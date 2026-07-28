Τεστ κερδοφορίας για τις τράπεζες – Οδηγός η πιστωτική επέκταση

Τα μεγέθη που θα κρίνουν το εξάμηνο - Τον κύκλο των ανακοινώσεων ανοίγει στις 29 Ιουλίου η Τράπεζα Πειραιώς , ακολουθούν στις 30 Ιουλίου η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank, ενώ στις 31 Ιουλίου δημοσιεύει αποτελέσματα η Alpha Bank