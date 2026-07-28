Τεστ κερδοφορίας για τις τράπεζες – Οδηγός η πιστωτική επέκταση
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Τεστ κερδοφορίας για τις τράπεζες – Οδηγός η πιστωτική επέκταση

Τα μεγέθη που θα κρίνουν το εξάμηνο - Τον κύκλο των ανακοινώσεων ανοίγει στις 29 Ιουλίου η Τράπεζα Πειραιώς , ακολουθούν στις 30 Ιουλίου η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank, ενώ στις 31 Ιουλίου δημοσιεύει αποτελέσματα η Alpha Bank

Τεστ κερδοφορίας για τις τράπεζες – Οδηγός η πιστωτική επέκταση
Ειρήνη Σακελλάρη
Η αυξημένη πιστωτική επέκταση, η ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους, η συνεχής άνοδος των προμηθειών και η διατήρηση του κόστους κινδύνου σε χαμηλά επίπεδα αποτελούν τους βασικούς πυλώνες των εκτιμήσεων των αναλυτών για τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου- δευτέρου τριμήνου των ελληνικών τραπεζών.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένει η αγορά τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου και του δεύτερου τριμήνου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, τα οποία αναμένεται να επιβεβαιώσουν ότι ο κλάδος διατηρεί ισχυρή δυναμική .

Τον κύκλο των ανακοινώσεων ανοίγει στις 29 Ιουλίου η Τράπεζα Πειραιώς, ακολουθούν στις 30 Ιουλίου η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank, ενώ στις 31 Ιουλίου δημοσιεύει αποτελέσματα η Alpha Bank.

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Ειρήνη Σακελλάρη
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