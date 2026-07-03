Παντρεύτηκαν κρυφά η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι, το δείπνο για περίπου 100 καλεσμένους και η μεγάλη δεξίωση που αναμένεται σήμερα
Παντρεύτηκαν κρυφά η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι, το δείπνο για περίπου 100 καλεσμένους και η μεγάλη δεξίωση που αναμένεται σήμερα
Πηγές υποστηρίζουν ότι το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους σε κλειστή τελετή
Φήμες ότι η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι έχουν παντρευτεί κρυφά, πριν από τη λαμπερή δεξίωση που φέρεται να διοργανώνουν στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, μεταδίδει η Page Six, επικαλούμενη πολλαπλές πηγές που υποστηρίζουν ότι το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους παρουσία λίγων αγαπημένων προσώπων.
Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η ποπ σταρ και ο παίκτης των Kansas City Chiefs έχουν και επίσημα παντρευτεί σε μια μικρή, ιδιωτική τελετή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεγάλη δεξίωση στο Madison Square Garden παρουσία συγγενών και φίλων, ενώ την προηγούμενη ημέρα φέρεται να προηγήθηκε δείπνο για περίπου 100 καλεσμένους.
«Έχουν ήδη παντρευτεί», δήλωσε χαρακτηριστικά πρόσωπο στην Page Six. Άλλη πηγή από τον μουσικό χώρο του Νάσβιλ ανέφερε ότι στην πόλη επικρατεί έντονη φημολογία πως οι δύο 36χρονοι «έχουν ήδη προχωρήσει σε γάμο».
Παράλληλα, άλλο πρόσωπο ανέφερε ότι κυκλοφορούν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η ιδιωτική τελετή πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Τενεσί, όπου η Τέιλορ Σουίφτ μετακόμισε σε ηλικία 14 ετών για να ακολουθήσει καριέρα στη μουσική.
Επιπλέον, σύμφωνα με ιστοσελίδα που παρακολουθεί τις πτήσεις του ιδιωτικού αεροσκάφους της τραγουδίστριας, αεροπλάνο πραγματοποίησε την Κυριακή στάσεις σε πόλεις όπου κατοικούν στενοί συγγενείς του ζευγαριού. Αφού αναχώρησε από το Νάσβιλ, προσγειώθηκε στη Φιλαδέλφεια, όπου ζει ο πατέρας του Τράβις Κέλσι, ενώ στην ίδια Πολιτεία κατοικούν και ο αδερφός του, Τζέισον Κέλσι, με τη σύζυγό του Κάιλι. Στη συνέχεια, πέταξε στην Τάμπα της Φλόριντα, όπου μένει ο πατέρας της Τέιλορ Σουίφτ, πριν επιστρέψει στο Νάσβιλ και ακολούθως στη Νέα Υόρκη στις 30 Ιουνίου.
Σύμφωνα με την Page Six, το Madison Square Garden προετοιμαζόταν για τις εκδηλώσεις της Πέμπτης και της Παρασκευής, οι οποίες αναμένεται θα περιλαμβάνουν εμφανίσεις γνωστών καλλιτεχνών, όπως οι Στίβι Νικς και Κένι Τσέσνεϊ. Παράλληλα, φημολογείται ότι θα εμφανιστεί και ο Εντ Σίραν, ενώ ανάμεσα στους καλεσμένους αναμένεται να βρίσκεται και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ.
Ο χώρος, που συνήθως φιλοξενεί αθλητικές διοργανώσεις και συναυλίες, φέρεται να έχει διαμορφωθεί ειδικά για την περίσταση, με εντυπωσιακή διακόσμηση που περιλαμβάνει ακόμη και κήπο, ενώ στους καλεσμένους θα προσφερθούν πιάτα από αγαπημένα εστιατόρια της Τέιλορ Σουίφτ.
Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η ποπ σταρ και ο παίκτης των Kansas City Chiefs έχουν και επίσημα παντρευτεί σε μια μικρή, ιδιωτική τελετή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μεγάλη δεξίωση στο Madison Square Garden παρουσία συγγενών και φίλων, ενώ την προηγούμενη ημέρα φέρεται να προηγήθηκε δείπνο για περίπου 100 καλεσμένους.
«Έχουν ήδη παντρευτεί», δήλωσε χαρακτηριστικά πρόσωπο στην Page Six. Άλλη πηγή από τον μουσικό χώρο του Νάσβιλ ανέφερε ότι στην πόλη επικρατεί έντονη φημολογία πως οι δύο 36χρονοι «έχουν ήδη προχωρήσει σε γάμο».
Παράλληλα, άλλο πρόσωπο ανέφερε ότι κυκλοφορούν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η ιδιωτική τελετή πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Τενεσί, όπου η Τέιλορ Σουίφτ μετακόμισε σε ηλικία 14 ετών για να ακολουθήσει καριέρα στη μουσική.
Επιπλέον, σύμφωνα με ιστοσελίδα που παρακολουθεί τις πτήσεις του ιδιωτικού αεροσκάφους της τραγουδίστριας, αεροπλάνο πραγματοποίησε την Κυριακή στάσεις σε πόλεις όπου κατοικούν στενοί συγγενείς του ζευγαριού. Αφού αναχώρησε από το Νάσβιλ, προσγειώθηκε στη Φιλαδέλφεια, όπου ζει ο πατέρας του Τράβις Κέλσι, ενώ στην ίδια Πολιτεία κατοικούν και ο αδερφός του, Τζέισον Κέλσι, με τη σύζυγό του Κάιλι. Στη συνέχεια, πέταξε στην Τάμπα της Φλόριντα, όπου μένει ο πατέρας της Τέιλορ Σουίφτ, πριν επιστρέψει στο Νάσβιλ και ακολούθως στη Νέα Υόρκη στις 30 Ιουνίου.
Σύμφωνα με την Page Six, το Madison Square Garden προετοιμαζόταν για τις εκδηλώσεις της Πέμπτης και της Παρασκευής, οι οποίες αναμένεται θα περιλαμβάνουν εμφανίσεις γνωστών καλλιτεχνών, όπως οι Στίβι Νικς και Κένι Τσέσνεϊ. Παράλληλα, φημολογείται ότι θα εμφανιστεί και ο Εντ Σίραν, ενώ ανάμεσα στους καλεσμένους αναμένεται να βρίσκεται και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ.
Ο χώρος, που συνήθως φιλοξενεί αθλητικές διοργανώσεις και συναυλίες, φέρεται να έχει διαμορφωθεί ειδικά για την περίσταση, με εντυπωσιακή διακόσμηση που περιλαμβάνει ακόμη και κήπο, ενώ στους καλεσμένους θα προσφερθούν πιάτα από αγαπημένα εστιατόρια της Τέιλορ Σουίφτ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα