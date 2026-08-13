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Υπάλληλος σε fast food της Κίνας καταρρέει και παθαίνει κρίση πανικού από τις υπερβολικές παραγγελίες που πρέπει να ετοιμάσει, δείτε βίντεο
Υπάλληλος σε fast food της Κίνας καταρρέει και παθαίνει κρίση πανικού από τις υπερβολικές παραγγελίες που πρέπει να ετοιμάσει, δείτε βίντεο
Παρόλο που ήταν νέος στη δουλεία ήταν ο μόνος που είχε βάρδια στο εστιατόριο εκείνο το βράδυ - Παραιτήθηκε μετά από αυτό το περιστατικό
Ένας υπάλληλος σε ένα εστιατόριο fast food με τηγανητό κοτόπουλο στο Γκουανγκντόνγκ της Κίνας κατέρρευσε το βράδυ της Δευτέρας (10/8) από τις υπερβολικές παραγγελίες που έπρεπε να ετοιμάσει.
Παρόλο που ήταν νέος στη δουλεία εκείνη την ώρα ήταν μόνος που είχε βάρδια σε όλο το μαγαζί και έπρεπε να εξυπηρετήσει δεκάδες πελάτες που έστελναν την παραγγελία τους. Όπως φαίνεται στο βίντεο προσπαθεί να κάνει πολλές δουλειές ταυτόχρονα, ενώ παράλληλα οι παραγγελίες δεν σταματάνε να έρχονται.
Κάποια στιγμή το άγχος και η πίεση για να εξυπηρετήσει τόσες πολλές παραγγελίες ταυτόχρονα τον κυριεύουν. Ξεσπάει σε κλάματα και παθαίνει κρίση πανικού, καθώς θεωρεί πως δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ολομόναχος. Στο τέλος φαίνεται να έχει καταρρεύσει κυριολεκτικά και να έχει πέσει στο πάτωμα.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο συγκεκριμένος υπάλληλος φέρεται να υπέστη αναπνευστική αλκάλωση. Μετά από αυτό το περιστατικό και αφού πληρώθηκε τον μισθό του παραιτήθηκε.
Παρόλο που ήταν νέος στη δουλεία εκείνη την ώρα ήταν μόνος που είχε βάρδια σε όλο το μαγαζί και έπρεπε να εξυπηρετήσει δεκάδες πελάτες που έστελναν την παραγγελία τους. Όπως φαίνεται στο βίντεο προσπαθεί να κάνει πολλές δουλειές ταυτόχρονα, ενώ παράλληλα οι παραγγελίες δεν σταματάνε να έρχονται.
Τηγανίζει ταυτόχρονα πατάτες, κοτόπουλα και ετοιμάζει παραγγελίες όσο πιο γρήγορα μπορεί, καθώς έξω από το μαγαζί έχουν μαζευτεί πολλοί οδηγοί ντελίβερι και περιμένουν το φαγητό για να το παραδώσουν. Μάλιστα, κάποιοι από τους ντελιβεράδες προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν και τον ρώτησαν γιατί ήταν μόνος στη βάρδια. Ένας τον ρωτάει αν η παραγγελία 40 είναι έτοιμη, ενώ ένας συνάδελφός του του λέει: «άστον έχει τρελαθεί».
@mustsharenews The worker, who was new to the job, reportedly left the store after his wages were settled. #msnews ♬ original sound - MustShareNews
Κάποια στιγμή το άγχος και η πίεση για να εξυπηρετήσει τόσες πολλές παραγγελίες ταυτόχρονα τον κυριεύουν. Ξεσπάει σε κλάματα και παθαίνει κρίση πανικού, καθώς θεωρεί πως δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ολομόναχος. Στο τέλος φαίνεται να έχει καταρρεύσει κυριολεκτικά και να έχει πέσει στο πάτωμα.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο συγκεκριμένος υπάλληλος φέρεται να υπέστη αναπνευστική αλκάλωση. Μετά από αυτό το περιστατικό και αφού πληρώθηκε τον μισθό του παραιτήθηκε.
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