Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Ερωτευμένη η Τζέσικα Άλμπα, τα φιλιά με τον νέο της σύντροφο σε παραλία στο Μεξικό
Ερωτευμένη η Τζέσικα Άλμπα, τα φιλιά με τον νέο της σύντροφο σε παραλία στο Μεξικό
Το ζευγάρι εντοπίστηκε από τους παπαράτσι στη δημοφιλή τουριστική περιοχή Los Cabos
Μια ρομανική απόδραση στο Los Cabos στο Μεξικό πραγματοποίησαν πρόσφατα η Τζέσικα Άλμπα και ο σύντροφός της, Ντάνι Ραμίρεζ, με τους φωτογράφους να τους απαθανατίζουν να ανταλλάσσουν τρυφερά φιλιά στην παραλία.
Δείτε τη φωτογραφία
Η 44χρονη ηθοποιός έχει σχέση με τον 33χρονο ηθοποιό Ντάνι Ραμίρεζ, τον οποίο γνώριζε αρχικά ως φίλο πριν μετατραπεί το ειδύλλιο σε ερωτική σχέση. Σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή δημοσιεύματα, οι δυο τους έχουν γίνει δημόσια ζευγάρι από τα μέσα του 2025, μετά τον χωρισμό της Άλμπα από τον σύζυγό της Κας Γουόρεν, έναν γάμο που διήρκησε σχεδόν 17 χρόνια.
Φωτογραφία: HEM / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Δείτε τη φωτογραφία
Η 44χρονη ηθοποιός έχει σχέση με τον 33χρονο ηθοποιό Ντάνι Ραμίρεζ, τον οποίο γνώριζε αρχικά ως φίλο πριν μετατραπεί το ειδύλλιο σε ερωτική σχέση. Σύμφωνα με πληροφορίες από διεθνή δημοσιεύματα, οι δυο τους έχουν γίνει δημόσια ζευγάρι από τα μέσα του 2025, μετά τον χωρισμό της Άλμπα από τον σύζυγό της Κας Γουόρεν, έναν γάμο που διήρκησε σχεδόν 17 χρόνια.
Φωτογραφία: HEM / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα