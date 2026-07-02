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Αυτοκτόνησε ο γιος του ψυχαναλυτή και συγγραφέα Ίρβιν Γιάλομ, αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας
Αυτοκτόνησε ο γιος του ψυχαναλυτή και συγγραφέα Ίρβιν Γιάλομ, αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας
Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο αδερφός του μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram
Προβλήματα ψυχικής υγείας αντιμετώπιζε ο γιος του γνωστού ψυχαναλυτή και συγγραφέα Ίρβιν Γιάλομ, ο οποίος αυτοκτόνησε, όπως επιβεβαίωσε ο αδερφός του.
Ο Βίκτορ Γιάλομ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μπεν Γιάλομ στο Instagram έδωσε τέλος στη ζωή του τον Φεβρουάριο, βυθίζοντας την οικογένειά του στο πένθος.
Η ανακοίνωση αναφέρει αναλυτικά: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνω τον θάνατο του γιου του Ίρβιν Γιάλομ και αδελφού μου, Βίκτορ Γιάλομ. Πρόκειται για μια τεράστια απώλεια για την οικογένειά μας, αλλά και για τη μεγαλύτερη κοινότητα των ανθρώπων που τον γνώρισαν μέσα από το έργο του στο Psychotherapy.net. Ο Βίκτορ ήταν οραματιστής, καλλιτέχνης και άνθρωπος με ξεχωριστό χιούμορ. Σε διάφορες περιόδους της ζωής του πάλεψε με την ψυχική ασθένεια. Τα τελευταία τριάντα χρόνια της ζωής του υπήρξαν εξαιρετικά δημιουργικά και επιτυχημένα. Δυστυχώς, τον τελευταίο χρόνο η ασθένειά του επιδεινώθηκε και τον Φεβρουάριο έδωσε τέλος στη ζωή του. Μας λείπει βαθιά. Κρατήστε τους ανθρώπους που αγαπάτε όσο πιο κοντά σας γίνεται».
Δείτε την ανάρτηση
Ο Ίρβιν Γιάλομ έχει αποκτήσει τρία ακόμη παιδιά με τη σύζυγό του Μαίριλιν Γιάλομ, επίσης συγγραφέα, η οποία απεβίωσε στις 20 Νοεμβρίου 2019 σε ηλικία 87 ετών.
Ο Βίκτορ Γιάλομ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μπεν Γιάλομ στο Instagram έδωσε τέλος στη ζωή του τον Φεβρουάριο, βυθίζοντας την οικογένειά του στο πένθος.
Η ανακοίνωση αναφέρει αναλυτικά: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνω τον θάνατο του γιου του Ίρβιν Γιάλομ και αδελφού μου, Βίκτορ Γιάλομ. Πρόκειται για μια τεράστια απώλεια για την οικογένειά μας, αλλά και για τη μεγαλύτερη κοινότητα των ανθρώπων που τον γνώρισαν μέσα από το έργο του στο Psychotherapy.net. Ο Βίκτορ ήταν οραματιστής, καλλιτέχνης και άνθρωπος με ξεχωριστό χιούμορ. Σε διάφορες περιόδους της ζωής του πάλεψε με την ψυχική ασθένεια. Τα τελευταία τριάντα χρόνια της ζωής του υπήρξαν εξαιρετικά δημιουργικά και επιτυχημένα. Δυστυχώς, τον τελευταίο χρόνο η ασθένειά του επιδεινώθηκε και τον Φεβρουάριο έδωσε τέλος στη ζωή του. Μας λείπει βαθιά. Κρατήστε τους ανθρώπους που αγαπάτε όσο πιο κοντά σας γίνεται».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Ίρβιν Γιάλομ έχει αποκτήσει τρία ακόμη παιδιά με τη σύζυγό του Μαίριλιν Γιάλομ, επίσης συγγραφέα, η οποία απεβίωσε στις 20 Νοεμβρίου 2019 σε ηλικία 87 ετών.
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