διατηρεί σχέση. Μετά την εκδήλωση, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από τις προετοιμασίες τους, στα οποία καταγράφονται στιγμές οικειότητας.
Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, το ζευγάρι εμφανίζεται να ετοιμάζεται για τη βραδινή έξοδο, με τον Ραμίρεζ να τη φιλά ενώ εκείνη φορά γκρι ρόμπα, πετσέτα στο κεφάλι και eye patches κάτω από τα μάτια. Στη συνέχεια, φαίνονται οι δύο τους ντυμένοι επίσημα για την εκδήλωση, να ανταλλάσουν ακόμη περισσότερα φιλιά.
Δείτε το βίντεο
Για την περίσταση, η Άλμπα επέλεξε ένα δίχρωμο φόρεμα σε μαύρο και χρυσό. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ψηλή αλογοουρά με έντονες μπούκλες, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρο φιόγκο και διακριτικά σκουλαρίκια. Ο Ραμίρεζ εμφανίστηκε με μαύρο σμόκιν, λευκό πουκάμισο και μαύρο παπιγιόν.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, η οποία συνοδευόταν από το τραγούδι «Love Story» της Τέιλορ Σουίφτ, έγραψε: «Αγαπάμε την αγάπη. Συγχαρητήρια σε εσάς τους δύο – μια τόσο όμορφη βραδιά για να σας γιορτάσουμε».
Η 45χρονη ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden, συνοδευόμενη από τον 33χρονο Ντάνι Ραμίρεζ, με τον οποίο διατηρεί σχέση. Μετά την εκδήλωση, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από τις προετοιμασίες τους, στα οποία καταγράφονται στιγμές οικειότητας.
Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, το ζευγάρι εμφανίζεται να ετοιμάζεται για τη βραδινή έξοδο, με τον Ραμίρεζ να τη φιλά ενώ εκείνη φορά γκρι ρόμπα, πετσέτα στο κεφάλι και eye patches κάτω από τα μάτια. Στη συνέχεια, φαίνονται οι δύο τους ντυμένοι επίσημα για την εκδήλωση, να ανταλλάσουν ακόμη περισσότερα φιλιά.
Δείτε το βίντεο
@jessicaalba
We love love 🥰🫶🏽💒💗♬ The Fate of Ophelia - Taylor Swift
Για την περίσταση, η Άλμπα επέλεξε ένα δίχρωμο φόρεμα σε μαύρο και χρυσό. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ψηλή αλογοουρά με έντονες μπούκλες, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρο φιόγκο και διακριτικά σκουλαρίκια. Ο Ραμίρεζ εμφανίστηκε με μαύρο σμόκιν, λευκό πουκάμισο και μαύρο παπιγιόν.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, η οποία συνοδευόταν από το τραγούδι «Love Story» της Τέιλορ Σουίφτ, έγραψε: «Αγαπάμε την αγάπη. Συγχαρητήρια σε εσάς τους δύο – μια τόσο όμορφη βραδιά για να σας γιορτάσουμε».
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