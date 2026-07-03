Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι έκαναν δωρεά 26 εκατομμυρίων δολαρίων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις με αφορμή τον γάμο τους
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι έκαναν δωρεά 26 εκατομμυρίων δολαρίων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις με αφορμή τον γάμο τους
Το ζευγάρι μοίρασε τα χρήματά του σε 20 φορείς που εδρεύουν σε περιοχές όπου δραστηριοποιείται ή έχει ζήσει στο παρελθόν
Λίγο πριν τον γάμο τους στο Madison Square Garden, η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι προχώρησαν σε μια γενναιόδωρη δωρεά ύψους 26 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια σειρά από φιλανθρωπικές οργανώσεις των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της τραγουδίστριας, τα χρήματα μοιράστηκαν σε 20 φορείς. Ανάμεσά τους, εννέα οργανώσεις έχουν ως βάση τους τη Νέα Υόρκη, όπως η τράπεζα τροφίμων Food Bank For NYC, ο οργανισμός City Harvest, καθώς και το Musical Mentors, ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο στο οποίο δάσκαλοι της μουσικής παραδίδουν δωρεάν μαθήματα σε παιδιά φτωχών οικογενειών, όπως αναφέρει το AP.
Αν και το ακριβές ποσό που έλαβε η κάθε οργάνωση δεν έγινε γνωστό, ορισμένοι από τους φορείς εδρεύουν σε περιοχές όπου το ζευγάρι δραστηριοποιείται ή έχει ζήσει στο παρελθόν. Ανάμεσά τους είναι η Τράπεζα Τροφίμων του Ρόουντ 'Αιλαντ όπου η κορυφαία τραγουδίστρια διαθέτει έπαυλη στο Watch Hill αλλά και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Children's Mercy στο Κάνσας Σίτι του Μισούρι, την πόλη όπου ο Τράβις Κέλσι αγωνίζεται με τους Chiefs.
Παράλληλα, ενισχύθηκαν το Imagination Library της Ντόλι Πάρτον, ένα πρόγραμμα δωρεάν διανομής βιβλίων για παιδιά, η Φιλοζωική Εταιρεία «ASPCA», καθώς και ο οργανισμός Feeding America.
Αυτή η κίνηση λίγο πριν από τον γάμο τους, έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχες πράξεις που έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν. Σημειώνεται ότι η πολυβραβευμένη ερμηνεύτρια είχε δωρίσει εκατομμύρια δολάρια σε τοπικές τράπεζες τροφίμων, πριν από κάθε σταθμό της περιοδείας της «Eras Tour». Από την πλευρά του, ο Κέλσι έχει βραβευτεί επανειλημμένα από την ομάδα του για τη συμμετοχή του σε κοινωνικές δράσεις, ενώ έχει ιδρύσει τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Eighty-Seven & Running», ο οποίος στηρίζει παιδιά και νέους στους τομείς της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και των τεχνών.
Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε το 2023 και μέχρι σήμερα έχει αποτυπωθεί σε αμέτρητα στιγμιότυπα με την τραγουδίστρια να πανηγυρίζει έντονα στις κερκίδες των Chiefs, αλλά και τον Κέλσι να δίνει το παρών χορεύοντας στις συναυλίες της «Eras Tour», ανά τον κόσμο.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της τραγουδίστριας, τα χρήματα μοιράστηκαν σε 20 φορείς. Ανάμεσά τους, εννέα οργανώσεις έχουν ως βάση τους τη Νέα Υόρκη, όπως η τράπεζα τροφίμων Food Bank For NYC, ο οργανισμός City Harvest, καθώς και το Musical Mentors, ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο στο οποίο δάσκαλοι της μουσικής παραδίδουν δωρεάν μαθήματα σε παιδιά φτωχών οικογενειών, όπως αναφέρει το AP.
Taylor Swift and Travis Kelce donate $26 million ahead of wedding 🔗 https://t.co/5R96ylelmE pic.twitter.com/ms7dUIDI5u— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 2, 2026
Αν και το ακριβές ποσό που έλαβε η κάθε οργάνωση δεν έγινε γνωστό, ορισμένοι από τους φορείς εδρεύουν σε περιοχές όπου το ζευγάρι δραστηριοποιείται ή έχει ζήσει στο παρελθόν. Ανάμεσά τους είναι η Τράπεζα Τροφίμων του Ρόουντ 'Αιλαντ όπου η κορυφαία τραγουδίστρια διαθέτει έπαυλη στο Watch Hill αλλά και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Children's Mercy στο Κάνσας Σίτι του Μισούρι, την πόλη όπου ο Τράβις Κέλσι αγωνίζεται με τους Chiefs.
Παράλληλα, ενισχύθηκαν το Imagination Library της Ντόλι Πάρτον, ένα πρόγραμμα δωρεάν διανομής βιβλίων για παιδιά, η Φιλοζωική Εταιρεία «ASPCA», καθώς και ο οργανισμός Feeding America.
Αυτή η κίνηση λίγο πριν από τον γάμο τους, έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχες πράξεις που έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν. Σημειώνεται ότι η πολυβραβευμένη ερμηνεύτρια είχε δωρίσει εκατομμύρια δολάρια σε τοπικές τράπεζες τροφίμων, πριν από κάθε σταθμό της περιοδείας της «Eras Tour». Από την πλευρά του, ο Κέλσι έχει βραβευτεί επανειλημμένα από την ομάδα του για τη συμμετοχή του σε κοινωνικές δράσεις, ενώ έχει ιδρύσει τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Eighty-Seven & Running», ο οποίος στηρίζει παιδιά και νέους στους τομείς της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και των τεχνών.
Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε το 2023 και μέχρι σήμερα έχει αποτυπωθεί σε αμέτρητα στιγμιότυπα με την τραγουδίστρια να πανηγυρίζει έντονα στις κερκίδες των Chiefs, αλλά και τον Κέλσι να δίνει το παρών χορεύοντας στις συναυλίες της «Eras Tour», ανά τον κόσμο.
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